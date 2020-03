Peur du virus et d’infecter sa famille en se rendant au travail | En vedette

Carmen, une femme de chambre de l’hôtel, a perdu sa mère avant-hier et ne sait pas si elle a été le foyer d’infection. La peur, la colère et l’angoisse saisissent de nombreux employés qui ne peuvent pas télétravailler et qui risquent de contracter COVID-19 et d’infecter les personnes avec lesquelles ils vivent.

Un responsable de la prison, un facteur, un chef de station de métro, deux infirmières, une femme de ménage et un nettoyeur d’un laboratoire médical expliquent à Efe leur expérience lors de l’urgence sanitaire actuelle, dans laquelle le point de coïncidence est la clameur pour leur offrir une plus grande protection dans leur travail.

CARMEN, MAISON PLAT DANS UN GRAND HÔTEL

Carmen Casín dit qu’elle vient de perdre sa mère de 76 ans à cause de COVID-19 et ne sait pas si elle a été le foyer d’infection.

Elle travaille dans un grand hôtel de la capitale en tant que femme de chambre et est également déléguée de l’UGT pour la prévention des risques professionnels. Depuis le début de la crise sanitaire, il a demandé ce qui est nécessaire pour prévenir le virus, mais le risque zéro “n’existe pas”.

Les chambres “sont bien ventilées et utilisent des liquides spéciaux contre les bactéries, mais c’est toujours un moment risqué”, car il y a “des clients des compagnies aériennes, des trains longue distance, des gens du monde entier”.

“Cela génère de la peur et de l’incertitude et les hôtels sont fermés et de nombreux ERTES sont en cours. Certains hommes d’affaires abusent de cette situation”, ajoute-t-il.

Elle est maintenant en quarantaine, mais depuis des semaines, elle évite tout contact avec sa sœur, qui souffre d’asthme, et avec son frère, qui a un cœur malade.

SERGIO, DIRECTEUR DE LA STATION MÉTRO

Sergio, chef de la station de métro, travaille avec le public et gère tous les incidents. Cette semaine, un de ses collègues est décédé des coronavirus et il y en a plusieurs infectés dans l’entreprise. L’une de leurs principales craintes est que le moment viendra où ils ne pourront pas servir la chaîne de contagion.

“Nous allons devoir être mis en quarantaine et le service ne peut pas être garanti”, prédit-il.

Dans le modèle, il y a de la nervosité face à l’évolution des événements. Bien qu’il sache qu’il offre un service public, Sergio se sent concentré.

“Beaucoup de gens passent à mon poste et j’aide constamment les voyageurs sans avoir les moyens que l’entreprise devrait nous donner”, explique ce travailleur, qui estime qu’ils demandent “plus” qu’ils ne “protègent”.

MANOLO, AFFICHE À MADRID

Manolo (nom fictif) s’exprime avec plus d’insistance, un facteur qui se lève tous les jours à six heures et parcourt Madrid en bus pour livrer.

“C’est une fiction, un canular: ils nous vendent que vous devez être chez vous, mais ils nous font partir. Ils veulent maintenir le système de production capitaliste, quel qu’il soit. Ils ne se soucient pas des travailleurs.”

Pour vous rendre au bureau, prenez le bus et le métro et une fois au centre, manipulez les lettres, les colis, les certificats. Puis il remonte dans le bus et effectue les livraisons «avec soin», en gardant ses distances, «de loin, à la porte sans s’ouvrir».

Grâce à “la pression des travailleurs”, ils ont réussi à espacer les livraisons, même si on peut voir que le colis a augmenté, peut-être à cause de l’enfermement, explique-t-il.

Manolo n’a pas seulement peur pour lui-même, mais parce qu’il vit avec ses parents âgés. Il y a déjà des cas positifs à Correos.

PEDRO, AGENT DE PRISON

Pedro, un responsable de la prison, explique que les cas de prisonniers infectés étaient connus dès les premiers jours de l’urgence sanitaire et il espère que “finalement” la protection nécessaire sera fournie.

“De nombreux détenus ont déjà souffert de pathologies et d’immunodéficiences. La maladie sera grave dans de nombreux cas, existe-t-il des moyens de les traiter et de les maintenir isolés? J’ai des doutes à ce sujet.”

Ce qu’il prétend n’avoir aucun doute, c’est qu’à l’avenir le conflit augmentera, en partie parce que l’entrée de drogues en prison aura été réduite au minimum – en raison de la suspension des communications «vis à vis» et de la quarantaine imposée. aux détenus de retour de congé.

MAGDALENA ET NOELIA, INFIRMIÈRES DANS DE GRANDS HÔPITAUX

Magdalena travaille dans un grand hôpital de la capitale et, en dehors des problèmes matériels dont elle souffre, ce qu’elle regrette vraiment, c’est de voir “comment les personnes âgées meurent jusqu’à ce que le résultat arrive et qu’elles soient totalement seules”.

“Il est frustrant de voir comment vous devez établir des priorités et voir qui peut être candidat aux soins intensifs. Si vous avez l’âge légal, vous n’irez pas aux soins intensifs parce qu’il n’y a pas assez de lits.”

Elle a également peur d’infecter sa famille: elle vit avec sa mère, sa grand-mère et sa jeune fille.

Noelia, infirmière aux urgences d’un autre hôpital de Madrid, a déclaré que les toilettes étaient «réconfortées» pour pouvoir aider, mais reconnaît qu’il y a de la frustration face au manque de matériel. “Cela nous oblige à improviser et à arranger les choses.”

SALVADOR, NETTOYANT DANS UN LABORATOIRE MÉDICAL

Salvador est un travailleur de nettoyage et d’entretien dans les laboratoires médicaux et comprend. “On nous a dit que tout devait continuer de fonctionner, faute de quoi les pharmacies seraient en rupture de stock.”

“Nous sommes confiants”, dit-il, “que nous ne l’attraperons pas”.

Marina Segura et Patricia Cristóbal