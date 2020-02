Photos et vidéo de la visite de Stefi Roitman et Ricky Montaner au glacier Perito Moreno

Stefi Roitman et Ricky Montaner Ils ont commencé une relation amoureuse il y a plusieurs mois. Au début, ils ne se sont pas présentés ensemble, mais au fil du temps, ils ont décidé de blanchir la parade nuptiale sur les réseaux sociaux. De nombreux détails de cette histoire d’amour entre l’actrice argentine et la chanteuse vénézuélienne ne sont pas encore connus.

En ce moment, le couple profite de mini-vacances dans la province de Santa Cruz en compagnie de Mau Montaner et son épouse, Sara Escobar Les quatre ont profité de ce voyage en famille pour visiter l’imposant glacier Perito Moreno.

«Les sourires peuvent toujours déborder. Aujourd’hui dans cette merveille », L’hôte a écrit sur son compte Instagram officiel, où elle a partagé des images de cette escapade. De plus, il a téléchargé des histoires drôles qu’ils ont enregistrées dans le glacier Perito Moreno, comme une vidéo dans laquelle ils apparaissent dansant une chorégraphie.

«La création de Dieu est merveilleuse. Nous les aimons jusqu’à la fin du monde », Les frères Montaner ont souligné dans le réseau social. Ils sont très compagnons et s’entendent si bien qu’ils partagent non seulement les étapes, mais aussi leurs vacances.

«Nous avons presque atteint la fin du monde. J’ai rêvé de venir ici il y a des années! dit Sara, la Colombienne de Mauricio. Ils se sont mariés en février 2018 lors d’un mariage original qui s’est déroulé sur les plages de Tulum, entouré de leurs proches. Un pasteur ami de la mariée et du marié a officié la cérémonie religieuse, puis une grande fête a été organisée pour 220 invités.

Evaluna, la sœur cadette des Montaners, s’est mariée au début du mois avec Camilo Echeverry, le célèbre chanteur et auteur-compositeur colombien, interprète de l’un des tubes de l’été, “Tutu”. Après trois ans de rencontres, le couple s’est marié à Miami et a organisé une grande fête pour plus de 350 personnes, dont Stefi Roitman.

La femme de Montaner a écrit un message tendre à la mariée et au marié depuis son Instagram: «Pourquoi le mariage était-il si spécial? Parce que Dieu était dans les moindres détails, il était l’hôte et sera également en charge d’accompagner Cami et Eva pour le reste de leur vie. Le Shalom de Dieu en eux. ” Le couple a répondu au message avec un fort “Je t’aime”.

De plus, l’actrice du Club 57 a surpris l’année dernière lorsque, en visite en Argentine pour la réalisation d’un spectacle de Nickelodeon, Il a déclaré qu’il était “vierge” au mariage et que c’était une décision qui la rendait heureuse, même si elle comprenait que c’était quelque chose d’étrange pour les moments vécus aujourd’hui.

«Jusqu’à quatre heures du matin, j’ai pleuré, mon premier long cri. À quatre heures du matin, j’ai écrit une lettre à Eva lui disant ce que je pensais qu’elle était en tant que femme. Ce n’était pas seulement qu’il allait se marier, il y avait une sorte de démission qui était très difficile pour moi en tant que père. La vérité », a déclaré l’artiste

Le journaliste lui a posé des questions sur les “codes moraux” qu’il avait inculqués à sa fille: “S’agissait-il d’une décision d’Evaluna, par exemple, du fait de faire célibataire à votre mariage?” “Oui. Mais c’est ça la liberté. Autrement dit, la liberté est basée sur cela: que vous choisissez », a répondu le chanteur populaire.

«Elle l’a choisi aussi libre que lui et parce qu’il croit fermement qu’il devrait le faire. Parce qu’elle a, plus qu’une alliance avec moi, une alliance avec Dieu. Et elle le voit d’une manière que nous devons tous respecter. C’est sa façon de penser, et nous en sommes très heureux », a-t-il conclu.