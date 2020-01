Pionnier du cinéma érotique, modèle pour Blanche-Neige et inventeur qui a permis le Wi Fi: l’incroyable vie de Hedy Lamarr

Hedy Lamarr s’est consacré, tout au long de son existence, à briser les limites, à aller à l’encontre des établis, à ne pas répondre aux attentes des autres concernant sa carrière ou sa vie personnelle. Il a été, successivement ou simultanément, précurseur de l’érotisme à l’écran, diva hollywoodienne, inventeur, égérie Disney, initiateur de la technique qui permet le Wi-Fi et le bluetooth. Un millier vit en un.

Elle est née en 1914, fille unique d’un père banquier et d’une mère pianiste. En 1919, avec la fin de la Première Guerre mondiale, les parents ont prédit un grand avenir pour leur fille. À Vienne, on parlait de cette belle et intelligente fille qui surpassait tous les enfants de son âge. Un surdoué. Il a lu et étudié des questions dont ses parents ne comprenaient même pas le titre. Hedwig Eva María Kiesler – son vrai nom – semblait n’avoir aucune frontière. À douze ans, il s’aventure dans le théâtre. Cours, certains jouent, petits rôles au cinéma. Un plaisir, ils ont pensé à leur famille. Mais tout a changé en 1933. On lui a proposé de jouer dans un film, un mélodrame. La surprise, pour ses parents, est venue le jour de la première.

Dans une scène, Hedwig Kiesler traverse un environnement accidenté et pénètre dans l’eau. Il ne porte pas de vêtements. Flotte, altruiste, sur le dos, repasse. Le film serait passé inaperçu sans cette décision, sans cette scène. Le réalisateur tchèque Gustav Machaty a brisé un tabou, brisé une barrière et a été encouragé à faire ce que peu, a été encouragé à montrer le corps nu de son actrice. Elle, Hedwig Kiesler (qui manque toujours un mariage, une guerre et une évasion pour s’appeler Hedy Lamarr), a traversé les temps avec son audace. C’était en 1933 et Extase, dont l’exemplaire restauré a été présenté au récent Festival de Venise, il est devenu, pour beaucoup, le premier film qui montrait un nu féminin intégral. Cette qualité pionnière d’ecstasy peut facilement être niée. Il y avait d’autres films qui montraient auparavant leurs actrices nues. Si Ecstasy a une scène révolutionnaire, ce n’est pas celle du nu de Lamarr, mais celle où il a des relations sexuelles avec un homme. Naturellement, on ne voit rien de ce qui se passe avec les corps, mais le plan du visage de l’actrice jouissant a marqué un jalon. C’était la contribution vraiment originale et révolutionnaire du film. C’est le premier orgasme féminin du cinéma.

L’audace de Tamaña a fait du film un phénomène mondial. Pour la jeune actrice de 18 ans, cependant, cela avait un coût énorme. Ces choses n’ont pas été faites à l’époque. Le père se souciait peu que la fille ait des préoccupations intellectuelles et des compétences éprouvées. Il devait la faire sortir de cet environnement pernicieux. Et trouvé le candidat idéal. Fritz Mandl avait 34 ans, fortune et contacts politiques. Il était le plus grand fabricant d’armes en Allemagne et avait des contacts directs avec Hitler et Mussolini. Le couple n’a eu pratiquement aucun contact avant le mariage. Un mariage imposé à l’ancienne. Le fabricant d’armes était un grand match et aiderait la jeune femme à s’asseoir. Le père pensait qu’il n’aurait plus à se soucier de l’avenir de sa fille. Bien que cette histoire de mariage pour des raisons de commodité soit la plus répandue, comme presque tout dans la vie de cette femme, il n’y a aucune certitude. Un biographe affirme qu’en plus de ses apparitions au cinéma, Hedwig Kiesler a triomphé dans le théâtre viennois. Des cadeaux somptueux et diverses propositions sont venus dans sa loge. Et Mandl aurait été l’un des plus persistants. Le père, quand il l’a découvert, se serait opposé à cette relation en raison de ses contacts avec le Troisième Reich et de son statut de fabricant et de vendeur d’armes. La fille rebelle aurait approfondi le couple, décidé de se marier pour affronter son père. Cette collision dans les histoires de son mariage est un exemple de la difficulté de reconstruire des parties de son histoire. Un exemple qui illustre parfaitement cette question: bien après la publication de ses mémoires dans les années 60, elle est sortie pour nier tout ce qui y était publié et signé par elle; Il a affirmé que tout dans ce livre était fictif. Sa biographie en sable mouvant.

Mandl, comme tout le monde, a été ébloui par Hedwige. Mais il a pris ses précautions. Cela l’a empêché d’agir à nouveau. Comme il y en avait beaucoup qui avaient vu sa nouvelle femme sans vêtements, il était chargé de lui interdire de se déshabiller s’il n’était pas en sa présence. Hedwige ne pouvait même pas se baigner en l’absence du mari. Les exemplaires existants d’Ecstasy sont également partis à la chasse en Europe et aux États-Unis et les ont détruits un par un. À chaque événement, à chaque réunion d’affaires, à chaque visite protocolaire d’un chef d’État, il a été contraint de l’accompagner. D’une part, il avait peur de la laisser seule, il avait peur qu’une autre la conquière pendant l’une de ses absences. De l’autre, il voulait montrer sa conquête au plus de monde possible. La plus belle femme du monde, celle que tout le monde voulait, était sa possession.

Dans ses très longs temps morts, Hedy ne s’est pas arrêté. Il a continué, comme il le pouvait, à étudier l’ingénierie, une autre de ses passions. Lors de ces rencontres entre magnats, chefs d’État, généraux et ministres, Hedy, traitée comme un objet ornemental, a entendu (et conservé et décodé) plus d’informations que n’en ont tenu compte les autres personnes présentes. Ils ont parlé sans se soucier de sa présence. Elle, hiératique et silencieuse, a incorporé chaque fragment de conversation significative.

«Dès que je me suis mariée, j’ai réalisé que si tout se passait comme ça, je ne pourrais plus agir. C’était un despote. Et j’étais traité comme une chose, comme une œuvre d’art qui devait être gardée 24h / 24. Je n’avais pas de voix et je ne pouvais pas penser par moi-même. Je n’avais pas de vie. C’était insupportable », l’actrice a déclaré quelque temps plus tard.

Après quelques années, cette vie d’isolement, d’ajournement et de contrôles absolus est devenue insupportable pour la jeune femme. Et il s’est enfui de sa maison et de son mariage. Il n’y a pas trop de certitudes sur cette évasion. La légende a couvert, encore une fois, ces jours. Il y a ceux qui disent qu’avec une forte dose de somnifères, il a fait dormir son assistante et tutrice, lui a déshabillé et est parti pour Paris habillé comme elle. D’autres disent qu’une nuit qu’il a enfilé les bijoux les plus chers de son trousseau, lors d’un dîner dans un restaurant luxueux, il est allé aux toilettes et, comme il a fallu y retourner, quand ils l’ont cherché dans les toilettes, ils ont découvert qu’il avait été vidé par l’un des petits fenêtres de l’une des armoires.

À Paris, il a vendu les bijoux qu’il portait et de là il est allé à Londres. Puis, en bateau vers les États-Unis quand il a senti qu’il s’approchait des persécuteurs envoyés par Mandl. Jusqu’à présent, une version de l’histoire. Un autre indique que des agents de renseignement d’Angleterre et des États-Unis ont provoqué et facilité cette évasion en échange des secrets d’État qu’elle a entendus lors de réunions où d’autres n’ont pas remarqué sa présence., dans laquelle les hommes les plus puissants d’Europe se sont seulement consacrés à regarder leur silhouette et à prendre soin de dire de mauvaises paroles devant elle.

Dans le paquebot, il a rencontré le producteur Louis B. Mayer, magnat du métro Goldwyn Mayer. Déjà la première nuit du voyage, il est retourné dans sa cabine avec un contrat signé pour travailler à Hollywood. Mayer a seulement mis une condition. Le nom de famille doit être changé. Je ne voulais pas que cette femme éblouissante porte le fardeau du scandale de l’extase. Le film avait été reçu en Europe comme un triomphe artistique mais aux États-Unis, il n’était vu, en particulier par les groupes conservateurs, que comme un film touchant le pornographique. Le producteur cherchait de la masse pour sa nouvelle silhouette et pour cela il devait l’éloigner de son péché tchéco-allemand. L’actrice a cherché un nouveau nom. Margaret Shenberg, l’épouse de Louis B. Mayer, a suggéré de rendre hommage à la star du cinéma muet Barbara La Marr. Pour le prénom, il a utilisé un de ses apocopes. À partir de ce moment, il devient Hedy Lamarr.

Son premier film à Hollywood, en Algérie (Alger), a été un grand succès. C’était en 1938. Mayer a fait apposer sur les affiches de ses films la légende “Hedy Lamarr, la plus belle femme du monde” et au-delà du plan publicitaire, force est de constater que la raison ne faisait pas défaut. De là, il a dirigé des dizaines de lancers. D’Autriche, le nouveau Garbo était arrivé. Exotique, beau, sophistiqué, distant, mystérieux. Chaque article ressemblait au précédent. Clark Gable, James Stewart, Spencer Tracy, William Powell ou Charles Boyer faisaient partie de ses co-stars.

Il avait également ses erreurs de critères. Il a rejeté les rôles principaux de Maison Blanche et Ce que le vent a pris. Lorsqu’il a remporté son contrat avec MGM, il a décidé de créer sa propre société de production. Il a connu quelques succès et plusieurs échecs. Quand il semblait que sa carrière languissait, en 1950, il était le Dalila del Samson de Victor Mature. Samson et Delilah a été le film le plus rentable de cette année.

Le trajín du changement de vie: de l’Europe aux États-Unis, d’une femme consentante à une diva de cinéma, n’a pas reporté ses inquiétudes. “N’importe quelle fille peut être glamour. Tout ce que vous avez à faire est de rester immobile et d’avoir l’air stupide”, a-t-elle déclaré. Pour le prouver, pour lutter contre cette typographie, il a développé, au cours de ces années, plusieurs inventions.

Mais la sous-estimation et le report de toutes les vertus qui dépassaient sa beauté physique n’étaient pas le monopole de son ex-mari. En entrant aux États-Unis en guerre, il a approché la National Inventors Association pour apporter ses découvertes. Mais sa collaboration a été rejetée à plat. Ils lui ont dit que la meilleure chose qu’il pouvait faire pour la cause était de profiter de son statut de star et de vendre des obligations au public pour lever des fonds. Encore une fois, leurs capacités intellectuelles ont été dépréciées.

Sans aucun doute, la plus grande contribution a été apportée par le musicien français George Antheil. Après l’avoir développé pendant plus d’un an, en août 1942, ils ont breveté leur invention. L’objectif était que les torpilles lancées par les navires ne puissent pas être détournées par les ennemis. Pour cela, ils ont conçu le Spread Spectrum. Elle a perçu que les signaux radio utilisés par l’US Navy étaient très faciles à intercepter. Ils ont alors conçu un système de transmission à sauts de fréquence; Ces modifications constantes, synchronisées entre l’expéditeur et le récepteur, nécessitaient un appareil – qu’elles fournissaient – peu pratique à l’époque. Ils ont devancé leur temps. Mais les bases de son invention, pour prouver qu’il était possible de la réaliser, n’avaient pas à l’époque un usage militaire, mais ont semé les bases pour qu’au cours des décennies suivantes, à travers d’autres avancées, elle soit utilisée pour de grandes avancées technologiques.

Cette invention, le Spread Spectrum, est ce qui permet les communications à longue distance. Les technologies Wi-Fi ou Bluetooth modernes sont basées sur ce qui a été développé par Hedy Lamarr.

Elle a apporté son invention aux plus hautes autorités de l’US Navy. Mais malgré sa nouveauté et son efficacité, il n’a pas été utilisé au cours de la Seconde Guerre mondiale. La taille de la machine pour la mettre en pratique la rendait irréalisable. Quelques années plus tard, avec la création des transistors, tout a changé.

Ce fut l’une des nombreuses inventions d’Hedy Lamarr. Pendant quelques années, il était amoureusement et professionnellement lié au magnat excentrique Howard Hughes. Le changement dans la conception des avions Hughes a été l’œuvre de Lamarr, qui a cherché à imiter l’aérodynamique des ailes d’oiseaux. Hughes, avec sa puissance économique, a mis un bataillon de scientifiques à travailler sur les idées de Hedy Lamarr. Elle a dirigé l’équipe.

On dit également que Disney s’est inspiré de son visage et de sa beauté pour dessiner Blanche-Neige. Icône du cinéma érotique et modèle du cinéma pour enfants: les extrêmes de sa trajectoire vertigineuse.

Sa vie personnelle était tumultueuse. Six mariages Bref, fragile, conflictuel. Les producteurs de films, les acteurs, un musicien, un pétrolier et même l’avocat qui est intervenu lors du divorce précédent étaient ses partenaires légaux. À 50 ans, il a décidé de ne plus subir le mariage. Il a eu trois enfants.

Ses apparitions au cinéma sont espacées et malgré quelques interventions dans les premiers temps de la télévision, sa carrière artistique s’estompe. Il lutte contre la détérioration de l’âge et développe une addiction aux soins esthétiques et à la chirurgie esthétique (jusque-là, il est un pionnier). Il était obsédé par le combat, perdu d’avance, contre le temps, contre ses traces inévitables.

Ses interventions publiques déclinaient. De temps en temps, il quittait son lieu de détention pour porter plainte contre ceux qui utilisaient son nom ou son image. Le plus célèbre (et peut-être le plus ridicule) est celui qui a déposé contre Mel Brooks. Dans son film Madness in the West (Blazing Saddles), un énorme succès, il a répété un bâillon avec le nom du méchant. Ils l’ont appelé Hedy Lamarr quand il s’appelait Hedley Lamarr. Le studio de cinéma a réglé le désordre de manière extrajudiciaire pour un personnage qui n’a jamais été publié. Mel Brooks était perplexe. Il a dit que l’actrice n’avait jamais compris la blague.

Comme son ancien amant Howard Hughes, Hedy Lamarr a vécu ses dernières années dans l’isolement total. Il n’est pas sorti et n’a presque pas reçu de personnes. Il ne communiquait avec le monde que par téléphone. Ses entretiens quotidiens, toujours par téléphone, ont duré entre 7 et 8 heures.

Hedy Lamarr est décédé il y a vingt ans, le 19 janvier 2000, à son domicile de Floride. Il avait 85 ans. Comme dernier souhait, il a demandé qu’une partie de ses cendres soit dispersée dans les forêts de Vienne où il a passé son enfance. En hommage à elle, la journée de l’inventeur est célébrée en Autriche le 9 novembre, jour de la naissance de l’actrice.

Plus d’une décennie après sa mort, les récompenses ont été reportées. Une star sur le Hollywood Walk of Fame et l’inclusion d’elle et de son partenaire pianiste George Anthiel au Inventors Hall of Fame pour leur contribution au spectre élargi. Bien que posthumes, les deux distinctions ont rendu justice à cette figure complexe, ambitieuse et contradictoire qui n’a jamais voulu passer inaperçue et à laquelle les obstacles n’ont fait que s’enhardir. Une femme qui partait toujours vers l’inconnu.