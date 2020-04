“PigeonBot” ailé vole avec de vraies plumes

Dès la tentative d’aviation malheureuse d’Icare, les humains se sont tournés vers les oiseaux pour trouver l’inspiration dans nos efforts aéroportés. Mais le vol véritablement d’oiseau avec des ailes souples et à plumes nous a longtemps échappé; D’une part, les ingénieurs ont eu du mal à comprendre comment les oiseaux contrôlent les plumes des ailes. Mais deux nouvelles études pourraient changer cela. Les chercheurs ont récemment conçu et piloté un robot avec des ailes à plumes qui peuvent changer de forme en plein vol comme le font les oiseaux, ce qui lui confère une plus grande maniabilité que les drones rigides.

Pour concevoir le robot ailé, les chercheurs ont d’abord utilisé une vidéo de capture de mouvement pour examiner comment les pigeons se plient et fléchissent leurs ailes en vol. Sur la base des résultats, ils ont déterminé qu’il était possible de contrôler 20 plumes sur chaque aile d’un robot – qu’ils ont surnommé «PigeonBot» – par des bandes élastiques reliées à seulement deux articulations. Ils ont également utilisé la technologie d’imagerie moderne pour mieux comprendre comment les structures microscopiques accrochent temporairement les plumes de nombreuses espèces d’oiseaux les unes aux autres pendant le vol. PigeonBot a besoin de vraies plumes pour fonctionner, donc les chercheurs doivent encore trouver des moyens de reproduire artificiellement les qualités des plumes pour faire passer la technologie au niveau supérieur.

Crédit: Lentink Lab Stanford University

Les scientifiques ont modelé les mouvements des ailes et des plumes du robot sur ceux des pigeons vivants, explique le co-auteur de l’étude, Eric Chang, ingénieur en mécanique à l’Université de Stanford. Les pigeons peuvent se retourner et s’incliner brusquement en changeant la forme de leur aile, un attribut que les chercheurs voulaient intégrer à leur dépliant. Les images de capture de mouvement ont montré comment les pigeons le font principalement en ouvrant et en fermant les articulations de leur poignet.

Une fois que les chercheurs ont construit un prototype – un corps en mousse avec des systèmes de guidage électroniques embarqués et des bandes élastiques contrôlant de vraies plumes de pigeon – ils ont d’abord plié ses ailes dans une soufflerie pour déterminer s’il pouvait fonctionner dans des conditions venteuses du monde réel. Cela a fonctionné, ouvrant la voie à des essais de glisse et de virage en dehors du laboratoire. Chang a piloté PigeonBot depuis le sol et le décrit comme une expérience incroyablement éprouvante pour les nerfs: «[When] nous avions atterri en un seul morceau, je me souviens de m’être effondré par la suite dans ce sentiment de soulagement », dit-il. Les scientifiques ont publié leurs résultats en janvier dans Science Robotics.

Les plumes de pigeon peuvent se fixer automatiquement à leurs voisins pour former une surface de vol lisse et flexible, et les fabricants de PigeonBot ont dû trouver exactement comment. Comme de nombreuses espèces d’oiseaux, les pigeons accomplissent cela avec des structures microscopiques appelées cils lobés, que les ornithologues ont documentés au début du 20e siècle. Mais en partie à cause des limites de la microscopie optique à l’époque, ils ont supposé que les cils lobés des oiseaux fonctionnaient en augmentant simplement la friction entre les plumes, un peu comme frotter des morceaux de papier de verre ensemble, explique Teresa Feo, zoologiste au Smithsonian National Museum of Natural History, qui a contribué à un deuxième article de l’équipe scientifique, également en janvier. “Ce que nous avons découvert, c’est le mécanisme réel de ces cils lobés – qu’il ne s’agit pas de friction, mais d’accrochage”, explique Feo. L’équipe a démontré comment ces cils se libèrent lorsque les oiseaux replient leurs ailes et se saisissent à nouveau lorsque les ailes sont déployées.

Leur nouvelle compréhension a été rendue possible par des techniques analytiques modernes telles que la microscopie électronique et à rayons X et les tomodensitogrammes, explique la co-auteure de l’étude, Laura Matloff, ingénieur en mécanique à Stanford. “Nous sommes les premiers à vraiment revisiter [lobate cilia] avec cette nouvelle instrumentation », dit-elle.

Mais il y a encore des mystères sur le fonctionnement des plumes naturelles. Le groupe de recherche a constaté que les cils sont notablement absents des plumes de chouettes effraies et des pots de nuit, deux espèces qui traquent leurs proies la nuit. Comme le Velcro, les microstructures sont bruyantes lorsqu’elles se détachent; chez ces chasseurs furtifs, l’évolution a peut-être préféré le vol silencieux à la connectivité des plumes. «Il est assez clair qu’il s’agit d’un exemple d’évolution convergente, où il y a eu un compromis», explique Julia Clarke, paléontologue à l’Université du Texas à Austin, qui n’a pas participé aux études. Clarke est intriguée par l’histoire évolutive des cils, même si elle dit que les minuscules structures peuvent être difficiles à trouver dans les archives fossiles.

Émuler des fonctionnalités qui aident à rendre les surfaces de vol douces mais robustes pourrait être inestimable dans la conception d’ailes de morphing artificielles, une étape clé de la construction de drones de nouvelle génération. Les drones typiques de style quadcopter sont maniables et adeptes du vol stationnaire, mais Chang dit que les drones ailés pourraient être plus rapides et plus silencieux. L’équipe de Stanford cherche à concevoir au mieux non seulement «une forme d’aile réelle qui vous donne plus d’efficacité, mais [the ability] changer cette forme d’aile de manière très dynamique »pour un vol rationalisé, dit-il.

La recherche «ouvre la voie à de nouvelles formes de robots volants biomimétiques qui pourraient avoir de nombreuses applications utiles», explique Phil Husbands, roboticien bio-inspiré à l’Université de Sussex, qui n’a participé à aucune des études. “Un futur défi intéressant pourrait être le développement de plumes artificielles douces qui peuvent correspondre à la réalité de la capacité de morphing.”

Les ailes molles à plumes sont «complètement inhabituelles en génie aérospatial» – et la construction d’une plume artificielle fonctionnelle reste un défi majeur, explique David Lentink, ingénieur en aérospatiale et zoologiste expérimental à Stanford et chercheur principal sur les deux études. Des structures telles que les cils lobés sont actuellement trop petites pour être gérées par des imprimantes 3D, ajoute-t-il.

Pourtant, l’incarnation actuelle de PigeonBot pourrait aider les zoologues à mieux comprendre comment les oiseaux contrôlent leurs ailes pendant le vol, dit Lentink. Il est difficile d’étudier des oiseaux vivants dans une soufflerie et presque impossible de les entraîner à déplacer juste un poignet ou une articulation à un doigt sur commande. «Mon objectif est de développer des modèles d’oiseaux plus réalistes et de fournir une gamme d’espèces qui volent très différemment», ajoute-t-il. Les musées ont une multitude de plumes qui pourraient être utilisées dans des robots qui imitent d’autres oiseaux, permettant aux scientifiques d’étudier «la diversité des vols», explique Lentink. Et le remplacement des animaux sensibles par des robots peut réduire le besoin de recherche animale. «Il y a un très large éventail de choses que vous pouvez étudier avec ces robots», dit-il. “Il y a de nombreuses questions scientifiques qui en découlent.”