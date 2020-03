Peso mexicain 17 mars franchit la barre des 23 unités

Mardi, le peso mexicain a franchi la barre des 23 unités par dollar et était à un niveau record.

Au milieu de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus, des pays comme les États-Unis prennent des mesures importantes qui lui ont permis de renforcer sa monnaie.

Selon Banco de México (Banxico), ce mardi le dollar interbancaire a clôturé à 23,16 unités.

Cela représente une perte de 1,19 pesos par dollar, équivalant à une dépréciation de 5,42%.

Pesos mexicains sur le marché mondial

Le peso mexicain est incapable de faire face à la crise qui a été générée dans le monde entier par l’épidémie de coronavirus.

Aujourd’hui, il a clôturé à un niveau record, poussé par les mesures que les États-Unis prennent pour protéger leur économie.

Au cours du week-end, la Réserve fédérale (Fed) a abaissé les taux de référence à 0,25%.

À cela s’ajoute le financement aux entreprises pour amortir l’impact économique et cela se fera à court terme.

“En assurant le bon fonctionnement de ce marché, en particulier en période de crise, la Réserve fédérale accorde des crédits qui soutiendront les familles, les entreprises et les emplois dans l’ensemble de l’économie”, ont-ils déclaré dans un communiqué.

Pour sa part, le président Donald Trump a annoncé que dans deux semaines, il enverrait des chèques aux citoyens afin de les aider dans le coup d’État financier.

Il a également dit qu’il demanderait au Congrès plus d’argent pour attaquer la situation. Il demandera des centaines de milliards de dollars d’aide.

D’autres banques centrales et gouvernements du monde entier continuent de conjuguer leurs efforts pour lutter contre ces effets; mais malgré cela, les économistes mettent à jour leurs projections avec une tendance à la baisse.

Peso mexicain aujourd’hui 17 mars: Combien coûte le dollar?

A la fenêtre de la banque, le dollar est en vente aujourd’hui mardi 17 mars à 23h42 Pesos mexicains selon Citibanamex. De même, la valeur du dollar est traitée en moyenne à 22,58 pesos mexicains; avec une valeur d’achat de 22,13 et une valeur de vente de 23,01.

Où changer au meilleur prix aujourd’hui?

Si vous allez vendre, votre meilleure option est: MONEX à 22,86 Pesos mexicains chaque dollar. Si vous allez acheter, votre meilleure option est: BX + à 19,50 poids Mexicains chaque dollar.

Avec des informations de El Financiero, El Economista, Banco Banxico et le dollar au Mexique

