Plus de temps dans la nature est un avantage inattendu des règles d’abri COVID-19

Alors que la pandémie de COVID-19 fait rage dans le monde entier, brisant nos domaines familiers de travail, d’éducation et de jeu, beaucoup d’entre nous en situation de verrouillage sont confrontés à un choix binaire: nous pouvons nous cacher à la maison, ou – lorsque nous ne pouvons plus le supporter – promenez-vous dehors. Après le début de la crise, j’ai été témoin d’une multiplication par dix du nombre de personnes se promenant dans un parc au bord de l’eau près de chez moi. Jusqu’à ce que mon État ferme ses plages et ses parcs il y a quelques jours – le dernier de nos espaces publics non essentiels à fermer -, il offrait un refuge convoité où les gens pouvaient émerger et se déplacer en toute sécurité.

De cette façon, le nouveau coronavirus nous a obligés à réévaluer la valeur des environnements extérieurs naturels, une pause rare à une tendance vieille de plusieurs décennies. Partout dans le monde, le temps que les gens passent à l’extérieur diminue. Des études sur les visites des parcs, les ventes de permis de pêche, la fréquentation des terrains de camping et d’autres documents historiques, nous constatons que l’intérêt de l’humanité pour les loisirs de plein air a culminé dans les années 1980 et au début des années 1990, et n’a cessé de diminuer depuis. En termes simples, une retraite massive d’Homo sapiens du monde naturel est en cours, alors même que notre demande mondiale croissante de terres et de ressources naturelles met à rude épreuve le climat et l’environnement de la Terre.

Les raisons sous-jacentes de cette tendance sont débattues et évoluent probablement encore. De nombreuses études soulignent notre préoccupation croissante pour le divertissement à l’intérieur, en commençant d’abord par la télévision et les vidéos, puis en progressant vers la navigation sur Internet, les médias sociaux et les jeux en ligne. Ces technologies offrent bien sûr d’innombrables avantages pour le divertissement, l’éducation et l’interaction sociale, mais elles ont un coût pour notre bien-être personnel.

Il y a plus d’une décennie, le livre à succès Last Child in the Woods, de Richard Louv, faisait la chronique d’un nombre croissant de preuves scientifiques selon lesquelles passer du temps à l’extérieur est d’une importance cruciale pour la santé développementale des enfants. Citant de nombreuses études scientifiques, Louv a retracé le déclin des activités de plein air à un éventail étourdissant de troubles psychiatriques, d’obésité et d’autres maladies, et a inventé le terme «trouble déficitaire de la nature» pour les décrire collectivement. Son livre de suivi, The Nature Principle, a révélé que le trouble déficitaire de la nature affecte également les adultes.

Un plongeon dans cette science est assez intéressant. Une étude de l’Université du Michigan qui a envoyé des sujets d’étude adultes pour une promenade de 50 minutes à travers un parc Ann Arbor a révélé qu’il restaurait de manière mesurable leurs compétences cognitives, tandis qu’une promenade dans le centre-ville animé de la ville l’a dégradé. Ces améliorations de la fonction cérébrale ont été observées indépendamment de l’humeur, des conditions météorologiques ou d’autres facteurs externes d’une personne. Surtout, la tranquillité seule (comme s’asseoir dans une pièce calme) ne peut pas reproduire le bénéfice cognitif observé. Il y a quelque chose dans le genre de stimuli modérément intéressants trouvés dans la nature – même ceux dans un simple parc de la ville – qui est réparateur pour notre cerveau.

Il n’est pas étonnant qu’en période de stress aigu comme nous le sommes maintenant, une promenade en plein air soit plus importante que jamais. L’accès aux milieux naturels est particulièrement critique pour les villes, où les espaces verts sont rares et où vivent plus de la moitié de la population. D’ici 2050, ce nombre atteindra près de 70%. Heureusement, une renaissance remarquable est en cours dans la plupart des noyaux urbains qui contribuera à résoudre ce problème, à la fois pendant (lorsque cela est autorisé) et longtemps après cette pandémie.

Plus de 90% des plus grandes villes du monde – et des plus petites aussi – ont été construites le long des rivières. Depuis la révolution industrielle, ces voies navigables urbaines sont généralement bordées d’industries lourdes, ce qui les rend inaccessibles et fortement polluées. Au cours des dernières décennies, la fuite de la fabrication et de la construction navale, ainsi que les lois anti-pollution, ont provoqué la fermeture et la décomposition de ces grandes propriétés riveraines. Les propriétaires et les urbanistes ont eu du mal pendant des années à réutiliser ces sites, avec des résultats mitigés. Mais maintenant, les urbanistes et les designers les regardent sous un nouveau jour. Les rives abandonnées sont devenues des cibles mûres pour le réaménagement.

Les propriétés industrielles sont généralement immenses par rapport aux autres parcelles de terrain disponibles. Leur grande taille attire des projets de réaménagement ambitieux intégrant des espaces résidentiels et commerciaux à usage mixte, des programmes de logements abordables, des matériaux respectueux de l’environnement et, ce qui est très important, des opportunités pour de nombreux espaces verts extérieurs publics.

L’urbanisme moderne est axé sur les communs publics et les espaces verts, et les propriétés riveraines repensées offrent de rares occasions de les créer. Ceci est la conséquence de normes juridiques de longue date protégeant l’accès du public aux rivières (une idée datant de l’époque romaine) et des menaces physiques posées par les rivières elles-mêmes. Par définition, les plaines inondables sont naturellement sujettes aux inondations et à l’érosion, ce qui en fait des emplacements à risque pour les bâtiments. Dans les zones côtières, l’élévation du niveau de la mer ajoute une autre menace existentielle à long terme aux structures riveraines. En conséquence, les berges sont devenues particulièrement attrayantes pour être réutilisées dans des parcs urbains allongés et inondables. De tels projets prolifèrent désormais dans les villes du monde entier.

Dans la seule ville de New York, des plans de réaménagement du front de mer pour des dizaines d’anciens sites industriels sont prévus ou en cours, pratiquement tous créant de nouveaux parcs publics dans une ville surpeuplée qui en a désespérément besoin. D’autres projets majeurs sont en cours le long de la Tamise à Londres, le Huangpu à Shanghai, l’Elbe à Hambourg, le Nil au Caire, la rivière Los Angeles longtemps calomniée en Californie du Sud, et bien d’autres.

Faits à droite, les berges urbaines repensées offrent une occasion rare de créer des quartiers dynamiques et attrayants avec un accès public à des environnements extérieurs calmes et à une forme de nature organisée. Déjà, des millions de citadins profitent de nouveaux parcs au bord de l’eau, où ils peuvent se promener, faire de l’exercice ou simplement passer quelques minutes calmes à l’extérieur. Il n’est pas nécessaire de parcourir le sentier des Appalaches pour profiter des bienfaits cognitifs et sanitaires de l’extérieur. Les espaces riverains aideront beaucoup d’entre nous à traverser la crise actuelle et à faire de l’accès au plein air une possibilité quotidienne pour des millions – oui, des milliards – de personnes dans notre monde en urbanisation rapide.

Pour ceux d’entre nous qui ont la chance d’être enfermés en toute sécurité dans nos maisons, cette pandémie offre une chance de réflexion. Je vois avec une nouvelle appréciation le parc public près de ma maison, et à quel point ce verrouillage est devenu plus difficile après sa fermeture. Passer du temps à l’extérieur, même en milieu urbain, même à six pieds de la personne la plus proche, offre un refuge de normalité pendant ces moments extraordinaires.

Si vous pouvez sortir, appréciez-le. Si vous ne le pouvez pas, pensez au cadre naturel à proximité que vous pourriez visiter bientôt, lorsque les restrictions seront levées. Il y a de fortes chances qu’une rivière la traverse.