Pérou: les autorités sont visées par la mort d’une militante féministe

LIMA, 20 février (.) – Le parquet et la police du Pérou sont sous surveillance après la découverte cette semaine d’une jeune militante féministe démembrée, trois ans et demi après sa disparition dans une affaire qui a choqué le pays.

L’avocate de famille de la femme de 23 ans a déclaré jeudi que non seulement la police avait montré de l’indifférence face à la plainte de sa disparition en août 2016, mais que deux procureurs devaient être changés pour pousser une enquête qui avait mis fin à la comparution. des restes de Solsiret Rodríguez.

“Face aux informations faisant état de disparitions de femmes, ce qui est suspecté est le comportement des femmes, car elles l’attribuent au fait qu’elles sont parties avec une autre personne”, a expliqué Ivone Mazassi.

“C’est un signe que nous sommes définitivement dans une société machiste”, a ajouté l’avocat lors d’une conversation téléphonique avec ..

L’affaire a suscité une forte réaction de rejet et de critique de l’autorité officielle dans les réseaux sociaux, dans un pays où les cas de féminicide et de violence à l’égard des femmes ont augmenté.

Solsiret Rodríguez, étudiante en sociologie, était une militante du mouvement pour les droits des femmes “Pas une de moins”. Mercredi, des dizaines de femmes ont manifesté devant le quartier général de la police à Lima, soulevant des photos du visage de la victime, demandant justice et rapidité pour résoudre l’affaire.

Le Pérou a enregistré 168 féminicides l’année dernière, le chiffre le plus élevé de la dernière décennie, selon le ministère de la Femme. Et 85% des fémicides ont été pratiqués par un partenaire ou ex-partenaire de la victime, selon le rapport publié en début d’année.

Les restes de Rodríguez, qui était mère de deux enfants, ont été retrouvés dans la maison du couple de son beau-frère dans un quartier de Lima, où il vivait avec le père de ses enfants.

Andrea Aguirre – la partenaire de son beau-frère – a avoué mardi qu’après une dispute avec Rodriguez le 23 août 2016, la victime est tombée la tête la première et est décédée. Puis elle a appelé son petit ami et ensemble, ils ont démembré le corps et l’ont stocké dans des boîtes en plastique, selon la police qui a rouvert le dossier l’année dernière.

La police avait arrêté Aguirre et son petit ami Kevin Aguirre la semaine dernière après avoir vérifié que les messages envoyés depuis le téléphone portable de Rodriguez n’avaient pas été écrits par la victime, mais par le couple et les principaux suspects du crime.

“Kevin avait harcelé sexuellement Solsiret. Elle l’avait rejeté et souligné à plusieurs reprises”, a déclaré Mazassi.

Le ministre de l’Intérieur, Carlos Morán, a reçu jeudi dans son bureau les parents de Rodriguez, qui a demandé “pardon au nom de l’Etat péruvien” pour la négligence et l’insensibilité dont les autorités politiques et policières ont fait preuve à l’égard de l’affaire, selon un Twitter du portefeuille.

“Je comprends l’indignation de la famille face à cette négligence punissable de certains policiers et même du ministre de l’Intérieur de l’époque, qui n’avaient ni proactivité ni sensibilité pour promouvoir l’enquête”, a déclaré Morán.

(Rapport de Marco Aquino, édité par Juana Casas)