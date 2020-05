Pérou.- La justice péruvienne révoque la détention préventive contre Keiko Fujimori et ordonne sa libération

MADRID, 30 avr (EUROPA PRESSE) –

Le juge péruvien a révoqué ce jeudi l’ordonnance de détention préventive contre le chef du parti de la Force populaire (FP), Keiko Fujimori, et a ordonné sa libération au milieu de la pandémie de coronavirus.

Ainsi, la deuxième chambre d’appel pénale, dirigée par la juge Sonia Torre, a fait droit à l’appel déposé par l’ancienne candidate à la présidentielle, incarcérée depuis janvier dernier à la prison de Chorrillos, où l’on s’attendait à ce que purger 15 mois de détention préventive.

Dans la résolution publiée ce jeudi, à laquelle le journal local ‘Peru21’ a eu accès, les juges ont reconnu que l’enquête menée par le procureur José Domingo Pérez est appuyée et comporte des éléments qui corroborent l’imputation pour blanchiment d’argent qui est attribué à Fujimori.

Parmi ces tests figure la déclaration des anciens directeurs de l’entreprise brésilienne de construction Odebrecht Jorge Barata et Marcelo Odebrecht. Le premier a déclaré que la société avait contribué 1 million de dollars au financement de la campagne Fujimori 2011, tandis que le second soutenait cette version.

La salle a également rejeté l’approche de la défense de Fujimori, qui vise à ignorer une augmentation injustifiée de ses actifs qui, selon Pérez, se serait matérialisée avec l’argent que la société brésilienne a donné.

Cependant, et malgré tout ce qui précède, les juges ont conclu que “le soupçon de culpabilité fondé sur la force des éléments incriminants de la condamnation n’est pas suffisant en soi pour ordonner la détention préventive”.

Ainsi, ils ont indiqué que le ministère public “ne fait pas preuve de diligence raisonnable pour traduire l’accusé en justice dans les plus brefs délais”, ce qui dénonce clairement les procureurs pour avoir retardé l’enquête.

En raison de cette période, ont-ils souligné, le danger d’entrave à la justice et la fuite possible de Fujimori – deux questions qui ont initialement soutenu et justifié l’ordonnance de détention préventive contre lui – ont diminué en intensité.

“Quant à la crainte que les enquêtés ne détruisent, modifient, cachent ou falsifient des preuves, révélées par le ministère public dans l’exigence d’origine, nous considérons qu’elles se seraient dissipées”, ont-ils souligné.

<< Il convient de se demander s'il est nécessaire d'imposer la détention préventive, qui est la plus lourde des mesures de contrainte personnelle, ou la mesure alternative visée au paragraphe précédent suffira-t-elle? La réponse est négative, non seulement pour éviter d'adopter une mesure inutilement lourde et donc excessive. , mais aussi pour mieux garantir la finalité procédurale ", ont-ils rivé. .

Les restrictions actuellement imposées à Fujimori sont les suivantes: ne pas quitter la ville dans laquelle il réside, comparaître tous les trente jours devant le pouvoir judiciaire pour le contrôle biométrique, comparaître devant les juges et les procureurs si nécessaire, ne pas communiquer avec d’autres accusés ou témoins et verser une caution de 60 000 soles (16 242 euros).