Plus de deux millions de cas et 126 000 décès dus au virus dans le monde

Lanouvelle pandémie de coronavirusoriginaire de la ville chinoise de Wuhan a déjà franchi le seuil de deux millions de cas et fait plus de 128 000 morts dans le monde,selon le dernier bilan de l’Université Johns Hopkins, qui assure un suivi mondial avec les données des autorités sanitaires de chaque pays et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon le solde mis à jour à 16h00 ce mercredi,la pandémie laisse 2 000 984 personnes infectées et 128 071 décès, les États-Unis étant le pays le plus touché, avec un total de 609 696 cas positifs et plus de 26 000 décès.

Le géant nord-américain croît à nouveau au-dessus de 25 000 positifs en une seule journée, après avoir enregistré 27 000 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures et dénombré 26 059 décès dus à la pandémie.

L’état deNew York reste l’épicentre du coronavirusaux États-Unis, avec un total de 203 377 personnes infectées et 10 842 décès. À ce jour, les autorités américaines ont effectué 499 143 tests pour les coronavirus.

L’Espagne reste le deuxième pays le plus touchépar nombre d’infections, avec 177 633 personnes infectées et 18 579 personnes décédées, suiviesItalie, qui représente 162 488 personnes infectées et 21 067 décès dus à Covid-19, la maladie dérivée du coronavirus.

L’Allemagne est désormais en quatrième position, avec un total de 132 321 positifs et 3 502 décès, devant la France qui compte 131 362 personnes infectées et 15 750 décès. Le Royaume-Uni reste le sixième pays le plus touché, avec 94 852 cas et 12 131 décès par coronavirus.

La Chine, à l’origine de la pandémie et pendant des mois le pays le plus touché à la fois dans les cas et les décès, se classe désormais au septième rang avec les plus positifs, avec un total de 83 355 positifs et 3 346 décès dus au coronavirus.

Ci-dessous estIran, qui représente 76 389 infections et plus de 4 600 décès dus au nouveau coronavirus, tandis que la Turquie compte 65 111 personnes infectées et 1 403 décès.La BelgiquePour sa part, il cumule 33 573 cas et 4 440 décès.Pays-Bas, Canada, Suisse, Brésil et Russieils dépassent 20 000 cas. Plus de 10 000 infectésPortugal, Autriche, Israël, Suède, Inde, Irlande, Corée du Sud et Pérou.

Le Japon dépasse 8 000 cas alors queChili, Équateur, Pologne et Roumanieils dépassent 7 000.Danemark, Norvège, Australie et République tchèqueils comptent plus de 6 000 personnes infectées par un coronavirus. Pour sa part,Pakistan, Arabie saoudite, Philippines, Mexique, Indonésie et Malaisieils accumulent plus de 5 000 cas.

Emirats Arabes Unis et Serbieil y a plus de 4 000 personnes infectées, devantUkraine, Biélorussie, Qatar, Panama, Luxembourg, République dominicaine, Singapour et Finlande, qui ont déjà franchi le seuil des 3 000 personnes infectées.

Colombie, Thaïlande, Argentine, Afrique du Sud, Égypte, Grèce et Algérieils ont plus de 2000 personnes infectées, tandis queMaroc, Moldavie, Islande, Croatie, Hongrie, Bahreïn, Koweït, Estonie, Irak, Nouvelle-Zélande, Kazakhstan, Ouzbékistan, Azerbaïdjan, Slovénie, Bangladesh, Armania, Bosnie-Herzégovine et Lituanieils dépassent mille infections.

