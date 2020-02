plats délicieux faciles à cuisiner

Faites cuire un délicieux burger mexicain à la quesadilla et des lasagnes avec du bœuf haché. Si vous voulez quelque chose à faible teneur en calories, préparez un ragoût de fruits de mer et un ceviche. Tacos au poulet et ailes de poulet, ces recettes seraient une excellente option.

Vous vous promenez dans la cuisine pour savoir quel type de nourriture vous voulez préparer pour ce week-end, alors Mundo Sabor vous sauve et vous donne quelques recettes de viande cuisiner sans trop de recul.

Il est temps de surprendre votre famille ou vos amis avec sept recettes de viande, faciles à préparer, vous ne devez avoir sous la main que les ingrédients idéaux pour rendre vos plats délicieux.

La viande est l’un des compagnons les plus importants de l’alimentation de chaque personne en raison de sa teneur élevée en protéines.

Parmi les types de viande consommés par les cultures et les sociétés du monde, il y a la viande rouge, le poisson et le porc.

Après cette petite intronisation, Mundo Sabor vous montre une vidéo gastronomique qui met en évidence la variété des plats qui existent en Amérique latine et comment les cuisiner pour Ne manquez aucun détail!

Quesadillas mexicain et lasagne

Parmi les recettes de viande, il y a un délicieux cheeseburger, un plat qui combine la saveur américaine du boeuf haché et des tortillas mexicaines.

Photo / Capture du monde hispanique

N’oubliez pas que la touche phénoménale des hamburgers au cheeseburger est de le combiner avec un pico de gallo rôti, un accompagnement gastronomique mexicain qui s’est propagé à d’autres régions du monde.

Une autre recette de viande qui brille sur la table familiale est la riche lasagne à la bolognaise, un plat qui a traversé les frontières de l’Italie, pour occuper une position privilégiée dans l’alimentation de l’Amérique latine.

Le goût peu profond de la sauce béchamel, l’incorporation de la viande hachée à base de tomate et une pluie de parmesan font que ce plat a un impact considérable sur le palais des convives.

Selon des sources documentaires, la riche lasagne est devenue populaire avec l’arrivée du XVIIe siècle, c’est-à-dire une recette de viande traditionnelle et inévitable dans les réunions de famille.

Étape par étape pour préparer des fruits de mer et de la soupe de ceviche

Parmi les recettes de viande de poisson, le ragoût de fruits de mer avec du riz et le délicieux ceviche se démarquent.

Au riche ragoût de fruits de mer, vous pouvez ajouter des crevettes décortiquées et donner une touche spéciale, idéale pour un dîner romantique avec l’amour de votre vie.

Photo / Capture du monde hispanique

D’un autre côté, des morceaux de poisson frais, de piment, de coriandre, d’oignon et de jus de citron donnent vie à un plat composé de viande marinée appelée ceviche.

Cette recette de viande de poisson s’est répandue dans les régions du Chili, de la Colombie, du Mexique, de l’Équateur, du Panama et du Pérou.

Bouchées et ailes de tequila au poulet

La viande de poulet, en plus de fournir des vitamines B complexes, sa consommation est essentielle pour maintenir le métabolisme des graisses et des sucres dans le corps.Par conséquent, cuisiner des bouchées de poulet et d’ananas et des ailes de tequila serait une bonne option pour surprendre .

Photo / Capture du monde hispanique

Mundo Sabor vous aide à préparer ces plats afin de surprendre votre famille et vos amis lors d’une soirée de boissons.

Boulettes de porc à la sauce aux arachides

Nous savons déjà que le porc contient une variété de minéraux tels que le potassium, le phosphore, le zinc et le fer, et que vous pouvez également cuisiner une recette de viande avec des boulettes de porc accompagnées d’une riche sauce aux arachides.

Dans la vidéo de Mundo Sabor, il vous montre étape par étape la préparation de ce plat idéal pour une fête spéciale.

N’oubliez pas que pour accompagner ces plats, vous pouvez préparer des crêpes avec du dulce de luche et du flan, pour donner une touche sucrée à votre palais exigeant.

Préparez les plats avec amour et amour.

Recettes de viande: de délicieux plats faciles à cuisiner

