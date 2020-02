Pluie et inondation Mississippi: le cauchemar n’est pas fini

Plus de pluie est attendue à Jackson, Mississippi, mardi. La région est déjà confrontée à l’état d’urgence provoqué par les inondations historiques. Les rivières débordent également en Arkansas, en Alabama et au Tennessee.

Les pluies au Mississippi ne donnent aucun répit et pour aujourd’hui, mardi 18 février, elles devraient se poursuivre à Jackson, selon CBS.

Inondations «historiques et sans précédent» dans le sud des États-Unis; Le Mississippi et le Tennessee ont le plus durement touché. Ce n'est guère «sans précédent» s'il ne s'agit que de la troisième inondation la plus élevée jamais enregistrée.

À Jackson, la seule façon de visiter certains quartiers est en bateau. Le Mississippi Department of Wildlife a emmené CBS News dans certaines des zones les plus touchées, où vous pouvez voir l’herbe dans les cours avant des maisons couvertes par environ trois pieds d’eau.

La plupart des résidents de cette région ont été évacués ou partis, mais le major Dale Bell a déclaré que l’équipe d’intervention spéciale du ministère avait déjà sauvé au moins 18 personnes de leurs maisons inondées.

«Dans certains des plans de sauvetage, les gens venaient de se lever et leurs maisons étaient entourées d’eau. Les personnes âgées ne pouvaient pas se lever », a déclaré Bell.

«Un long week-end pour le Mississippi.» L'inondation de la rivière des Perles a atteint un sommet.

La rivière des Perles a augmenté de plus de 37 pieds lundi, à neuf pieds au-dessus du niveau des inondations, selon le National Weather Service, et certaines régions, en tant que parties du nord-est de Jackson, ont enregistré des niveaux encore plus élevés.

Il s’agissait du troisième niveau le plus élevé enregistré, juste derrière 1979 et 1983.

Des maisons, des commerces et des rues entières ont été inondés. L’électricité a été coupée à plus de 600 clients. Les pillards auraient volé deux maisons, rapporte Clarion Ledger.

Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a déclaré que les équipes de sauvetage ont mené 16 opérations de recherche et sauvetage et que 24 évacués ont passé la nuit dans un refuge de la Croix-Rouge à Jackson.

Inondations au Mississippi: jusqu'à 1 000 maisons craignaient d'être affectées

Reeves a déclaré lors d’une conférence de presse dimanche que les inondations de Jackson étaient “historiques” et “sans précédent”. «Nous ne prévoyons pas que cette situation se terminera bientôt. Il faudra des jours avant que tout ne s’améliore et que les eaux ne reculent. »

Lors de sa conférence de presse, Reeves a remercié les employés de l’État et les responsables locaux qui ont travaillé pendant l’inondation. Il a également remercié les citoyens du Mississippi d’avoir prêté attention aux avertissements et d’être restés en sécurité.

“Ce fut un long week-end pour le Mississippi”, a déclaré Reeves. “… Un week-end qui aurait été beaucoup plus long sans le travail acharné et la diligence des hommes et des femmes au MEMA, au MDOT et dans toutes nos agences nationales et locales chargées de l’application des lois.”