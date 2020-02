Plan de Grace Tamaulipas à un jeune homme interrogé à Ciudad Victoria

Vidéo circulant où des tueurs à gages interrogent et donnent un coup de grâce à un jeune homme Ils l’interrogent sur les opérations criminelles dans la région où ils opèrent.

Un jeune homme a été tué par un coup de grâce, après avoir été interrogé par des tueurs à gages, selon une vidéo circulant sur le compte Twitter de Tamaulipas Red Code et qui a été compilée par La Opinion. Les événements se seraient produits à Ciudad Victoria, dans l’État du nord de Tamaulipas, à la frontière des États-Unis.

Selon ce qui peut être vu dans le matériel, plusieurs hommes soumettent un homme à qui ils lui demandent de s’incliner, puis interrogé sur les activités criminelles de la région, il est blessé à plusieurs reprises aux jambes et aux bras, le sujet prend en charge pendant quelques secondes, puis tombe.

Déjà jetés, les assassins lui déchargent leurs pistolets pour lui donner le coup de grâce. Voyant qu’il n’a pas de vie, ils quittent l’endroit, dans ce qui semble être un endroit éloigné et peu peuplé. Dans la publication, on peut lire que quelques jours plus tard, le corps a été retrouvé dans un état de pourriture complet.

L’information du fait a été reprise par La Opinion via son portail internet et il est détaillé que le jeune homme a été soumis par ses meurtriers. Au moment de l’interrogatoire, il a été blessé par balle dans différentes parties du corps, jusqu’à ce qu’il perde peu à peu conscience et reçoive le coup de grâce.

Jusqu’à présent, aucune autorité n’a statué à cet égard et on ne sait pas à quel groupe de crime organisé appartiennent à la fois les meurtriers et la victime. Dans la vidéo, vous pouvez entendre le défunt aujourd’hui dire qu’il travaillait pour certaines personnes, tandis que les tueurs à gages se moquaient de lui.

À un moment donné et avant de lui donner le coup de grâce, ils ont demandé à la victime où il voulait être abattu, les armes à la main, les assassins ont joué avec l’arme en menaçant l’homme.

La publication de la vidéo est datée du 22 février, mais selon le portail La Opinion le matériel pourrait être enregistré quelques semaines auparavant.

La vidéo où vous pouvez voir comment ils interrogent le jeune homme puis lui donnent un coup de grâce, circule déjà sur les réseaux sociaux et a provoqué l’indignation de la société pour la froideur avec laquelle ils l’exécutent.

On ignore également si les autorités enquêtent sur cette affaire, car les groupes du crime organisé soulèvent fréquemment ce type de matériel, comme un moyen d’intimider et de se battre pour la place.

L’État de Tamaulipas est l’un des plus violents du pays depuis plusieurs années, il y a eu des meurtres de fonctionnaires, de la société civile et même de migrants.

La vague de violence au Mexique a fait des milliers de morts en raison d’affrontements entre des groupes du crime organisé et de la lutte que les autorités doivent mener contre eux.

Différents partis politiques ont atteint le gouvernement fédéral au cours des 15 dernières années et jusqu’à présent, aucun n’a trouvé la formule pour mettre fin aux exécutions, au contraire, les assassinats se multiplient dans tout le Mexique.

