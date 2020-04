Plus de 800 000 personnes infectées et l’Espagne atteint un record de décès en 24 heures | La société

Plus de 800 000 personnes dans le monde sont infectées par le coronavirus COVID-19, selon l’OMS, tandis que l’Espagne a enregistré un nouveau nombre maximum de décès au cours des dernières 24 heures, 864, pour un total de 9 053 décès.

En Espagne, qui a déjà dépassé le chiffre de 100 000 personnes infectées, les nouveaux cas ont augmenté de 7 719 au cours des dernières 24 heures, 8,2%, selon les chiffres publiés aujourd’hui par le ministère de la Santé, qui est le chiffre le plus bas des derniers jours.

UN RECORD DE PLUS DE 4 000 DÉCÈS QUOTIDIENS

Les cas mondiaux enregistrés de COVID-19 sont passés à 823626 aujourd’hui, après que 68678 nouvelles infections ont été diagnostiquées, un nouveau record quotidien, tandis que le défunt est de 40598, selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’OMS a enregistré 4027 nouveaux décès aujourd’hui, également un nouveau record quotidien, tandis que les pays et territoires touchés sont 205, et pratiquement la planète entière à quelques exceptions près dans certaines îles du Pacifique et certains États en guerre sans données officielles.

Les États-Unis sont le pays où la pandémie progresse le plus rapidement et, avec 189 000 cas estimés, ils doublent déjà presque les 105 000 d’Italie, deuxième pays le plus touché, suivis de l’Espagne, qui dépasse aujourd’hui la barre des 100 000, et de la Chine, qui avec 81 000 cas, il a maintenu des chiffres très stables pendant deux semaines.

SEMAINES “DOULEURS” AUX USA

Le président américain Donald Trump a averti ses compatriotes que les deux à trois prochaines semaines seront “très douloureuses” et que COVID-19 tuera au moins 100 000 personnes, même s’il pourrait être proche de 240 000.

Chaque semaine de paralysie économique due au coronavirus coûte à l’Espagne entre 10 000 et 20 000 millions d’euros, soit entre 0,8 et 1,6 point de pourcentage de croissance du produit intérieur brut (PIB), selon une étude de l’Institut allemand Ifo publiée aujourd’hui.

Le Royaume-Uni a enregistré 563 décès en une seule journée par COVID-19, le nombre le plus élevé à ce jour, atteignant un total de 2 352 décès dus à la maladie, selon les données publiées aujourd’hui par le ministère britannique de la Santé.

Les personnes infectées par le coronavirus s’élèvent à 29 474, avec 4 324 cas détectés au cours des 24 dernières heures, tout en augmentant la pression sur le gouvernement britannique pour augmenter le nombre de tests quotidiens.

PLUS DE 5 000 CAS EN 24 HEURES EN ALLEMAGNE

Le nombre de personnes infectées enregistrées en Allemagne, cinquième pays en nombre de cas après les États-Unis, l’Italie, l’Espagne et la Chine, a augmenté au cours des dernières 24 heures de 5 453 personnes, à 67 366, et le nombre de décès a déjà atteint 732, Les autorités sanitaires allemandes ont rendu compte aujourd’hui.

Les chiffres officiels pour l’Allemagne continuent d’être – en raison de sa méthode de collecte et de confirmation des données – inférieurs à ceux fournis par l’Université John Hopkins, ce qui porte le nombre de personnes infectées à 74 508 et le nombre de morts à 821.

Un groupe d’intellectuels germanophones a demandé dans une lettre ouverte au gouvernement de la chancelière Angela Merkel d’admettre l’émission de titres de créance communs (appelés “coronabonos”) pour faire face à la crise provoquée par la pandémie.

“La situation requiert une solidarité immédiate et concrète. Cela signifie émettre des coronabonds, des titres de créance communs des États de l’UE et le faire avant que l’effondrement des économies n’atteigne sa propre dynamique”, ont ajouté les signataires.

L’AFRIQUE CHERCHE DES FONDS POUR LES DÉSESPÉRÉS

L’Afrique tente désespérément de mobiliser des fonds et d’obtenir un allégement de sa dette pour amortir la catastrophe économique causée par la crise sanitaire des coronavirus, qui a déjà causé plus de 5 900 infections et 200 décès sur le continent.

À ce jour, 49 pays – sur 54 sur le continent – ont subi le coup d’une pandémie qui met à l’épreuve leurs systèmes de santé vulnérables.

Selon les estimations publiées aujourd’hui par la Commission économique et sociale pour l’Asie, quelque 8,3 millions de personnes tomberont dans la pauvreté dans le monde arabe en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus, qui pourrait également augmenter les cas de malnutrition de deux millions. ONU occidental (CESAO).

Dans une interview à Efe, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a averti que COVID-19 marquera un avant et un après, avec un avenir qui commence déjà à prendre forme en ce moment.

LE MONDE SERA PLUS TARD “DIFFÉRENT” SELON GUTERRES

Le monde après le coronavirus sera “différent”, “beaucoup plus numérique” et avec des risques, a déclaré António Guterres, qui appelle à des règles pour que les mécanismes de contrôle social développés pour lutter contre la maladie ne finissent pas par être utilisés par les dictatures.

“L’un des risques est naturellement que cette maladie crée des mécanismes de contrôle pour les sociétés qui peuvent aider les dictatures, ce que nous devons naturellement éviter à l’avenir”, prévient-il.

Les autorités chinoises exigeront à partir d’aujourd’hui des documents supplémentaires pour permettre aux entreprises du pays d’exporter du matériel et des fournitures médicales liées à la pandémie, tels que des tests de détection des coronavirus, des masques faciaux, des combinaisons de protection, des respirateurs et des thermomètres infrarouges.

CONTRÔLES DOUANIERS EN CHINE

Ainsi, les contrôles douaniers chinois ne permettront que la sortie des produits certifiés par les administrations sanitaires.

Le président du Parti populaire européen (PPE) conservateur, Donald Tusk, a exhorté aujourd’hui les membres de sa formation à repenser la possibilité d’expulser le parti hongrois Fidesz, dirigé par le Premier ministre Viktor Orbán, après l’approbation en Hongrie d’un amendement qui, sous prétexte de lutte contre le coronavirus, permet à l’exécutif de gouverner par décret indéfiniment.

Après avoir conversé par téléphone avec Trump, le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé aujourd’hui de nouvelles mesures de soutien financier contre COVID-19, qui, après l’avoir considéré comme une “grippe”, l’appelle désormais un “problème mondial”.