Pérou.- L’Espagne regrette la mort de Pérez de Cuéllar et souligne “sa vie consacrée à la paix”

MADRID, 5 mars (PRESSE EUROPE) –

Le ministère des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération du gouvernement espagnol a regretté ce jeudi le décès de l’ancien secrétaire général des Nations unies Javier Pérez de Cuéllar, décédé à son domicile mercredi soir à 100 ans, et a noté qu’il avait consacré ” toute sa vie à la réalisation de la paix. “

“L’Espagne regrette profondément la mort de M. Javier Pérez de Cuéllar, secrétaire général des Nations Unies de 1982 à 1991 et présente ses plus sincères condoléances à ses proches”, a déclaré le département dirigé par Arancha González Laya dans un communiqué.

Ainsi, Foreign a souligné la contribution active de Pérez de Cuéllar “au renforcement du multilatéralisme depuis le siège le plus élevé des Nations Unies”. En outre, il a noté qu’en 1988 il avait parrainé le cessez-le-feu historique entre l’Iran et l’Iraq et soutenu les efforts du Groupe Contadora pour parvenir à la pacification de l’Amérique centrale.

Le ministère a également rappelé que l’ancien secrétaire général de l’ONU avait reçu en 1987 le prix Prince of Asturias pour la coopération internationale. “Il laisse derrière lui l’héritage d’une vie consacrée à la réalisation de la paix”, a conclu le communiqué.

TRAJECTOIRE PÉREZ DE CUÉLLAR

Pérez de Cuéllar, qui a eu 100 ans le 19 janvier, a occupé le poste de secrétaire général de l’ONU de janvier 1982 à décembre 1991, étant le seul latino-américain à ce jour dirigé par l’agence.

Auparavant, il a également été représentant permanent du Pérou auprès de l’ONU entre 1971 et 1975. Avocat de profession, sa carrière diplomatique a commencé en 1944. Il a été ambassadeur de la nation andine en Suisse, en Union soviétique, en Pologne, au Venezuela et en France.

Concernant sa carrière politique, le diplomate s’est porté candidat à la présidence du Pérou aux élections générales de 1995, élections au cours desquelles l’ancien président Alberto Fujimori a été réélu.

L’ancien président Valentin Paniagua l’a convoqué en novembre 2000 pour présider le Conseil des ministres du gouvernement de transition, poste qu’il a accepté et occupé à l’âge de 81 ans jusqu’en juillet 2001, conjointement avec le ministère péruvien des Affaires étrangères.