Pérou.- Le parquet péruvien demande 36 mois de détention préventive à Nadine Heredia pour l’affaire du gazoduc

MADRID, 12 mars (EUROPA PRESS) –

Le parquet du Pérou a demandé ce mercredi 36 mois de détention préventive pour la première dame du pays Nadine Heredia (2011-2016), ainsi que pour l’ancien ministre de l’Énergie et des Mines, Eleodoro Mayorga (2014-2015), et le ministre de l’Économie , Luis Miguel Castilla (2011-2014), pour son implication présumée dans l’affaire Gasoducto, dans laquelle l’épouse de l’ancien président Ollante Humala aurait agi en tant que “fonctionnaire de fait” pour favoriser l’entreprise brésilienne de construction Odebrecht dans l’obtention de marchés publics.

La décision du procureur en chef de l’équipe spéciale «Lava Jato», Geovana Mori, est intervenue après l’interrogatoire de l’ancien directeur d’Odebrecht au Pérou, Jorge Barata, qui a notamment expliqué comment Heredia il aurait pris des mesures en faveur de la société brésilienne.

Selon l’enquête du parquet, Heredia et Humala seraient au premier plan d’un complot dans lequel Mayorga et Castilla auraient participé «au détriment des actifs de l’État» pour «promouvoir les conditions favorables à l’exécution de certains processus de passation de marchés conformément à les objectifs de l’organisation. “

C’est pourquoi le parquet accuse Heredia des délits d’association illicite pour commettre des délits et collusion aggravée.

Ainsi, et selon ces informations publiées par les médias péruviens, Heredia aurait également utilisé d’autres anciens ministres pour ses plans. Ce sont les cas de l’Énergie et des Mines, Jorge Merino (2011-2014), René Cornejo, le responsable du Logement depuis quelques mois en 2014; et celui des Transports, Carlos Paredes (2011-2014).

Ce n’est pas la première accusation de corruption à laquelle le mariage Humala-Heredia doit faire face. En février dernier, le bureau du procureur général a accusé les deux d’avoir reçu quelque 500 000 dollars de pots-de-vin depuis 2011 en échange de contrats de travaux publics par un consortium d’entreprises qui, depuis 2001, corrompaient des fonctionnaires.

De même, une série de documents a été présentée quelques jours plus tard, reflétant un déséquilibre patrimonial dans les comptes de Heredia de plus de 300000 $, argent qui pourrait provenir d’Odebrecht pour le financement illégal du Parti nationaliste lors des campagnes électorales de 2006 et 2011. .