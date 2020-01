Personnalisé, voici comment les accessoires sont transportés | Le style

Dans un panorama de tendances orchestrées par la fast fashion, la différenciation est le nouveau luxe, et la personnalisation entre par la grande porte de certaines maisons de couture, qu’elles commencent à produire en donnant à leurs articles une touche qui différencie et identifie leurs porteurs.

Il y a quelques saisons, les mannequins, actrices et «It girls» à l’époque les rues des villes inondées lors des circuits de mode avec la couche personnalisée de Burberry Porsum, un modèle de poncho en laine avec les initiales brodées sur le bas.

Quelque temps plus tard, la mode a été étendue aux étuis de téléphone, cette fois, dans une option beaucoup plus abordable, pour débarquer dans des entreprises qui se consacrent totalement à la personnalisation, ou dans celles qui continuent à accorder une position clé dans leurs produits. . Et, ce nouveau courant ne porte pas seulement des vêtements de luxe.

Lonbali, par et pour la personnalisation

La société espagnole de sacs, portefeuilles et housses Lonbali fait de la personnalisation sa propre marque de fabrique. C’est ainsi que leurs produits sont conçus dès le départ par l’acheteur; de la forme, du matériau, de la couleur ou de l’estampage à l’estampage des initiales ou d’une sorte de dessin.

«Dans un monde de la mode qui tend à la standardisation, Lonbali est né comme une alternative fraîche et différente avec sa variété d’imprimés et le cachet indubitable de la maison, la personnalisation», c’est ainsi que la société se définit.

Zara, nouvelle adepte des tendances

La signature vedette de l’empire Inditex Il a également ajouté à cette tendance, grâce à l’offre de trois modèles de sacs différents qui peuvent être personnalisés via son site Web, ce qui permet cette option sans tomber dans des prix exorbitants.

Un sac à main, un style shopper et un sac à bandoulière sont les trois modèles que Zara propose de personnaliser, tout simplement en appuyant sur le bouton «éditer» lors de l’achat et en entrant les caractères nécessaires.

Une alternative à ajouter à la personnalisation sans passer de mode “low cost”, en plus d’éviter le phénomène “veste jaune” de Zara, dans lequel un vêtement massif devient une tendance mondiale.

C’est «Nike by you»

La plate-forme de sport en ligne comporte différentes sections pour la personnalisation, de l’une pour les vêtements de base à l’autre pour les baskets emblématiques de la marque, telles que la «Nike Air Max».

De la forme, du modèle et de la matière, du type de semelle et des couleurs, pour enregistrer différents messages ou initiales, sont les possibilités offertes par la plateforme sous le titre “Nike par vous”, qui après deux grands blocs divisés en sport et style de vie offrent différentes possibilités de création.

Ateliers de personnalisation

Un autre volet de cette alternative est les ateliers de personnalisation des vêtements, que des entreprises telles que H&M et Subdued ont déjà lancées.

Au cours du mois de septembre, la société suédoise a offert la possibilité de personnaliser des vêtements «denim» dans sa boutique Gran Vía 32, en jouant avec des dessins à motifs, des initiales et des patchs, en l’offrant également gratuitement avec son propre jean ou en achetant certains en Le magasin lui-même.

La signature Atténué La même chose est également signalée, cette fois, par les influenceurs, avec lesquels il a organisé une séance de personnalisation de toutes sortes de vêtements, où il a offert la possibilité d’imprimer des vestes, des pantalons et des sweat-shirts.

La différenciation est un aspect important dans la vie des gens, comme l’a souligné le psychologue Abraham Maslow, et aujourd’hui, plus que jamais, l’obtenir est à portée de clic. EFE