Plus de 3 600 scientifiques proposent 10 mesures pour améliorer le texte de la PAC | L’avenir

Près de 3 650 scientifiques de 63 pays (dont l’Espagne) ont soumis une lettre dénonçant que l’agriculture est le principal “moteur” de la dégradation de l’environnement en Europe et que la politique agricole commune (PAC) “échoue” dans le le respect de la biodiversité, du climat, de la dégradation des sols et des enjeux socio-économiques.

Dans le texte, présenté sous forme de croquis en novembre et diffusé avec les signatures en mars par la British Ecological Society, ils ont précisé que bien que la PAC propose des propositions pour une plus grande durabilité, “elle permet aux États membres de choisir des voies de mise en œuvre à faible ambition “. Cette proposition intervient lorsque l’Union européenne négocie pleinement le texte de la PAC 2021-2027.

Ils ont également déploré la réduction des programmes de développement rural, ont dénoncé le manque d’indicateurs pour une mise en œuvre adéquate de la PAC et le manque de cohérence ou de transparence des instruments destinés à mesurer la mise en œuvre de la PAC.

Pour cette raison, ils ont inclus 10 mesures s’adressant au Parlement européen, au Conseil et à la Commission:

1- Transformer les paiements directs en paiements de biens publics: ils demandent de modifier le régime de paiement actuel (principalement basé sur le nombre d’hectares) et plaident pour la promotion des Eco-Schémas, des plans de développement rural ou des fermes biologiques, par exemple.

2- Fournir un soutien suffisant pour une atténuation efficace du changement climatique: afin de réduire les gaz à effet de serre, ils proposent, entre autres mesures, une meilleure utilisation des engrais azotés, la réhumidification des tourbières et un meilleur équilibre des émissions de gaz polluants dans le Bétail

3- Fournir un soutien suffisant à des instruments efficaces pour maintenir la biodiversité et les écosystèmes sur les terres agricoles: ils expliquent que cela sera réalisé grâce à des budgets pour les mesures liées au climat, à l’environnement et à l’agriculture (AECM) ), Eco-Schemes et autres plans environnementaux.

4- Promouvoir des approches innovantes pour concevoir et mettre en œuvre des mesures pour les défis environnementaux: comme la rémunération basée sur les résultats de l’AECM ou un système de points pour récompenser les agriculteurs pour leurs investissements.

5- Améliorer l’aménagement du territoire et la mise en œuvre collaborative de mesures au niveau du paysage qui se sont avérées adéquates pour atteindre les objectifs environnementaux.

6- Obliger les États membres à fixer le S.M.A.R.T. dans ses Plans Stratégiques: cet acronyme répond aux mots spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et assortis de délais.

7 – Revoir l’ensemble d’indicateurs pour s’assurer qu’ils s’appuient sur des preuves scientifiques et qu’ils sont conformes aux indicateurs des Objectifs de Développement Durable.

8- Renforcer le suivi environnemental de l’application pour s’assurer que les instruments de la PAC conduisent à des résultats adéquats.

9- Identifier et traiter les impacts mondiaux de la PAC, en particulier dans les pays du Sud, afin de réduire les fuites environnementales et les effets négatifs mondiaux de l’utilisation des terres.

10- Améliorer la gouvernance de la PAC et sa réforme pour parvenir à une meilleure transparence, responsabilité, participation et collecte de connaissances conformément aux objectifs de développement durable.

Dans le mémoire, ils ont précisé qu’ils ne fournissent pas d’objectifs “quantitatifs” dans une période de temps donnée car “tous les problèmes doivent être traités autant que possible” et chaque objectif doit être adapté à la situation de chaque État membre. EFEAGRO