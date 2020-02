Placage: “Sans la piste de Séville, nous manquons de stade pour organiser” | Sports

Le président de la Fédération espagnole d’athlétisme, Raúl Chapado, a émis des signaux d’alarme avant le projet d’élimination de la piste du stade sévillan de La Cartuja à l’occasion de la finale de la Copa del Rey: “Si cette piste est supprimée, nous nous retrouverons sans stade pour organiser de grandes compétitions “, a-t-il déclaré à l’EFE.

“Nous avons transmis notre inquiétude et notre inquiétude à la Junta de Andalucía. J’ai été transféré que le projet (pour supprimer la piste d’athlétisme) est en cours sur proposition de la Fédération espagnole de football, et il nous semble bon qu’une viabilité soit recherchée pour” un stade qui n’a pas aujourd’hui, mais pas que cela implique d’éliminer la piste car il implique la destruction du patrimoine historique des grands succès qui ont été réalisés à Séville et parce qu’il condamne l’athlétisme espagnol, depuis de nombreuses années, de ne pas organiser un championnat d’Europe ou du monde “, a-t-il déploré.