Plus de la moitié des Argentins n’ont pas peur de contracter le coronavirus

Malgré le fait que près de 70% des Argentins considèrent la pandémie de coronavirus comme «grave ou très grave», plus de la moitié (54,8%) des personnes interrogées ont révélé qu’elles n’avaient pas peur de l’obtenir.

Selon une enquête réalisée par le cabinet de conseil Trespuntozero entre le 11 et le 13 mars, 27% des répondants ont jugé la situation «très grave», tandis que 42,3% ont répondu qu’elle était «assez grave». Parmi ceux qui n’étaient pas alarmés, 21,7% ont déclaré que ce n’était “pas très grave” et 3,7%, “pas du tout grave”.

Cependant, 54,8% des Argentins ont assuré ne pas avoir peur d’attraper et de seulement 4 sur 10 ont reconnu qu’ils seraient prêts à cesser de partager leur partenaire.

La plupart des adeptes ont ajouté les changements d’habitude: cesser de fréquenter des lieux fréquentés par de nombreuses personnes (66,5%), cesser de voyager dans un pays touché par l’épidémie (57,6%) et saluer un étranger avec un baiser ( 51,4%).

En fait, 87,8% ont assuré qu’ils continueraient à se rendre sur leur lieu de travail et 79,1% ont déclaré qu’ils continueraient d’envoyer leurs enfants à l’école.

Dans ce sens, les mesures officielles qui ont reçu le plus de soutien étaient: suspension des vols vers les pays touchés (85,8%), interdiction d’entrée aux citoyens des pays touchés (77,9%), fermeture des frontières (67,8%) et suspension des considérants (65,6%). Il convient de noter que La suspension des cours n’a obtenu l’approbation que de 35,6% des répondants.

Shila Vilker, directeur du conseil, a souligné Infobae qu’à l’heure actuelle la société n’est pas aussi consciente de la possibilité d’une circulation locale et c’est pourquoi soutient des mesures telles que l’arrêt des vols et l’interdiction d’accès aux étrangers.

Un autre fait saillant est que, malgré le ton exacerbé de la couverture médiatique à certains moments, la société ne montre pas de peurs exagérées. “J’ai été surpris, je pensais qu’il y aurait plus de peur”, a déclaré Vilker.

D’un autre côté, il a souligné que l’une des données les plus saillantes est que le gouvernement éveille la confiance des citoyens: “Plus de la moitié du pays a confiance dans la façon dont il agit et il n’y a aucune perception d’une réaction excessive du gouvernement.”

27,8% des Argentins ont affirmé avoir une grande confiance dans le gouvernement Alberto Fernández lors de la gestion de la crise des coronavirus. Un autre 27% ont déclaré avoir “une certaine confiance”, tandis que 12,5% et 25,5% ont exprimé “une certaine méfiance” et “beaucoup de méfiance”, respectivement. En outre, 64,1% pensent que le gouvernement actuel “est mieux placé” pour gérer la crise sanitaire que Mauricio Macri (35,9%).

Concernant les mesures spécifiques mises en œuvre par l’Exécutif, 57,6% les jugent “bonnes ou très bonnes”, contre 33,7% qui les jugent “mauvaises ou très mauvaises”.

«Le fait que 46,3% des électeurs de Macri pensent que ce sont les bonnes mesures est éloquent. Généralement, lorsque vous évaluez d’autres types de mesures, il n’y a pas tellement d’approbation croisée », a expliqué le directeur de Trespuntozero.

L’enquête a été réalisée au niveau national entre le 11 et le 13 mars, auprès de la population de plus de 16 ans résidant dans des ménages privés ayant accès à Internet ou à un téléphone mobile intelligent. Un échantillon de 1 000 cas stratifiés par zone a été utilisé, avec des données pondérées par sexe, niveau d’éducation et âge. Marge d’erreur: + -3,2%. Modalité: en ligne.