Plus de villes chinoises en quarantaine alors que les morts augmentent

Mercredi, des millions de personnes sont condamnées à rester enfermées chez elles, dans des villes aux rues clôturées, tandis que les autorités luttent contre l’épidémie de coronavirus qui a tué près de 500 personnes.

La préoccupation mondiale augmente, car plus de pays ont détecté des cas qui n’ont pas été importés de Chine et 10 personnes ont été testées positives pour le virus lors d’une croisière de quarantaine au large des côtes du Japon.

Avec plus de 24 000 cas rien qu’en Chine, un nombre croissant de villes ont imposé des restrictions ces derniers jours loin de la province du Hubei (centre), l’épicentre de l’épidémie, dans une tentative désespérée de stopper le virus.

Quelque 56 millions de personnes dans la province du Hubei, dont la capitale est Wuhan, vivent pratiquement confinées depuis la semaine dernière.

À Hangzhou, à environ 175 kilomètres au sud-ouest de Shanghai, des clôtures vertes bloquent les rues qui mènent au siège du géant technologique chinois Alibaba tandis qu’un avion de chasse survolait la zone en rond. Les concessionnaires ont été autorisés à entrer pour des provisions.

Alibaba est située dans l’un des trois districts, où environ trois millions de citoyens ont été informés cette semaine qu’une seule personne par ménage pouvait sortir tous les deux jours pour acheter des produits de première nécessité.

“Je vous en prie, ne sortez pas! Ne sortez pas! Ne sortez pas!”, Lance une voix à travers un haut-parleur exhortant à porter un masque, à se laver régulièrement les mains et à informer toute personne originaire du Hubei, dans la peur de que les gens de cette province peuvent infecter les autres.

Cependant, l’atmosphère semblait détendue et beaucoup ont été vus dans les rues, a noté un journaliste de l’..

Au moins trois autres villes de la province orientale du Zhejiang – Taizhou, Wenzhou et certaines parties de Ningbo – ont imposé les mêmes mesures, qui affectent quelque 18 millions de personnes.

Les autorités ont promu des politiques similaires dans deux villes de la province la plus au nord-est de la Chine, le Heilongjiang, et une poignée d’autres le long de la côte est.

Dans la province du Henan, qui borde le Hubei, un district de la ville de Zhumadian a décidé qu’une seule personne pouvait quitter une maison tous les cinq jours. Les résidents se voient offrir des récompenses en espèces pour avoir signalé des personnes du Hubei.

On pense que la maladie est apparue en décembre sur un marché de Wuhan, la capitale du Hubei, qui vendait des animaux sauvages, et s’est propagée rapidement à l’occasion des voyages pour les vacances du Nouvel An lunaire en janvier.

Le nombre de morts a augmenté régulièrement, atteignant 490 en Chine après que le Hubei a signalé 65 autres décès.

La majorité des décès sont survenus dans cette province et les autorités ont indiqué que le taux de mortalité, environ 2%, est inférieur à celui du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), un autre coronavirus qui a tué environ 800 personnes en 2002 -2003.

L’épidémie a conduit l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à déclarer une urgence sanitaire mondiale, plusieurs gouvernements à fixer des restrictions de voyage et les compagnies aériennes à suspendre les vols à destination et en provenance de Chine.

Deux grandes compagnies aériennes américaines, United et American Airlines, ont annoncé mercredi la suspension temporaire de leurs vols vers Hong Kong.

Le Brésil enverra deux avions en Chine pour rapatrier mercredi au moins trente compatriotes ou leurs conjoints confinés à Wuhan.

Ce mercredi, les autorités japonaises ont déclaré qu’au moins 10 passagers d’un navire de croisière transportant 3 711 personnes étaient infectés par le virus.

Les autorités japonaises l’ont mis en quarantaine après qu’un passager qui a atterri à Hong Kong a été diagnostiqué avec la maladie.

Mardi, le Royaume-Uni a recommandé aux Britanniques de quitter la Chine, “s’ils le peuvent”, afin de minimiser leur risque d’exposition au virus.

Mais l’OMS a déclaré que les mesures spectaculaires prises par la Chine offraient l’occasion d’arrêter la transmission.

Le chef de l’organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a accusé les pays riches de ne pas s’être acquittés de leurs obligations de partager des données, a déclaré que la grande majorité des cas se trouvent en Chine.

“Cela ne signifie pas que cela ne va pas empirer. Mais nous avons certainement la possibilité d’agir”, a-t-il déclaré.

Singapour, la Malaisie et la Thaïlande ont signalé mardi de nouvelles infections non importées de Chine.

Il y a des enregistrements de deux décès en dehors du continent, à Hong Kong et aux Philippines.