Personne ne marche plus dans la ville de Madrid | Couverture

Presque personne ne semble se promener dans le centre de Madrid le jour où le gouvernement a approuvé la déclaration de l’état d’alarme, qui a laissé les rues des magasins de mode et des bars vides et celles des magasins d’alimentation et de nettoyage à moitié gaz.

Les travailleurs et les citoyens avec des sacs à provisions prédominent dans des rues inhabituellement vides par une matinée ensoleillée où Javier continue de diriger son petit kiosque de bonbons, de pommes de terre et d’eau au milieu de la Plaza de Callao, où une demi-douzaine de personnes se promènent perdues. , principalement des touristes.