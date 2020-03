Pérou – L’ancien ministre du Pérou a déclaré qu’Heredia l’avait pressé de mentir en sa faveur dans l’enquête sur l’affaire du gazoduc

MADRID, 13 mars (EUROPA PRESS) –

L’ancien ministre de l’Énergie et des Mines du Pérou, Jorge Merino Tafur, a assuré ce jeudi que l’ancienne première dame Nadine Heredia lui avait demandé en 2018, par l’intermédiaire de son avocat, de mentir en sa faveur lors de l’enquête qui est en cours pour la participation présumée de l’épouse de l’ancien président Ollanta Humala (2011-2016) dans un complot de corruption dans lequel il aurait intercédé pour favoriser l’entreprise de construction brésilienne Odebrecht dans l’obtention de marchés publics.

Merino, qui avait également été distingué par le juge pour ses liens avec le complot dont a bénéficié l’entreprise de construction brésilienne, aspire à devenir un collaborateur de l’enquête et c’est pourquoi il a révélé comment, prétendument, l’avocat de Heredia, Wilfredo Pedraza, Il lui a demandé par téléphone de dire au parquet “qu’il n’avait rien coordonné avec elle pendant son mandat de ministre de l’Énergie et des Mines”.

En avril 2018, Merino a assuré au Bureau du Procureur qu ‘”il n’avait jamais envoyé avec Mme Nadine Heredia” et a déclaré que Pedraza lui avait remis une série de documents réservés qui faisaient partie de l’enquête qui était en cours et qu’en c’étaient les versions des autres personnes qui témoignaient.

Le parquet, qui a demandé mercredi 36 mois de détention préventive pour Heredia, considérant qu’elle a agi en tant que “fonctionnaire de fait” pour aider Odebrecht à conclure des contrats publics millionnaires, a dénoncé jeudi la femme d’Humala pour avoir tenté d’entraver l’enquête. en faisant pression sur les autres témoins pour qu’ils témoignent en leur nom.

La décision du procureur général de l’équipe spéciale «Lava Jato», Geovana Mori, de demander la détention préventive d’Heredia est intervenue mercredi après l’interrogatoire de l’ancien directeur d’Odebrecht au Pérou, Jorge Barata, qui a détaillé, entre autres, entre autres, comment l’ancienne première dame aurait pris des mesures en faveur de la société brésilienne.

Selon l’enquête du parquet, Heredia et Humala seraient en première ligne d’un complot auquel auraient également participé les anciens ministres de l’Énergie et des Mines Eleodoro Mayorga (2014-2015) et celui de l’Économie Luis Miguel Castilla (2011-2014) “au détriment du patrimoine de l’Etat” à “promouvoir les conditions favorables pour que certains processus de passation des marchés soient développés conformément aux objectifs de l’organisation”.

C’est pourquoi le parquet accuse Heredia des délits d’association illicite pour commettre des délits et collusion aggravée.