Peugeot 2008 GT Puretech 155 EAT8: ça rend les choses difficiles pour son frère aîné | Moteur

La transformation radicale qu’a subie la nouvelle Peugeot 2008 encourage et rend le segment des SUV 4,30 mètres encore plus compétitif, mais surtout, elle met son frère aîné, le 3008, sur la défensive, dont ils ne sont séparés. 15 centimètres et un peu plus.

La Peugeot 2008 arrive, dans cette deuxième génération qui fait ses débuts, avec un design plus moderne que ses concurrents, en ligne avec les deux autres composants de la gamme SUV du constructeur français: la référencée 3008 et la 5008, qui est la plus grande des trois, puisque dans ses 4,64 mètres il y a de la place pour jusqu’à sept occupants.

Le nouveau 2008 est plus long (14,1 centimètres), plus large (3,1 centimètres) et plus court (4 centimètres de hauteur) que son prédécesseur. Il en résulte une image plus SUV, dans laquelle l’avant est plus énergique et c’est l’extérieur qui attire le plus l’attention.

La signature lumineuse, divisée entre le phare principal et la ligne verticale qui parcourt toute la longueur du pare-chocs, le rend unique au premier coup d’œil.

C’est un look très félin qui allonge et agrandit visuellement la voiture, qui ressemble beaucoup à la 3008, qui pourrait soustraire les ventes si une voiture plus grande n’est pas nécessaire.

La même chose se produit à l’arrière (les phares ont trois bandes qui clignotent sur le lion qui identifie la marque) et il est facile de les confondre à distance. À mesure que nous nous rapprochons de l’un et de l’autre, il est apprécié que le 3008 soit plus grand.

Mais malgré cette différence de volume, 2008 bénéficie d’un espace intérieur assez important pour les 4,30 mètres qu’elle mesure.

L’année 2008 bénéficie également d’un accès confortable, très apprécié des personnes âgées ou à mobilité réduite, obligées de descendre pour entrer dans des voitures compactes ou des berlines.

Le cockpit lance l’i-Cockpit 3D. Maintenez le petit volant et le combiné d’instruments numériques au-dessus. Ce qui varie maintenant, c’est que les informations apparaissent sous forme tridimensionnelle (les données se chevauchent), ce qui donne une touche plus technologique au véhicule.

De plus, comme chez ses frères aînés, il dispose d’un écran tactile central intégré et de boutons (climatisation, navigation, radio …) regroupés comme s’il s’agissait d’un clavier de piano. Le saut de qualité par rapport à l’année précédente 2008 est énorme.

Quant au coffre, il offre 434 litres, qui peuvent être étendus à 1 496 litres si les sièges sont rabattus. Ses formes carrées le rendent très rentable.

Le 2008 est en vente, à partir de 19 850 euros, avec des moteurs essence PureTech de 100, 130 et 155 ch; Diesel de 100 et 130 ch; et électrique de 136 CV.

Nous avons testé la version 155 ch, avec la transmission automatique EAT8 à huit rapports et la finition la plus complète, la GT, à laquelle peu de choses peuvent être ajoutées.

Avec le moteur susmentionné, ce SUV a un comportement très confortable qui plaira à de nombreux conducteurs. La livraison de puissance est très linéaire, bien que parfois la transmission réponde avec un minimum de retard si nous demandons une réponse immédiate, ce qui amènera certains à choisir de gérer les engrenages des palettes de volant.

En dépit d’être un SUV et propulsé par un moteur à essence, il n’est pas difficile d’obtenir une consommation de carburant inférieure à sept litres, pour laquelle nous devrons jouer avec les trois modes de conduite dont il dispose: Eco, Normal et Sport. .

Bref, le nouveau 2008 par rapport à son prédécesseur fait un grand bond en termes de design, de confort ou de qualité des matériaux. Il est très confortable – la suspension est douce pour mieux absorber les nids de poule sans punir l’intérieur – et stable en mouvement, et son espace intérieur est également celui qui fait qu’on se demande si plus de voiture est nécessaire.

FICHE TECHNIQUE

————————

– Dimensions (longueur / largeur / hauteur): 4,30 m / 1,77 m / 1,53 m

– Moteur: essence

– Déplacement: 1199 c.c.

– Nombre de cylindres: trois en ligne

– Puissance: 155 CV

– Couple maximum: 240 Nm

– Accélération de 0 à 100 km / h: 8,2 s

– Vitesse maximale: 208 km / h

– Boîte de vitesses: automatique à huit rapports

– Entraînement: avant

– Consommation moyenne: 6,2 l / 100 km

– Capacité du coffre: 434 l

– Capacité du réservoir: 48 l

Javier Millán Jaro