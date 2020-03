Plaza Fiesta Coronavirus ferme un centre commercial à Atlanta

Ils décident de fermer la Plaza Fiesta en raison d’une alerte au coronavirus Ils critiquent l’administration de l’un des endroits les plus célèbres d’Atlanta Cette propriété reçoit de nombreux hispaniques et certains considèrent la réponse tardive

Plaza Fiesta Coronavirus Atlanta. L’administration de la Plaza Fiesta, l’un des centres commerciaux les plus célèbres de la population hispanique d’Atlanta, en Géorgie, a décidé de fermer temporairement ses installations, en réponse aux recommandations des autorités sanitaires pour l’épidémie de coronavirus et comme mesure de protection pour vos clients.

Grâce à son compte Facebook, le journaliste de Mundo Hispánico, Mario Guevara, a publié un document établissant la fermeture du lieu à titre préventif face à l’épidémie de Covid-19, après qu’il fut l’un des rares à rester ouvert encore et avec l’alerte émise par le gouvernement pendant quelques jours.

Dans son récit, le journaliste a écrit ce qui suit: «La Plaza Fiesta a finalement décidé de fermer ses portes et l’a fait sur ordre direct de la ville de Chamblee. C’était l’un des rares centres commerciaux qui fonctionnait encore malgré le fait que la plupart avaient déjà fermé. »

Et il poursuit: «Au cours des derniers jours, j’avais reçu de nombreuses plaintes de commerçants et d’employés locaux qui regrettaient qu’il soit toujours ouvert malgré le risque qu’il représentait. Mes sources m’ont informé qu’ils seraient condamnés à une amende s’ils fermaient ou licenciaient des travailleurs absents. »

Cette nouvelle a immédiatement provoqué une réaction parmi les habitants de la ville d’Atlanta qui ont laissé quelques commentaires sur le compte Facebook de Mario Guevara, que nous reproduirons ci-dessous.

Un utilisateur a écrit: “Eh bien, cela arrive quand ils font ou veulent faire du bois de chauffage à partir de l’arbre tombé, cela devrait s’appliquer partout et à ceux qui modifient les prix des produits.”

Quelqu’un d’autre a dit ce qui suit: “Ils voulaient sûrement continuer à vendre et augmenter leurs prix pour les produits”.

Un employé de l’un des magasins du centre commercial a informé de manière anonyme l’équipe Mundo Hispánico que la mesure, bien que tardive, est la meilleure option car des centaines de personnes sont quotidiennement parmi les visiteurs et le personnel, qui risquent de contracter le dangereux Covid-19.

«Nous attendons les autorités depuis des jours. Les patrons n’ont pas voulu fermer les locaux par crainte de pertes économiques, mais en retour nous sommes tous exposés. C’est la meilleure décision même si elle nous frappe dans la poche ».

Un homme a critiqué les propriétaires et a souligné: “Je pense que l’administration de la Plaza Fiesta sont de mauvaises personnes. Si vous avez un magasin, vous devez ouvrir tous les jours, sinon vous serez condamné à une amende de 15 dollars si vous ouvrez après 11h ou 30 dollars. si vous n’ouvrez pas toute la journée, c’est pourquoi de nombreux locataires n’ont pas fermé leurs commerces. »

Une autre femme qui travaille a expliqué: «Eh bien, depuis vendredi, j’ai fermé ma propre entreprise. Et c’est très bien pour les gens de comprendre que la santé est très importante, l’argent va et vient et la vie n’est qu’un. »

Quelqu’un d’autre a blâmé les clients: “Les acheteurs sont ceux qui font du mal même s’il est ouvert, s’ils n’achètent pas, le propriétaire doit fermer, pas seulement parler.”

Une femme en colère a dit son avis sans égard: “Qu’ils laissent tomber le poids de la loi comme irresponsable, l’argent est très nécessaire, mais nous avons besoin de plus de santé pour en profiter.”

Pour sa part, l’administration de la Plaza las América, également en Géorgie, a décidé de prendre la même mesure que la Plaza Fiesta et annonce qu’elle fermera ses installations du jeudi 20 au 29 mars et qu’elles rouvriront provisoirement le 30 mars. mois. De son côté, le supermarché Jalisco sera ouvert aux heures normales et certains restaurants avec plats à emporter.

