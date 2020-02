Personne ne peut expliquer pourquoi les avions restent en l’air

En décembre 2003, pour commémorer le 100e anniversaire du premier vol des frères Wright, le New York Times a publié un article intitulé «Staying Aloft; Qu’est-ce qui les garde là-haut? »Le but de la pièce était une question simple: qu’est-ce qui maintient les avions en l’air? Pour y répondre, le Times s’est tourné vers John D. Anderson, Jr., conservateur de l’aérodynamique au National Air and Space Museum et auteur de plusieurs manuels dans le domaine.

Ce que Anderson a dit, cependant, c’est qu’il n’y a en fait aucun accord sur ce qui génère la force aérodynamique connue sous le nom de portance. “Il n’y a pas de réponse simple à ce sujet”, a-t-il déclaré au Times. Les gens donnent des réponses différentes à la question, certains avec «ferveur religieuse». Plus de 15 ans après cette déclaration, il y a encore différents récits de ce qui génère de la portance, chacun avec son propre rang important de défenseurs zélés. À ce stade de l’histoire du vol, cette situation est légèrement déroutante. Après tout, les processus naturels d’évolution, fonctionnant sans réfléchir, au hasard et sans aucune compréhension de la physique, ont résolu le problème mécanique de la portance aérodynamique pour les oiseaux planeurs il y a des éons. Pourquoi devrait-il être si difficile pour les scientifiques d’expliquer ce qui maintient les oiseaux et les avions de ligne en l’air?

À la confusion s’ajoute le fait que les comptes de l’ascenseur existent à deux niveaux d’abstraction distincts: le technique et le non technique. Ils sont complémentaires plutôt que contradictoires, mais ils diffèrent dans leurs objectifs. L’une existe en tant que théorie strictement mathématique, un domaine dans lequel le support d’analyse se compose d’équations, de symboles, de simulations informatiques et de nombres. Il y a peu, voire pas du tout, de désaccord sérieux quant aux équations appropriées ou à leurs solutions. L’objectif de la théorie mathématique technique est de faire des prédictions précises et de projeter des résultats utiles aux ingénieurs aéronautiques engagés dans le métier complexe de la conception d’avions.

Mais en soi, les équations ne sont pas des explications, pas plus que leurs solutions. Il existe un deuxième niveau d’analyse non technique qui est destiné à nous fournir une explication physique et cohérente de l’ascenseur. L’objectif de l’approche non technique est de nous donner une compréhension intuitive des forces et des facteurs réels qui sont à l’œuvre pour maintenir un avion en vol. Cette approche existe non pas au niveau des nombres et des équations mais plutôt au niveau des concepts et des principes familiers et intelligibles pour les non-spécialistes.

C’est à ce deuxième niveau, non technique, que résident les controverses. Deux théories différentes sont couramment proposées pour expliquer la portance, et les défenseurs des deux côtés font valoir leurs points de vue dans des articles, dans des livres et en ligne. Le problème est que chacune de ces deux théories non techniques est correcte en soi. Mais ni l’un ni l’autre ne fournit une explication complète de la portance, qui fournit un compte rendu complet de toutes les forces, facteurs et conditions physiques de base gouvernant la portance aérodynamique, sans aucun problème laissé pendant, inexpliqué ou inconnu. Une telle théorie existe-t-elle même?

Deux théories concurrentes

L’explication de loin la plus populaire de la portance est le théorème de Bernoulli, un principe identifié par le mathématicien suisse Daniel Bernoulli dans son traité de 1738, Hydrodynamica. Bernoulli est issu d’une famille de mathématiciens. Son père, Johann, a contribué au calcul, et son oncle Jakob a inventé le terme «intégrale». De nombreuses contributions de Daniel Bernoulli concernaient l’écoulement des fluides: l’air est un fluide, et le théorème associé à son nom est couramment exprimé en termes de dynamique des fluides. En termes simples, la loi de Bernoulli dit que la pression d’un fluide diminue à mesure que sa vitesse augmente, et vice versa.

Le théorème de Bernoulli tente d’expliquer la portance comme une conséquence de la surface supérieure incurvée d’un profil aérodynamique, le nom technique d’une aile d’avion. En raison de cette courbure, l’idée est que l’air traversant le haut de l’aile se déplace plus rapidement que l’air se déplaçant le long de la surface inférieure de l’aile, qui est plate. Le théorème de Bernoulli dit que l’augmentation de la vitesse au sommet de l’aile est associée à une région de pression plus faible, qui est la portance.

Crédits: L-Dopa

Des montagnes de données empiriques provenant de lignes de courant (lignes de particules de fumée) dans des tests en soufflerie, des expériences de laboratoire sur des buses et des tubes de Venturi, etc. fournissent des preuves accablantes que, comme indiqué, le principe de Bernoulli est correct et vrai. Néanmoins, il existe plusieurs raisons pour lesquelles le théorème de Bernoulli ne constitue pas en soi une explication complète de la portance. Bien qu’il soit un fait d’expérience que l’air se déplace plus rapidement sur une surface incurvée, le théorème de Bernoulli à lui seul n’explique pas pourquoi il en est ainsi. En d’autres termes, le théorème ne dit pas comment la vitesse supérieure au-dessus de l’aile a commencé.

Crédits: L-Dopa

Il y a beaucoup de mauvaises explications pour la vitesse plus élevée. Selon la théorie la plus courante – la théorie du «temps de transit égal» – les parcelles d’air qui se séparent au bord d’attaque de l’aile doivent rejoindre simultanément le bord de fuite. Étant donné que la parcelle supérieure se déplace plus loin que la parcelle inférieure dans un laps de temps donné, elle doit aller plus vite. L’erreur ici est qu’il n’y a aucune raison physique pour que les deux parcelles atteignent simultanément le bord de fuite. Et en effet, ils ne le font pas: le fait empirique est que l’air au sommet se déplace beaucoup plus rapidement que la théorie du temps de transit égal ne pourrait le justifier.

Il existe également une «démonstration» notoire du principe de Bernoulli, répétée dans de nombreux récits populaires, vidéos YouTube et même dans certains manuels. Cela implique de tenir une feuille de papier horizontalement dans votre bouche et de souffler sur le haut incurvé de celle-ci. La page se lève, illustrant soi-disant l’effet Bernoulli. Le résultat inverse devrait se produire lorsque vous soufflez sur le bas de la feuille: la vitesse de l’air en mouvement en dessous devrait tirer la page vers le bas. Au contraire, paradoxalement, la page monte.

La levée du papier incurvé lorsque le flux est appliqué sur un côté “n’est pas parce que l’air se déplace à des vitesses différentes des deux côtés”, explique Holger Babinsky, professeur d’aérodynamique à l’Université de Cambridge, dans son article “How Do Wings” Du travail? »Pour le démontrer, soufflez sur une feuille de papier droite – par exemple, une tenue pour qu’elle pende verticalement – et constatez que le papier ne bouge pas dans un sens ou dans l’autre, car« la pression des deux côtés de la le papier est le même, malgré la différence évidente de vitesse. »

Le deuxième inconvénient du théorème de Bernoulli est qu’il ne dit ni comment ni pourquoi la vitesse plus élevée au sommet de l’aile entraîne une pression plus faible, plutôt qu’une pression plus élevée. Il pourrait être naturel de penser que lorsque la courbure d’une aile déplace l’air vers le haut, cet air est comprimé, ce qui augmente la pression au sommet de l’aile. Ce type de «goulot d’étranglement» ralentit généralement les choses dans la vie ordinaire plutôt que de les accélérer. Sur une autoroute, lorsque deux ou plusieurs voies de circulation fusionnent en une seule, les voitures impliquées ne vont pas plus vite; il y a plutôt un ralentissement de masse et peut-être même un embouteillage. Les molécules d’air circulant au sommet d’une aile ne se comportent pas comme ça, mais le théorème de Bernoulli ne dit pas pourquoi.

Le troisième problème fournit l’argument le plus décisif contre le théorème de Bernoulli comme un compte rendu complet de la portance: un avion avec une surface supérieure incurvée est capable de voler à l’envers. En vol inversé, la surface incurvée de l’aile devient la surface inférieure, et selon le théorème de Bernoulli, elle génère alors une pression réduite sous l’aile. Cette pression plus faible, ajoutée à la force de gravité, devrait avoir pour effet global de tirer l’avion vers le bas plutôt que de le maintenir. De plus, les aéronefs à voilures symétriques, à courbure égale en haut et en bas – ou même avec des surfaces planes en haut et en bas – sont également capables de voler à l’envers, tant que la voilure rencontre le vent venant en sens inverse à un angle d’attaque approprié. Cela signifie que le théorème de Bernoulli seul est insuffisant pour expliquer ces faits.

L’autre théorie de la portance est basée sur la troisième loi du mouvement de Newton, le principe d’action et de réaction. La théorie dit qu’une aile maintient un avion en poussant l’air vers le bas. L’air a une masse, et de la troisième loi de Newton, il s’ensuit que la poussée vers le bas de l’aile se traduit par une poussée égale et opposée vers le haut, qui est la portance. Le compte newtonien s’applique aux ailes de toute forme, courbées ou plates, symétriques ou non. Il est valable pour les aéronefs volant à l’envers ou à l’endroit. Les forces à l’œuvre sont également familières par expérience ordinaire – par exemple, lorsque vous sortez votre main d’une voiture en mouvement et l’inclinez vers le haut, l’air est dévié vers le bas et votre main se lève. Pour ces raisons, la troisième loi de Newton est une explication plus universelle et plus complète de la portance que le théorème de Bernoulli.

Mais pris isolément, le principe d’action et de réaction n’explique pas non plus la pression plus faible au sommet de l’aile, qui existe dans cette région, que le profil aérodynamique soit cambré ou non. Ce n’est que lorsqu’un avion atterrit et s’arrête que la région de pression inférieure au sommet de l’aile disparaît, revient à la pression ambiante et devient la même en haut et en bas. Mais tant qu’un avion vole, cette région de pression inférieure est un élément incontournable de la portance aérodynamique, et cela doit être expliqué.

Compréhension historique

Ni Bernoulli ni Newton n’essayaient consciemment d’expliquer ce qui retient les avions, bien sûr, car ils ont vécu bien avant le développement réel du vol mécanique. Leurs lois et théories respectives ont été simplement réutilisées une fois que les frères Wright ont volé, ce qui en fait une affaire sérieuse et urgente pour les scientifiques de comprendre la portance aérodynamique.

La plupart de ces récits théoriques provenaient d’Europe. Dans les premières années du XXe siècle, plusieurs scientifiques britanniques ont avancé des explications techniques et mathématiques de la portance qui traitaient l’air comme un fluide parfait, ce qui signifie qu’il était incompressible et n’avait aucune viscosité. Il s’agissait d’hypothèses irréalistes mais peut-être compréhensibles pour les scientifiques confrontés au nouveau phénomène du vol mécanique contrôlé et propulsé. Ces hypothèses ont également rendu les mathématiques sous-jacentes plus simples et plus simples qu’elles ne l’auraient été autrement, mais cette simplicité a eu un prix: quelle que soit la réussite des comptes rendus des profils aérodynamiques se déplaçant dans des gaz idéaux, ils sont restés défectueux empiriquement.

En Allemagne, l’un des scientifiques qui s’est appliqué au problème de la portance n’était autre que Albert Einstein. En 1916, Einstein publia un court article dans la revue Die Naturwissenschaften intitulé «Théorie élémentaire des vagues d’eau et du vol», qui chercha à expliquer ce qui expliquait la capacité de charge des ailes des engins volants et des oiseaux planeurs. “Il y a beaucoup d’obscurité autour de ces questions”, a écrit Einstein. “En effet, je dois avouer que je n’ai jamais rencontré de réponse simple, même dans la littérature spécialisée.”

Einstein a ensuite donné une explication qui supposait un fluide incompressible et sans friction, c’est-à-dire un fluide idéal. Sans mentionner Bernoulli par son nom, il a rendu un compte qui est conforme au principe de Bernoulli en disant que la pression du fluide est plus grande là où sa vitesse est plus lente, et vice versa. Pour tirer parti de ces différences de pression, Einstein a proposé un profil aérodynamique avec un renflement sur le dessus de telle sorte que la forme augmenterait la vitesse du flux d’air au-dessus du renflement et réduirait ainsi la pression à cet endroit également.

Einstein pensait probablement que son analyse de fluide idéal s’appliquerait tout aussi bien aux écoulements de fluide du monde réel. En 1917, sur la base de sa théorie, Einstein conçut un profil aérodynamique qui devint plus tard connu sous le nom d’aile à dos de chat en raison de sa ressemblance avec le dos bossu d’un chat qui s’étire. Il a apporté la conception à l’avionneur LVG (Luftverkehrsgesellschaft) à Berlin, qui a construit une nouvelle machine volante autour de lui. Un pilote d’essai a rapporté que l’engin se dandinait dans l’air comme «un canard enceinte». Bien plus tard, en 1954, Einstein lui-même a qualifié son excursion dans l’aéronautique de «folie juvénile». L’individu qui nous a donné des théories radicalement nouvelles qui ont pénétré à la fois le les plus petites et les plus grandes composantes de l’univers n’ont cependant pas réussi à apporter une contribution positive à la compréhension de la portance ou à proposer une conception de profil aérodynamique pratique.

Vers une théorie complète de l’ascenseur

Les approches scientifiques contemporaines de la conception des aéronefs sont le domaine des simulations de dynamique des fluides computationnelle (CFD) et des équations dites de Navier-Stokes, qui tiennent pleinement compte de la viscosité réelle de l’air réel. Les solutions de ces équations et la sortie des simulations CFD fournissent des prévisions de distribution de pression, des modèles de flux d’air et des résultats quantitatifs qui sont à la base des conceptions d’avions très avancées d’aujourd’hui. Pourtant, ils ne donnent pas à eux seuls une explication physique et qualitative de la portance.

Au cours des dernières années, cependant, l’aérodynamicien de renom Doug McLean a tenté d’aller au-delà du formalisme mathématique et de maîtriser les relations physiques de cause à effet qui expliquent la portance dans toutes ses manifestations réelles. McLean, qui a passé la majeure partie de sa carrière professionnelle en tant qu’ingénieur chez Boeing Commercial Airplanes, où il s’est spécialisé dans le développement de codes CFD, a publié ses nouvelles idées dans le texte 2012 Understanding Aerodynamics: Arguing from the Real Physics.

Étant donné que le livre comprend plus de 500 pages d’analyses techniques assez denses, il est surprenant de voir qu’il comprend une section (7.3.3) intitulée «Une explication de base de la portance sur un profil aérodynamique, accessible à un public non technique». ces 16 pages n’ont pas été faciles pour McLean, un maître du sujet; en fait, c’était «probablement la partie la plus difficile à écrire du livre», dit l’auteur. «Il y a eu plus de révisions que je ne peux en compter. Je n’en ai jamais été entièrement satisfait. »

L’explication complexe de McLean sur la portance commence avec l’hypothèse de base de toute aérodynamique ordinaire: l’air autour d’une aile agit comme «un matériau continu qui se déforme pour suivre les contours de la voilure». Cette déformation existe sous la forme d’une bande profonde d’écoulement de fluide au-dessus et en dessous de l’aile. “Le profil aérodynamique affecte la pression sur une large zone dans ce qu’on appelle un champ de pression”, écrit McLean. «Quand la portance est produite, un nuage diffus de basse pression se forme toujours au-dessus du profil aérodynamique, et un nuage diffus de haute pression se forme généralement en dessous. Lorsque ces nuages ​​touchent le profil aérodynamique, ils constituent la différence de pression qui exerce une portance sur le profil aérodynamique. »

Test de canal d’eau à la NASA Ames Fluid Mechanics Labuses colorant fluorescent pour visualiser le champ d’écoulement sur une aile d’avion. Les lignes aérodynamiques, se déplaçant de gauche à droite et se courbant lorsqu’elles rencontrent l’aile, aident à illustrer la physique de la portance. Crédits: Ian Allen

L’aile pousse l’air vers le bas, ce qui entraîne une rotation vers le bas du flux d’air. L’air au-dessus de l’aile est accéléré selon le principe de Bernoulli. De plus, il y a une zone de haute pression sous l’aile et une zone de basse pression au-dessus. Cela signifie qu’il y a quatre éléments nécessaires dans l’explication de McLean de la portance: une rotation vers le bas du flux d’air, une augmentation de la vitesse du flux d’air, une zone de basse pression et une zone de haute pression.

Mais c’est l’interrelation entre ces quatre éléments qui est l’aspect le plus nouveau et distinctif du récit de McLean. «Ils se soutiennent mutuellement dans une relation de cause à effet réciproque, et aucun n’existerait sans les autres», écrit-il. «Les différences de pression exercent la force de portance sur le profil aérodynamique, tandis que la rotation vers le bas du flux et les changements de vitesse d’écoulement maintiennent les différences de pression.» C’est cette corrélation qui constitue un cinquième élément de l’explication de McLean: la réciprocité entre les quatre autres . Tout se passe comme si ces quatre composantes se réalisaient collectivement et se maintenaient par des actes simultanés de création et de causalité mutuelles.

Il semble y avoir un soupçon de magie dans cette synergie. Le processus décrit par McLean semble apparenté à quatre agents actifs se tirant dessus les uns les autres pour se maintenir en l’air collectivement. Ou, comme il le reconnaît, c’est un cas de «cause à effet circulaire». Comment est-il possible que chaque élément de l’interaction soutienne et renforce tous les autres? Et qu’est-ce qui cause cette interaction mutuelle, réciproque et dynamique? Réponse de McLean: deuxième loi du mouvement de Newton.

La deuxième loi de Newton stipule que l’accélération d’un corps, ou d’une parcelle de fluide, est proportionnelle à la force exercée sur lui. “La deuxième loi de Newton nous dit que lorsqu’une différence de pression impose une force nette sur une parcelle fluide, elle doit provoquer un changement de vitesse ou de direction (ou les deux) du mouvement de la parcelle”, explique McLean. Mais réciproquement, la différence de pression dépend et existe en raison de l’accélération du colis.

N’obtenons-nous pas quelque chose pour rien ici? McLean dit non: si l’aile était au repos, aucune partie de ce groupe d’activités se renforçant mutuellement n’existerait. Mais le fait que l’aile se déplace dans les airs, chaque parcelle affectant toutes les autres, fait exister ces éléments co-dépendants et les soutient tout au long du vol.

Activer la réciprocité de la portance

Peu de temps après la publication de Understanding Aerodynamics, McLean s’est rendu compte qu’il n’avait pas entièrement pris en compte tous les éléments de la portance aérodynamique, car il n’a pas expliqué de façon convaincante ce qui fait que les pressions sur l’aile varient de la température ambiante. Ainsi, en novembre 2018, McLean a publié un article en deux parties dans The Physics Teacher dans lequel il proposait «une explication physique complète» de la portance aérodynamique.

Bien que l’article répète largement l’argumentation précédente de McLean, il tente également d’ajouter une meilleure explication de ce qui fait que le champ de pression n’est pas uniforme et de prendre la forme physique qu’il fait. En particulier, son nouvel argument introduit une interaction mutuelle au niveau du champ d’écoulement de sorte que le champ de pression non uniforme est le résultat d’une force appliquée, la force vers le bas exercée sur l’air par le profil aérodynamique.

La question de savoir si la section 7.3.3 de McLean et son article de suivi parviennent à fournir un compte rendu complet et correct de la portance est sujette à interprétation et à débat. Il y a des raisons pour lesquelles il est difficile de produire un compte rendu clair, simple et satisfaisant de la portance aérodynamique. D’une part, les écoulements de fluides sont plus complexes et plus difficiles à comprendre que les mouvements d’objets solides, en particulier les écoulements de fluides qui se séparent au bord d’attaque de l’aile et sont soumis à différentes forces physiques en haut et en bas. Certains des différends concernant la portance ne concernent pas les faits eux-mêmes, mais plutôt la façon dont ces faits doivent être interprétés, ce qui peut impliquer des questions impossibles à trancher par l’expérience.

Néanmoins, à ce stade, seules quelques questions en suspens nécessitent des explications. La portance, comme vous vous en souvenez, est le résultat des différences de pression entre les parties supérieure et inférieure d’un profil aérodynamique. Nous avons déjà une explication acceptable pour ce qui se passe dans la partie inférieure d’un profil aérodynamique: l’air venant en sens inverse pousse à la fois verticalement (produisant de la portance) et horizontalement (produisant de la traînée). La poussée vers le haut existe sous la forme d’une pression plus élevée sous l’aile, et cette pression plus élevée est le résultat d’une simple action et réaction newtonienne.

Les choses sont cependant très différentes au sommet de l’aile. Il existe une région de pression plus faible qui fait également partie de la force de levage aérodynamique. Mais si ni le principe de Bernoulli ni la troisième loi de Newton ne l’expliquent, que fait-il? Nous savons grâce aux lignes aérodynamiques que l’air au-dessus de l’aile adhère étroitement à la courbure descendante du profil aérodynamique. Mais pourquoi les parcelles d’air traversant la surface supérieure de l’aile doivent-elles suivre sa courbure descendante? Pourquoi ne peuvent-ils pas s’en séparer et voler directement en arrière?

Mark Drela, professeur de dynamique des fluides au Massachusetts Institute of Technology et auteur de Flight Vehicle Aerodynamics, propose une réponse: «Si les colis s’envolaient momentanément tangents à la surface supérieure de la surface portante, il y aurait littéralement un vide créé en dessous d’eux». il explique. «Ce vide aspirerait alors les colis jusqu’à ce qu’ils remplissent principalement le vide, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’ils se déplacent à nouveau tangentiellement au profil aérodynamique. C’est le mécanisme physique qui oblige les colis à se déplacer le long de la forme du profil aérodynamique. Un léger vide partiel subsiste pour maintenir les colis dans une trajectoire courbe. »

Ce retrait ou retrait de ces colis aériens de leurs colis voisins au-dessus est ce qui crée la zone de pression inférieure au sommet de l’aile. Mais un autre effet accompagne également cette action: la vitesse d’écoulement d’air plus élevée au sommet de l’aile. «La pression réduite sur une aile de levage« tire également horizontalement »sur les colis aériens à l’approche de l’amont, de sorte qu’ils ont une vitesse plus élevée lorsqu’ils arrivent au-dessus de l’aile», explique Drela. “Donc, la vitesse accrue au-dessus de l’aile de levage peut être considérée comme un effet secondaire de la pression réduite là-bas.”

Mais comme toujours, lorsqu’il s’agit d’expliquer la portance à un niveau non technique, un autre expert aura une autre réponse. L’aérodynamicien de Cambridge Babinsky dit: «Je déteste ne pas être d’accord avec mon estimé collègue Mark Drela, mais si la création d’un vide était l’explication, il est difficile d’expliquer pourquoi parfois le flux se sépare néanmoins de la surface. Mais il a raison dans tout le reste. Le problème est qu’il n’y a pas d’explication simple et rapide. »

Drela lui-même admet que son explication n’est pas satisfaisante à certains égards. “Un problème apparent est qu’aucune explication ne sera universellement acceptée”, dit-il. Alors, où en sommes-nous? En fait, là où nous avons commencé: avec John D. Anderson, qui a déclaré: «Il n’y a pas de réponse simple à ce sujet.»