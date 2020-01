Peu mais bon: les trois excellentes adaptations des nouveaux films d’Albert Camus

Albert Camus est décédé à 46 ans dans un accident de voiture. C’était le 4 janvier 1960 et, sept ans plus tard, le célèbre cinéaste italien Luchino Visconti filmait L’étranger, avec Marcelo Mastroianni en tant que protagoniste

Plusieurs années se sont écoulées depuis lors, jusqu’en 1992, l’Argentine Luis Puenzo a adapté le roman pour le cinéma La peste, avec une distribution multinationale, qui comprenait, entre autres, William Hurt et Sandrine Bonnaire.

Plus récemment, en 2014, avec une brillante performance de Viggo Mortensen, le réalisateur français David Oelhoffen a adapté un roman posthume de Camus. Le résultat a été un film de haute qualité, injustement négligé.

Bien que qualifié d’existentialiste, philosophiquement, Camus est plutôt un “absurde” pour son intérêt permanent à réfléchir sur la recherche de sens ou de but dans la vie humaine et sur son absence apparente.

Camus se déclare athée, donc l’explication religieuse – Dieu comme cause et fin de tout – ne le satisfait pas. Il n’est pas non plus favorable au suicide en réponse à cette absurdité de l’existence humaine qui mène généralement au scepticisme. Ce n’est pas le cas de Camus. Il pense que l’absurdité doit être acceptée mais Ce n’est pas cynique: chaque homme devrait donner un sens à cette existence en recherchant la justice, la liberté, en dénonçant les maux de son temps.

Dans Le mythe de Sisyphe, Camus dit: «Il n’y a qu’un seul problème philosophique vraiment sérieux: le suicide. Le problème fondamental de la philosophie est celui de Savoir si la vie en vaut la peine ou non, d’être vécu ».

Cette angoisse devant l’absurdité de l’existence humaine et cette recherche de sens sont une constante dans ses œuvres et s’expriment magistralement dans El Abroad.

Albert Camus est né en Algérie alors qu’il s’agissait d’une colonie française. Son père est décédé pendant la Première Guerre mondiale et sa mère, analphabète, a dû travailler très dur pour faire avancer la famille. Grâce à la perspicacité d’un enseignant – à qui Camus consacrerait le Prix ​​Nobel de littérature en 1957– Il a pu poursuivre ses études et devenir le philosophe, journaliste, romancier et dramaturge à succès.

En 1935, il rejoint le Parti communiste mais, contrairement à son collègue Jean-Paul Sartre, il a rapidement remarqué le caractère oppressif que le régime soviétique avait acquis et a pris ses distances avec cette idéologie.

El Abroad, publié en 1942, est le grand roman de Camus. Iconique Original Incontournable Profond

Meursault, le personnage central de l’histoire, est un homme qui vit au goût du jour, qui n’accorde d’importance à rien et qui semble emporté par les événements. Il est gratuit car il n’a pas d’ambitions, de projets ou d’objectifs. Et parce qu’il ne vit pas selon les directives du reste de la société.

L’intrigue va de la mort de la mère de Meursault à sa condamnation pour meurtre. Il reçoit la nouvelle de sa perte avec indifférence – «Mama est morte aujourd’hui», est la première phrase courte et emblématique du roman; avec la même indifférence avec laquelle il accepte la proposition de mariage de son ami. Cette distance des événements dans lesquels la société fixe les règles de conduite – elle pleure dans le sillage, pleure les morts … – sera fatale au moment de leur procès. Meursault est étranger parce qu’il vit à sa manière, mais il n’est même pas rebelle; Pire encore, son indifférence est une moquerie et met en évidence l’absurdité de l’existence. Quelque chose d’impardonnable.

Le film est très fidèle au livre, non pas parce que Visconti le voulait ainsi, mais à cause de l’imposition de la veuve de Camus qui ne voulait aucune déviation du texte original.

Le protagoniste était Marcelo Mastroianni, bien que Visconti voulait à l’origine Alain Delon pour le rôle central, un acteur dont l’expression est la mieux adaptée à la solitude et à la victimisation subséquente de Meursault. L’a accompagné Anna Karina, récemment décédée, dans le rôle de Marie, la petite amie du protagoniste.

C’était une coproduction franco-italienne de grande distribution. La fidélité au texte force certaines histoires à se décomposer, bien qu’il y ait aussi de longues scènes de dialogues, surtout vers la fin du film, qui a, comme le livre, deux parties très différentes: la première, dans laquelle les événements qui vont conduire Meursault en prison; le second, de réflexion et de discussions du protagoniste avec des avocats, des juges et un prêtre.

La reconstitution de la scène -Argelia- et de l’époque, ainsi que le casting des personnages, même les plus secondaires, est impeccable.

Le film n’était pas un blockbuster, peut-être parce que les thèmes de Camus sont très denses: son approche le met mal à l’aise, mal à l’aise, le force à réfléchir, c’est ce qui le rend grand mais peut-être pas massif.

L’écrivain Vicente Molina Foix, sauvant de l’oubli le film dans un article publié dans El País de España en 2013, lorsque le centenaire de Camus a été achevé, il a loué le film mais a fait une mise en garde avec laquelle quiconque a lu le livre sera sûrement d’accord: «Qu’est-ce qui fait que le film lui-même n’est pas un chef-d’œuvre parallèle à celui de Camus? La voix, et je ne parle pas de Mastroianni en tant que narrateur. Le roman nous séduit, plus que par la technique comportementaliste américaine, par la construction de son propre canal verbal, imbattable et insondable, par lequel le romancier glisse fatalement son anti-héros; l’identification subtile entre l’auteur et le narrateur à la première personne est l’essence du livre, et donc, je pense, même si les faits et les figurations sont les mêmes sur papier et à l’écran, le travail de Visconti perd en partie sa résonance de Mersault, cet «homme sans qualités» (c’est ce qu’il est expressément appelé dans le film) que le sien Camus définit comme «étranger la société dans laquelle il vit», errant légèrement pour «les faubourgs de la vie privée, solitaire et sensuelle». »

Qui veut, vous pouvez le voir complet sur Internet.

Il a été suivi par La Peste, un autre grand roman de Camus. Dans ce cas, Le réalisateur était l’Argentin Luis Puenzo. Dans le livre, un groupe de médecins doit faire face à une peste qui balaie Oran, une ville algérienne, déclarée mise en quarantaine et isolée. La ville est occupée militairement et toute personne qui tente de briser le blocus est exécutée.

Plus qu’une lutte contre la peste est une lutte pour la dignité, et le roman est une allégorie d’un autre fléau: celui du totalitarisme qui peut se présenter sous différents visages, celle du nazisme, mais aussi celle du communisme – rappelez-vous la critique de Camus envers le stalinisme.

Le décor de Puenzo combine un décor d’époque avec des éléments de modernité pour transmettre l’universalité du message du roman de Camus. Avec un casting de haut niveau dirigé par William Hurt, et formé par Sandrine Bonnaire, Robert Duvall, Jean-Marc Barr et Raul Julia.

Puenzo n’a pas suivi le texte à la lettre, mais il est resté fidèle au message moral et politique du roman.

Comme celui-ci, le film est une parabole des dictatures et de la répression illégale, mais aussi de l’indifférence ou de la collaboration avec l’autoritarisme.

Enfin, en 2014, L’invité, roman que l’écrivain franco-algérien a laissé inachevé, publié à titre posthume, a été emmené au cinéma avec le titre «Loin des hommes».

Un enseignant rural français, qui enseigne dans une école des montagnes algériennes, se voit confier la garde d’un prisonnier arabe et la tâche risquée de l’emmener dans la ville où il sera jugé et éventuellement exécuté. Dès le début, il le traite comme un invité et non comme un prisonnier. Daru, l’enseignant, est, comme Camus dans la vraie vie, un fils d’Espagnols vivant en Algérie en 1954, déjà en guerre de décolonisation, un pays dans lequel Daru et les autres Algériens “blancs” seront bientôt des non grata.

Pendant le voyage, il doit entreprendre avec Mohammed, son prisonnier, ce C’est un choc et en même temps une rencontre des cultures. Daru a du mal à comprendre la résignation du prisonnier à son sort; plusieurs fois, il tentera en vain de favoriser et même de provoquer sa fuite. Mais la démission de Mohammed est en fait un sacrifice: il doit payer pour ce qu’il a fait – il a tué un cousin pour défendre le sien – pour couper une chaîne de vengeances qui conduirait autrement au meurtre de sa famille.

Le film a été réalisé par le cinéaste français David Oelhoffen, et Viggo Mortensen brille – entre autres, avec un Français impeccable – dans ce duel d’acteur avec la brillante Reda Katel.