Pillage sans limites: déchets documentés de Peña Nieto pour plus de 51 000 millions de pesos

L’ancien président du Mexique, Enrique Peña Nieto, il a quitté le fauteuil présidentiel le 30 novembre 2018, jour de la fin de son mandat; néanmoins, une série de gaspillage et environ 51 000 millions de pesos sans clarification ont été détectés par le Audit supérieur de la Fédération (ASF).

Des travaux inexistants, des paiements exagérés, des pillages, des campagnes non prouvées, parmi de nombreuses autres irrégularités, sont ce que l’ASF a découvert dans le dernier paquet d’audit du Compte public de 2018, qui a été livré ce jeudi 20 février 2020.

Le total des déchets millionnaires, après les observations à l’exercice des ressources public est de 52 328 millions de pesos, Dont, il récupéré 1 383 millions de pesos, ce qui signifie que l’ancien président mexicain est parti sans clarifier 50 945 millions de pesos.

Selon l’audit, les irrégularités les plus importantes se sont produites dans le Communications et transports, où l’ASF a analysé plus de 8 000 millions de pesos anormaux.

Le ministère des Communications et des Transports (SCT) était chargé de Gerardo Ruiz Esparza, pendant l’administration de Peña Nieto et qui a récemment fait l’objet d’une enquête de la cellule de renseignement financier (CRF).

De grands travaux annoncés au cours de leur mandat de six ans ont également concerné, par exemple, la construction de Aéroport international du Nouveau-Mexique (NAIM) Des paiements non prouvés pour 2 598 millions de pesos ont été détectés.

Les travaux étaient en charge du groupe de l’aéroport de Mexico, mais ont été annulés en 2018, par décision de l’actuel président, Andrés Manuel López Obrador.

Une autre construction où des anomalies ont été détectées était dans le train interurbain Mexique-Toluca, car ils ont signalé un éventuel dommage au trésor pour plus de 585 millions de pesos.

Le projet a été arrêté à plusieurs reprises pour divers problèmes, selon les enquêtes, l’un d’eux est l’opposition du gouvernement ejidatarios de la région, ainsi que les coûts excessifs qui ont donné lieu à des enquêtes contre des fonctionnaires tels que l’ancien chef du SCT, Gerardo Ruiz Esparza.

En octobre 2019, le Audit supérieur de la Fédération Il a constaté que l’administration de l’EPN avait effectué des paiements indus d’un montant de 1 775 millions de pesos, sur les ressources fédérales affectées au projet de train interurbain Mexique-Toluca.

L’ASF a détecté à Petróleos Mexicanos les pertes générées par l’usine Agro Nitrogenados et un montant de 212 millions USD

L’ancien directeur de Pemex, Emilio Lozoya Il était un fugitif de la justice en 2019, en raison de l’achat trop cher de cette usine; cependant, Il a été arrêté à Malaga, en Espagne, la semaine dernière et attend une audience sur la demande d’extradition du Mexique.

La Commission fédérale de l’électricité (CFE) a également montré un détournement de 5 348 millions de pesos, irrégularités signalées en raison de la construction présumée de gazoducs.

Manuel Bartlett, actuel directeur général de la Federal Electricity Commission, a expliqué que dans le gouvernement précédent Des gazoducs ont été adjugés, mais au moins sept n’ont pas été atteints en raison de problèmes opérationnels.

En septembre de l’année dernière, Bartlett a annoncé un accord conclu avec la société Fermaca pour le transport de gaz naturel, ce qui permettrait une économie de 672 millions USD.