Pérou.- La CIDH condamne le Pérou pour la torture et le viol commis par trois policiers contre un citoyen transsexuel

MADRID, 7 avr. (EUROPA PRESSE) –

La Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a condamné ce lundi l’État péruvien pour la détention “arbitraire”, la torture et le viol commis contre la citoyenne transgenre Azul Rojas Marín en 2008, lorsque plusieurs policiers ont commis ces harcèlements contre elle lors de c’était un homme homosexuel.

“Le Pérou est responsable de la torture et des violations sexuelles d’une personne LGBTI par des policiers”, a annoncé la CIDH dans un texte publié sur son compte Twitter officiel.

Selon l’arrêt, la Cour considère que le Pérou est «internationalement responsable de la violation des droits à la liberté et à l’intégrité personnelle, à la vie privée, à ne pas être soumis à la torture, aux garanties judiciaires et à la protection judiciaire au détriment d’Azul Rojas Marín “.

Marín a été détenu “sans raison” en 2008 dans la ville de Trujillo, dans le département de La Libertad, dans le nord-ouest du Pérou, par trois policiers qui, lors de l’arrestation et du transfert au poste de police, ont commis des violences physiques et du harcèlement contre la victime pour son orientation sexuelle, selon la peine, publiée sur le site Internet de la CIDH.

Une fois dans les bureaux de police, la condamnation a confirmé que Marín “avait été dépouillé de force” et “battu à plusieurs reprises”. Il ajoute que “les agents de l’Etat ont fait des commentaires désobligeants sur son orientation sexuelle” et “qu’il a été victime de viol”.

La sentence a également expliqué que l’État péruvien “n’a pas agi avec la diligence requise”, il doit donc “promouvoir et poursuivre les enquêtes nécessaires pour déterminer et poursuivre les responsables des actes de torture”.

À son tour, il a décrété que le Pérou devra “fournir un traitement médical et psychologique à la victime et payer les compensations et sanctions appropriées”.