Photos et vidéos du tremblement de terre de 7,7 qui a secoué la Jamaïque et Cuba

Un puissant tremblement de terre d’une magnitude de 7,7 a frappé le sud de Cuba mardi, déclenchant une alerte au tsunami pour Cuba, la Jamaïque et les îles Caïmans, a déclaré le Service géologique des États-Unis (USGS) et le Centre international d’information sur les tsunamis.

Le tremblement de terre, initialement rapporté à une magnitude de 7,3, avait son épicentre dans la mer entre la Jamaïque, les îles Caïmans et Cuba, à une profondeur de 10 kilomètres.

Un tremblement de terre d’une magnitude de 7,7 a été enregistré au large de la Jamaïque

Les dangereuses vagues de tsunami provoquées par ce tremblement de terre sont possibles dans un rayon de 300 kilomètres de l’épicentre, le long des côtes de la Jamaïque (…) des îles Caïmans et de Cuba”, a déclaré le Centre international d’information sur les tsunamis.

Ce mouvement sismique a pu être ressenti au large des côtes de Cancun et en Floride, aux États-Unis.

The U.S. Geological Survey says a magnitude 7.7 earthquake has struck south of Cuba and northwest of Jamaica and the U.S. Tsunami Warning Centres has issued a tsunami warning for Jamaica, Cuba and the Cayman Islands. #earthquake #Jamaica pic.twitter.com/ocUNIJvzGb

— ⓄⓋⓁⓄⓋ (@OvlovUltra) January 28, 2020