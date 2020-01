Plus de 40 dirigeants se sont réunis à Jérusalem pour honorer les victimes de l’Holocauste

Plus de 40 dirigeants mondiaux participent au plus grand événement diplomatique tenu à Jérusalem en mémoire de l’Holocauste, qui a Cette année est marquée par le 75e anniversaire de la libération d’Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp d’extermination du régime nazi.

Un dîner offert par le président d’Israël, Reuvén Rivlin, dans lequel le roi Felipe VI d’Espagne était le seul représentant étranger à parler au nom des dirigeants, a commencé mercredi les événements commémoratifs officiels.

Philippe VI, qui a également le titre honorifique de “roi de Jérusalem”, a appelé la communauté internationale à lutter contre la “folie” de ceux qui encouragent l’intolérance et le ressentiment “pour l’intérêt politique, l’extrémisme religieux ou la haine raciale”.

La soirée a commencé par une réception d’honneur, où le président Reuven Rivlin a accueilli chacun des artistes à l’entrée de sa résidence à Jérusalem avec une poignée de main. Les dirigeants se sont ensuite dirigés vers une table de gala pour le début du dîner.

Rivlin a ouvert son discours avec beaucoup d’enthousiasme: «Au nom de l’État d’Israël et du peuple d’Israël, bienvenue à Jérusalem! Merci à tous d’être venus. Il s’agit d’une réunion historique, non seulement pour Israël et le peuple juif, mais pour toute l’humanité. Ce soir, en commémorant les victimes de l’Holocauste et de la Seconde Guerre mondiale, nous célébrons également la victoire de la liberté et de la dignité humaine. »

«Demain, nous nous rencontrerons à Yad Vashem pour nous souvenir et nous assurer que cela ne se reproduira plus. Yad Vashem est un institut de recherche et d’éducation de premier plan sur l’Holocauste dirigé par des historiens. La recherche historique doit être laissée aux historiens. Le rôle des dirigeants politiques est de façonner l’avenir », a-t-il ajouté. Et il a remarqué: “Cette réunion est l’expression de notre engagement commun à transmettre les faits historiques et les leçons de l’Holocauste à la prochaine génération.”

“L’avenir réside dans les élections que nous organisons ensemble, en tant que pays et nations”, a souligné le président de l’État d’Israël, et a clôturé son discours avec l’espoir qu’un message uniforme pour toute l’humanité émergera de cette salle: “Que les dirigeants mondiaux soient unis dans la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et l’extrémisme, dans la défense de la démocratie et des valeurs démocratiques est notre défi, c’est notre choix.”

Les premiers dirigeants à atteindre Israël, comme le président de la France, Emmanuel Macron, ont eu des entretiens bilatéraux avec le Premier ministre israélien par intérim, Benjamin Netanyahu, au cours de la journée. Dans l’interview avec Macron, ils ont évoqué la lutte contre l’antisémitisme et abordé des questions régionales telles que la situation au Liban et en Libye, ainsi que les sanctions contre l’Iran.

La plupart des dirigeants, dont Felipe VI et le président de l’Argentine, Alberto FernándezIls sont arrivés mercredi, tandis que jeudi le président de la Russie, Vladimir Poutine, et le vice-président des États-Unis, Mike Pence, arriveront pour participer à l’acte le plus emblématique, qui se tiendra au Musée de l’Holocauste à Jérusalem.

Le prince Charles d’Angleterre et le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, sont d’autres membres de la famille royale, chefs d’État, premiers ministres et dirigeants parlementaires qui ont pris des mesures de sécurité extrêmes dans la ville sainte, où des milliers de personnes sont déployées. des policiers.

Macron a joué dans une altercation avec un policier israélien lors de sa visite à l’église Sainte-Anne, qui appartient à des Français et située dans la vieille ville animée de Jérusalem-Est, ce qui a rappelé une semblable mettant en vedette le président de l’époque, Jacques Chirac, en 1996.

Paris a expliqué que Macron est intervenu lors d’un différend entre les forces de sécurité israéliennes qui voulaient entrer (au temple), alors que la sécurité était assurée par la Française, au cours de laquelle il a crié à l’agent et lui a demandé de partir.

“Je n’aime pas ce que tu as fait”, a-t-il lancé à la police israélienne selon une vidéo enregistrée diffusée sur les réseaux sociaux. “Veuillez respecter les règles telles qu’elles ont été respectées pendant des siècles, elles ne changeront pas avec moi”, a-t-il ajouté.

La police israélienne a indiqué qu’à la fin de la visite, Macron s’était excusé de l’altercation, et Elisha a précisé que “ce n’était rien de grave”.

UNE RÉALISATION DIPLOMATIQUE ISRAËL

Le cinquième Forum mondial de l’Holocauste s’intitule «Se souvenir de l’Holocauste, combattre l’antisémitisme» cette année, et précède une autre commémoration majeure le 27 janvier à Auschwitz (Pologne), le plus grand camp d’extermination nazi où ils sont morts autour d’un millions de personnes Certains des dirigeants qui se trouvent actuellement à Jérusalem participeront également à cette cérémonie, comme Philippe VI.

Environ 200 000 survivants de l’Holocauste vivent actuellement en Israël, d’où il est prévu d’envoyer un message clair contre l’antisémitisme.

Selon Efe Zalman Shoval, ancien ambassadeur d’Israël aux États-Unis. et ancien ministre des Affaires étrangères, la présence de plus de quarante dirigeants mondiaux représente également «un indicateur de la réussite du pays» dans le monde et de sa capacité à étendre ses relations diplomatiques.

Le président de la Pologne, Andrzej Duda, sera le grand absent des événements commémoratifs alors qu’il a refusé de participer en n’ayant pas pris part à l’acte principal jeudi, comme Rivlin, Netanyahu, Pence, Macron, Poutine, Carlos de England et Steinmeier.

Le désaccord a surgi avec une déclaration du président russe qui a déclaré récemment que la Pologne avait maintenu une alliance avec l’Allemagne d’Adolf Hitler avant le début de la Seconde Guerre mondiale.

“L’impossibilité de parler à une telle occasion est contraire aux intérêts de la Pologne”, a déclaré Duda, qui a rappelé que trois des six millions de juifs victimes de l’Holocauste étaient polonais.

Le président de la Lituanie, Gitanas Nauseda, a également refusé à la dernière minute d’assister à la cérémonie et a envoyé un représentant parlementaire.

Macron, Poutine et le prince Charles ont également rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas. Le président français, qui a dû reporter la réunion prévue dans l’après-midi avec son homologue palestinien en raison de la prolongation de sa visite dans la vieille ville de Jérusalem, s’est rendu dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie, la nuit après le dîner à la résidence présidentielle israélienne. .

Jeudi, Abbas recevra Poutine dans la ville cisjordanienne de Bethléem, berceau du christianisme, où il rencontrera également le prince Charles vendredi.

Jared Kushner, gendre et conseiller principal du président des États-Unis, Donald Trump, a annulé sa visite en Israël à la dernière minute, où il devait aborder la publication éventuelle du soi-disant Accord du siècle avec les dirigeants israéliens, qui vise à relancer les négociations avec les Palestiniens, avant les élections israéliennes de mars.