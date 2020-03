Peso mexicain 2 mars continue de lutter contre le coronavirus

Le mexicain accumule déjà sept jours en terrain négatif contre le dollar, mais il semble qu’il y ait une lumière au bout du tunnel Selon la Banque du Mexique, ce vendredi le dollar interbancaire a clôturé à 19,8610 unités Voulez-vous savoir combien coûte le peso mexicain aujourd’hui ? Nous vous disons

Le peso mexicain accumule déjà sept jours en terrain négatif face au dollar, mais il semble y avoir une lumière au bout du tunnel.

De bonnes nouvelles concernant le coronavirus semblent avoir atténué la tension sur les marchés internationaux.

Selon la Banque du Mexique (Banxico), ce vendredi le dollar interbancaire a clôturé à 19,8610 unités.

Aujourd’hui, il est coté à 18 802 unités, ce qui représente une amélioration par rapport à la clôture de vendredi.

Peso mexicain sur le marché mondial

Le peso mexicain n’a pas connu de «mauvaise série» de sept séances négatives depuis que Trump a remporté les élections à la présidence des États-Unis.

À la fin de la semaine dernière, le bruit s’est répandu que le coronavirus avait atteint le Mexique.

Cela s’est produit lorsque Hugo López-Gatell, secrétaire adjoint à la Santé du Mexique, a confirmé le premier cas de COVID-19 dans le pays.

Cependant, ce lundi, les choses semblent avoir changé pour la monnaie mexicaine.

D’une part, le président Andrés Manuel López Obrador est optimiste malgré le fait que la devise ne s’est dépréciée de 2,53% que vendredi.

«Je pense qu’il a résisté à notre économie, en particulier au peso, a enduré cette première étape de propagande sur le coronavirus. Il y a eu une dépréciation, mais le peso a résisté », a-t-il déclaré lors de sa conférence du matin.

«Je suis sûr que cela va se normaliser et se stabiliser. C’est un problème mondial, mais le marché va être plus calme », a déclaré le président et a ajouté que la devise« est forte ».

Alors que dans le monde, des banques centrales comme le Japon et la Réserve fédérale (Fed) des États-Unis ont indiqué qu’elles se préparaient à travailler sur une politique monétaire accommodante.

Cela signifie que pour réduire l’impact du coronavirus sur l’économie de leur pays, ils établiront des taux inférieurs ou qu’ils injecteront des liquidités sur le marché.

Bien que l’actualité donne un répit au peso mexicain, il n’en demeure pas moins que les devises émergentes sont les plus touchées par la crise.

Peso mexicain aujourd’hui 2 mars: Combien coûte le dollar?

Dans la fenêtre de la banque, le dollar est aujourd’hui vendredi 2 mars à 19,89 Pesos mexicains selon Citibanamex. De même, la valeur du dollar est traitée en moyenne à 19,51 pesos mexicains; avec une valeur d’achat de 19,22 et une valeur de vente de 19,8.

Où changer à un meilleur prix aujourd’hui?

Si vous allez vendre, votre meilleure option est: INBURSA à 19,55 Pesos mexicains chaque dollar Si vous allez acheter, votre meilleure option est: AZTECA BANK au 19.19 pesos Mexicains chaque dollar

Avec des informations de El Financiero, El Economista, Banco Banxico et Dollar au Mexique

