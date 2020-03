Plácido Domingo nie les complications du coronavirus, dit qu’il est à la maison et se sent bien

LOS ANGELES, 30 mars (.) – Le ténor espagnol Plácido Domingo a minimisé les informations des médias lundi qu’il avait été hospitalisé pour un coronavirus, affirmant qu’il était chez lui et qu’il se sentait bien.

Dans une déclaration sur sa page Facebook, le chanteur et directeur d’opéra a déclaré qu’il y avait “beaucoup d’informations confuses et incorrectes sur mon état de santé actuel qui circulaient sur les réseaux sociaux et dans la presse. Je suis chez moi et je me sens bien “

Domingo, 79 ans, a annoncé il y a une semaine qu’il avait été testé positif au virus et s’était auto-isolé. Les médias américains ont indiqué au cours du week-end qu’il avait été hospitalisé au Mexique en raison de complications.

Lundi, Domingo n’a pas révélé son emplacement actuel, mais a déclaré que “dès le premier symptôme, j’étais, comme toujours, sous surveillance médicale, compte tenu de mon âge et de ma comorbidité”.

“Maintenant, je continue ma thérapie et je me repose”, a-t-il ajouté.

Domingo est l’une des stars les plus connues de la musique classique, mais sa réputation a été ternie ces derniers mois par de multiples allégations d’inconduite sexuelle impliquant des chanteurs, des interprètes et du personnel en coulisses.

Le chanteur a présenté des excuses publiques aux femmes en février, mais ses apparitions dans divers orchestres et opéras du monde entier ont été annulées en raison des allégations.

