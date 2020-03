Pérou.- La Cour suprême du Pérou approuve la demande d’extradition de l’ancien président Toledo pour blanchiment d’argent

MADRID, 5 mars (PRESSE EUROPE) –

La Cour suprême de justice du Pérou a approuvé mercredi la demande d’extradition vers les États-Unis de l’ancien président Alejandro Toledo (2001-2006) et de son épouse Eliane Karp pour un délit présumé de blanchiment d’argent dans le cadre de l’enquête sur l’affaire Ecoteva.

C’est la deuxième fois que Tolède doit faire face à une demande d’extradition après les accusations qui pèsent sur lui en raison des pots-de-vin qu’il aurait reçus de l’entreprise de construction brésilienne Odebrecht et de l’entreprise Camargo Correa, en échange du concours de plusieurs sections de la route interocéanique.

Avec l’argent que Toledo, actuellement emprisonné aux États-Unis, aurait reçu, prétendument, plusieurs sociétés offshore au Costa Rica ont été formées, dont Ecoteva Consulting Group, qui aurait été utilisé pour blanchir de l’argent d’origine illicite par le biais de l’achat. de plusieurs propriétés.

Tolède a toujours nié les accusations et a expliqué que les près de 20 millions de dollars qu’il aurait investis dans l’une de ces sociétés provenaient de l’indemnisation de l’Allemagne aux victimes de l’Holocauste, dont sa belle-mère, Eva Fernenbug, a bénéficié, bien que les enquêtes aient exclu .

Le bureau du procureur a dénoncé que les pots-de-vin présumés auraient servi Tolède à faire face au paiement de plusieurs de leurs hypothèques et à l’achat de biens immobiliers au Pérou. Ils demandent donc à lui et à sa femme 16 ans et huit mois de prison pour un crime de blanchiment d’argent