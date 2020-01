Photos, talent et rock: Rubén Andón a parlé de la réédition de The Fat of the Capitals, de Serú Girán

En décembre dernier, une édition spéciale de La graisse des capitales, le deuxième disque studio de Serú Girán. L’Institut National de la Musique (INAMU), dans le cadre de la récupération du catalogue du Music Hall, a lancé la tâche de rééditer des albums historiques et c’est au tour du travail emblématique du groupe composé de Charly garcia, David Lebón, Pedro Aznar et Oscar Moro.

Une personne importante de ce conseil était sans aucun doute Rubén Andón, en charge de la pochette et des images qui accompagnaient l’album. En dialogue avec Teleshow, le prestigieux photographe – longue distance dans le rock national – a raconté ce qu’il ressentait lorsqu’il a été convoqué pour une réédition, a raconté le processus de travail pour la récupération de ces photos et a rappelé comment partager le temps avec le Serú Girán lors de ces sessions de 1979. «Alors que j’avais une idée qu’il y avait des images intéressantes et jamais publiées, j’ai été surpris de les revoir 40 ans plus tard. C’était une trouvaille», A-t-il dit.

– Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez été convoqué de l’INAMU pour la réédition de La graisse des capitales?

– J’avais déjà travaillé avec eux l’année précédente pour la réédition de l’album Metegol, de Raul Porchetto, et ce fut quand Diego Boris (président de l’INAMU) m’a parlé de la possibilité de rééditer Fat à l’occasion de son 40e anniversaire. C’est pourquoi, quand il m’a appelé il y a quelques mois, j’étais très heureux de savoir que cet album d’icônes rock serait réédité et, si je pouvais participer en apportant une image supplémentaire, bien mieux.

– Comment s’est déroulé le processus de réédition de ces images? J’imagine que pénible …

– Quand j’ai découvert que Pedro Aznar Je travaillais sur la remasterisation des cassettes, je me suis demandé si on pouvait faire de même avec les images. Et j’ai essayé de laver les négatifs originaux et de les numériser en haute résolution, car aujourd’hui nous avons des outils beaucoup plus développés pour numériser et corriger les paramètres et les ajustements de couleur, obtenant une qualité d’image supérieure à celle de 1979, où le négatif qui sortait de la caméra Je suis allé à la presse sans beaucoup de possibilités de correction.

Ce que j’ai fait, c’est rassembler tout le matériel des différentes chambres, le laver à nouveau et leur donner un processus de mouillage pour éviter les taches laissées par l’eau lors du séchage. Ensuite, j’ai numérisé tous les négatifs et sélectionné les meilleures photos. Avec ces images, nous avons rassemblé plusieurs croquis de l’encart que cette version inclut et je les ai partagés avec l’INAMU. Ainsi, nous ajustions les idées jusqu’à atteindre le résultat que nous voyons maintenant.

La couverture est la même que l’original mais avec toutes les images en “nouvelle copie”. Une affiche avec 17 photographies de la séance de prise de vue originale de la couverture a été ajoutée. Plusieurs d’entre eux sont inédits.

– Avez-vous été surpris de trouver des photos inédites ou saviez-vous que quelque chose que vous aviez enregistré?

– Alors que j’avais une idée qu’il y avait des images intéressantes et jamais publiées, j’ai été surpris de les revoir 40 ans plus tard, en les examinant soigneusement avec une loupe, et en trouvant des clichés que nous n’avions pas pris en compte auparavant et qui avaient maintenant l’air différents. C’était une trouvaille. Je pense que le matériel a été sauvé 40 ans en attendant le moment approprié pour être montré.

– Comment avez-vous rencontré le Serú Girán?

– Je connaissais les musiciens pour avoir pris des photos dans leurs groupes précédents. Pedro (Aznar) il a enregistré avec Raul Porchetto en 1977 pour l’album Flying of Life. Un (Oscar) Moro Je l’ai photographié dans The Bird Making Machine. Un David (Lebón) à Polyphème, Seleste et au 1977 Love Festival on the Moon. Et pour Charly (Garcia) Je l’ai photographié depuis 1973 avec Sui Géneris puis sur la tournée PorSuiGieco, où j’ai eu la possibilité de les accompagner sur le micro couvrant la tournée puis dans sa carrière ultérieure.

– Comment travaillait-il avec eux? Pensez-vous que La graisse des capitales Est-ce l’une des tapas qui a marqué votre carrière?

– Pour moi, ce fut toujours un plaisir de photographier les musiciens, tous, car en gros j’ai rejoint deux passions, qui étaient de prendre des photos et aussi de prendre des photos de mes idoles. Et avec l’énorme responsabilité de faire du bon travail, car ils m’ont fait confiance et m’ont donné rien de moins que la tâche de faire les photos de couverture de leurs disques …

Plus d’une fois mes jambes tremblaient car, en plus de sentir qu’il devait être à la hauteur de cette œuvre musicale, qui génère déjà une pression importante, dans ces années de photographie analogique, vous ne saviez pas comment les photos étaient sorties jusqu’à ce que les rouleaux soient dévoilés. Les musiciens ont quitté le studio joyeusement et vous avez continué à penser si techniquement tout allait bien et vous ne vous êtes pas relaxé jusqu’à ce que le rouleau soit révélé.

J’avais 25 ans quand j’ai pris les photos de La graisse et 19 quand j’ai photographié Invisible en 1974. J’étais très jeune, avec peu d’expérience et tous les doutes du monde.

J’ai toujours été et je serai reconnaissant pour cette fonction que j’ai dû remplir avec le rock parce que c’était un moyen très important de montrer mes œuvres, qui, en plus du plaisir de prendre ces photos, il y a la fierté et l’honneur de voir même aujourd’hui les pochettes d’albums Rock avec des photos de moi.

Tout le travail que j’ai fait était important pour moi et, d’une certaine manière, ils représentent des guides tout au long du chemin, comme s’ils étaient des cairns sur la route qui vous faisaient savoir à quelle distance vous êtes. Et La graisse des capitales Ce n’est pas loin derrière. C’est une œuvre musicale impressionnante qui a marqué la carrière de nous tous qui faisons partie de cet album d’une manière ou d’une autre.

La réédition de La graisse des capitales et un peu d’histoire

Cette édition spéciale – 40 ans après son lancement – a eu sa première numérique en décembre (disponible sur différentes plateformes), en vinyle et sur CD, avec la restauration de toutes les pochettes, y compris de nouvelles images et une affiche, sera dans les magasins de disques ce mois-ci.

La graisse des capitales (1979) était une œuvre dans laquelle une critique sévère de la société argentine a été formulée, ce qui a fait de cette œuvre l’un des disques conceptuels les plus réussis du rock argentin. “Nous avions composé cet album pour aller directement au crash. Les chansons étaient plus lourdes, plus concurrentes. Il fallait sortir de la graisse, de la médiocrité », a déclaré Charly García dans plusieurs rapports lorsqu’on lui a posé des questions sur cet album.

Sur la couverture de l’album, qui était dans la mémoire de tous, Pedro Aznar Il était l’employé de bureau, David Lebón le rugbier, Oscar Moro le boucher et Charly l’employé d’une station-service, dans ce qui était une critique des compagnies pétrolières.

Fiche technique de l’édition 40e anniversaire

Restauration, mixage ajustage et remasterisation: Pedro Aznar et Ariel Lavigna.

Edition 2019: INAMU / Zarpa / 300 productions.

Production: Institut national de musique, Diego Boris et Gustavo Gauvry (AATIA).

Photos et conception de l’encart: Rubén Andón.

Restauration des couvertures: Pali Muñoz et Eduardo Marcé par INAMU.