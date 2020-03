Pérou.- Le parquet du Pérou demande 12 ans de prison pour Kenji Fujimori

MADRID, 9 mars (PRESSE EUROPE) –

Le parquet du Pérou a demandé lundi douze ans de prison pour l’ancien membre du Congrès Kenji Fujimori, l’un des fils de l’ancien président Alberto Fujimori (1990-2000), qu’il accuse d’acheter des votes au Parlement pour éviter la cessation de Pedro Pablo Kuczynski en tant que président du pays.

“Le procureur suprême demande douze ans de prison pour Kenji Fujimori”, a annoncé le pouvoir judiciaire sur son compte Twitter officiel, à l’issue de l’audience tenue à la Cour suprême d’enquête préparatoire.

L’accusation a également demandé douze ans pour le conseiller de Fujimori, Alexei Toledo, et pour lui également l’ancien membre du Congrès Guillermo Bocángel, et onze ans de prison pour Bienvenido Ramírez, un autre ancien membre du Congrès.

Tous sont accusés de délits de corruption active et de trafic d’influence aggravés par l’affaire connue sous le nom de «Mamanivideos». Le plus jeune des Fujimori a directement accusé Fuerza Popular, le parti dirigé par sa sœur Keiko, d’avoir manipulé ces vidéos, rapporte le RPP.

“Je tiens à vous dire que je ne me sens pas du tout représenté par la Force populaire. Ce qu’ils ont fait, c’est détruire la gouvernabilité et l’économie du pays” pour leur “soif de pouvoir”, a-t-il dit, accusant la formation de manœuvres “Fujimorist”. pour la cessation de Kuczynski et de l’actuel président, Martín Vizcarra.

Keiko Fujimori est en prison provisoire en raison des enquêtes menées contre lui pour son implication présumée dans le scandale de corruption de l’entreprise de construction brésilienne Odebrecht.

Alberto Fujimori, quant à lui, purge une peine de 25 ans de prison pour crimes contre l’humanité commis pendant son gouvernement lors de la lutte contre la guérilla du Sentier lumineux.