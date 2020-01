Philippines: des milliers de personnes rentrent chez elles après avoir remis une éruption

MANILLE, Philippines (AP) – Les autorités philippines ont abaissé le niveau d’alerte dimanche sur le volcan Taal, deux semaines après le début de l’expulsion des cendres, de la vapeur et des roches. Cette décision permettra à bon nombre des 376 000 personnes déplacées de rentrer chez elles.

Le Taal, juste au sud de Manille et une destination touristique populaire pour son emplacement pittoresque au milieu d’un lac, a éclaté le 12 janvier. Aucun décès direct n’a été signalé à la suite de l’éruption, qui a déclenché une crise dans l’un des pays les plus exposés au monde aux catastrophes naturelles.

“La situation du volcan Taal au cours des deux semaines (…) a généralement décliné vers une activité moins fréquente de tremblements de terre volcaniques, ralentissant la déformation des terres (…) et de faibles émissions de gaz et de vapeur dans le cratère principal” , a déclaré l’Institut philippin de volcanologie et de sismologie.

L’agence gouvernementale a abaissé le niveau d’alerte de 4 à 3, ce qui implique qu’il existe “une tendance mineure d’éruption dangereuse”. Le niveau 5, le plus élevé, indique une éruption importante et très dangereuse.

L’Institut a réduit de moitié la zone d’évacuation, à partir du rayon précédent de 14 kilomètres (8,7 miles) du volcan. Le Taal n’avait pas éclaté depuis 43 ans.

Des milliers de personnes qui ont vécu et travaillé sur l’île du volcan ne pourront pas s’y réinstaller, a déclaré le gouverneur de la province de Batangas, Hermilando Mandanas.

Le gouverneur a demandé aux voisins qui sont rentrés chez eux de vérifier la sécurité de leurs maisons et de leurs villages, dont beaucoup étaient encore couverts de cendres volcaniques ou endommagés par l’éruption et les tremblements de terre.

Plus de 376 000 personnes ont été évacuées des villes et villages touchés de la province battue de Batangas. Près de la moitié étaient hébergées dans quelque 500 abris d’urgence gérés par l’État, principalement des écoles et des bâtiments publics. L’éruption a fermé le principal aéroport de Manille pendant la nuit en raison de cendres volcaniques, forçant l’annulation de centaines de vols.