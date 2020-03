Pérou – Le Pérou décrète la fermeture totale des frontières et l’isolement obligatoire pendant 15 jours en raison du coronavirus

MADRID, 16 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Pérou, Martín Vizcarra, a décrété l’état d’urgence ce dimanche et a annoncé la fermeture totale des frontières, la suspension internationale de tous les types de trafic, ainsi que la mise en quarantaine obligatoire de 15 jours en raison du coronavirus dans le pays, qui a déjà enregistré 71 cas.

Vizcarra a expliqué que “compte tenu du risque” que le coronavirus puisse se propager au Pérou, le gouvernement a approuvé “à l’unanimité” le décret d’urgence dans le but de pouvoir lutter contre le virus le plus rapidement possible, ce qu’il a a noté le leader péruvien, il a été apporté en grande partie par des personnes rentrant d’Europe.

“Cette mesure, qui sera en vigueur pendant 15 jours, implique l’isolement social obligatoire de notre population”, a expliqué Vizcarra, qui a également détaillé en quoi l’état d’urgence implique “la fermeture totale des frontières”, ainsi que la “suspension de la transport international de voyageurs par terre, air, mer et rivière. “

Le président péruvien a mis l’exception dans le transport de marchandises et de marchandises, ainsi que dans la “production de fournitures pharmaceutiques et de produits de première nécessité”, comme l’a souligné le journal “Peru 21”.

À son tour, il a indiqué que les gens peuvent circuler “uniquement sur les voies de transport public pour la fourniture et l’accès aux biens essentiels tels que l’acquisition, la production et la fourniture de nourriture”, ainsi que pour se rendre dans des “entités financières” ou ” aux centres et établissements de services de santé “, ou à accéder à des lieux où” l’assistance et les soins aux personnes âgées, aux enfants, aux adolescents dépendants, aux personnes handicapées ou en situation de vulnérabilité sont assurés “.