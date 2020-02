Plus de plaintes, de cris et une minute de silence: comment s’est déroulée la marche d’hommage à Ingrid Escamilla

Pour Victoria BarriosMarcher vers le bâtiment où sa nièce a été tuée n’était pas le moyen de la licencier. Elle aurait voulu une messe en son honneur, dans la Basilique de Guadalupe, près du point de départ de la marche.

Cependant, il a préféré sortir dans la rue pour être la voix de la souffrance qui submerge sa famille pour la perte de sa nièce Ingrid Escamilla, femme qui était assassiné le mardi 11 février 2020, prétendument par Erick Francisco “N”. Par conséquent, à 13 h 00, Victoria était déjà sur l’esplanade du bureau du maire Gustavo A. Madero de Mexico pour diriger la marche.

«Je (préfère), ici près de la basilique (de Guadalupe), qui au lieu de courir, faites des excès et tout ce qui s’est passé, en utilisant le nom de ma nièce, nous ferions mieux de demander une messe pour son repos éternel »a commenté Infobae Mexique.

Même si elle était à l’heure lorsqu’elle dictait l’appel, L’endroit était désert. Pas de flics, pas de média, Sans marchistas. Il n’y avait qu’un seul événement musical et un petit tianguis de vêtements.

«Avec tout le respect que je dois aux médias, ne prenez pas le duel familial, la douleur que nous avons pour Ingrid, ma nièce. Ce n’est pas juste qu’ils prennent son nom Après ce terrible malheur et cette douleur, nous avons souffert. Ce n’est ni politique ni des médias jaunes. C’est une douleur pour la famille. Laissez-la reposer en paix s’il vous plaît », a-t-il demandé.

Quant au manifestations ce vendredi, où il y avait des pintes dans les bâtiments du centre historique et la destruction des installations de métrobus, Victoria était contre ce type de manifestation.

«Je ne suis pas d’accord avec ça. Parce que ces cagoulés ne savent même pas d’où ils viennent. Ils ne font que déconner dans la ville (du Mexique), blessant les gens; des gens qui honorent Ingrid, pour la soutenir, pour prier pour elle. Ces gens ont mal. S’il vous plaît, laissez cela tranquille car, au lieu d’être autorisée à reposer en paix, ma nièce souffre », a-t-elle déploré.

Finalement, blâmé les gouvernements de cette administration et des anciennes de la violence exercée contre les femmes. «C’était une honte et nous ne voulons pas que cela arrive à nos filles, à nos femmes, assez de fémicide. C’est la faute de tous les gouvernements qui n’ont pas mis un pied à terre jusqu’ici »expliqua-t-il.

Plus tard, plusieurs femmes qui ont assisté à la marche lui ont dit que le contingent arrivait du côté de la station de la délégation du GAM de la ligne 6 du métrobus. Là, une petite concentration de femmes, mais avec l’énorme voix, elles ont attendu que Victoria commence le voyage vers le lieu du fémicide.

Lors de la rencontre avec les organisateurs, Il leur a demandé de marcher en paix, sans excès et avec respect pour Ingrid. Ils lui ont assuré que rien ne deviendrait incontrôlable et qu’ils allaient faire entendre sa voix.

Puis ils ont tous pris leur place comme si elle avait été répétée. Des femmes des forces de police et de la Brigade humanitaire de Paz Marabunta ont entouré la concentration, les médias étaient devant pour saisir chaque pas et chaque cri, les marcheurs étaient placés au centre, Barrios était le chef et à côté de lui parents de Brenda Josselin, qui a également été tué en février de cette année.

Tout en place, les tambours ont commencé à gronder pour annoncer le début de la marche en hommage à Ingrid Escamilla. À 14h00, la mobilisation a commencé par des chants féministes, tandis que Victoria portait une bougie et une image d’une sainte.

Les voisins ont regardé par leurs fenêtres ou bien ils sont sortis dans la rue pour voir passer le contingent. Au lieu de cela, certains commerces et commerces ils ont retiré leur marchandise ainsi que ils ont fermé leurs portes, pour éviter des dommages comme ce qui s’est passé ce vendredi. Cependant, il n’y a eu aucun incident.

Avec près d’une heure de voyage, Une femme a arrêté la marche. Pendant qu’une fille la serrait dans ses bras, dénoncé que le 27 décembre de l’année dernière a été violée par un chauffeur de taxi à Xalapa, Veracruz. Entre les cris, il regrette de ne pas être resté à la manifestation car il a dû aller travailler, pC’était quelques rues devant nous et reconsidéré et rejoint le contingent.

Avant d’arriver au bâtiment où Ingrid a été tuée, Une autre fille a arrêté le pas des femmes. Elle a montré son désespoir, puisque son petit ami avait été battu une fois plus tôt, en dénonçant avant les autorités, n’a pas reçu de soutien et ils n’ont pas non plus fourni de protection.

Déjà sur la rue Tamagno, à Gustavo A. Madero, Les voisins attendaient la concentration. À l’appui des affirmations des manifestants, ils ont mis des affiches violettes. Certains lui ont souhaité un repos en paix à Ingrid, d’autres ont appelé à l’arrêt des fémicides, en plus il y avait des arcs en deuil de la même couleur.

Arrivée à l’entrée du bâtiment là où le meurtre s’est produit, les chansons se sont arrêtées afin de pouvoir entendre quelques mots devant les médias. La première à parler était une femme cagoulée.

«Notre combat est pour toutes les familles et pour chacune de nos sœurs assassinées. Ils voient donc aussi qu’on peut la renvoyer de l’amour, du street art. Nous sommes un chingo d’amour », a-t-il précisé.

Il a appelé à l’indifférence parce que “si nous entendons quelque chose, nous pouvons sauver une vie, l’information sauve des vies, l’empathie sauve des vies”. “Nous ne voulons plus de morts, ni de violence sexiste et misogyne dans ce pays”, un point.

Après Victoria Barrios a pris le microphone. «Nous regrettons ces événements qui, au réveil, sont chaque jour une nouvelle sanglante pour nos familles, pour leurs filles. Personne n’est calme en ouvrant les portes de ces bâtiments, quand tu vas étudier, quand tu vas au travail et que tu réfléchis si tu vas revenir ou non », a-t-il dit.

Il a assuré que “Les médias jaunes se sont occupés de la mauvaise nouvelle” et de cela ils s’enrichissent. De plus, il a expliqué que ce vendredi, ils utilisaient les marches comme plates-formes ou “pour briser le verre, pour briser les murs”. “Non messieurs, avec la peinture et les portes cassées, ils ne rendront pas la vie de nos proches”at-il indiqué.

«Aujourd’hui, je demande aux gens qui écoutent aux fenêtres de leurs maisons, à ceux qui nous écoutent ici, Prions pour ces personnes, pour Brenda Josselin, pour Monserrat, car vous aurez aussi des proches qui ont perdu. Assez c’est assez », a-t-il déploré.

L’hommage s’est poursuivi par une «Liste de passage» des femmes assassinées de se rappeler que leurs cas restent impunis. Et enfin, tout s’est terminé par une minute de silence long et épais, sans applaudissements.