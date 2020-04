Plusieurs États et groupes environnementaux s’engagent à poursuivre la réduction de la pollution automobile

Hier, l’administration Trump a dévoilé la deuxième partie de son renversement massif des normes de voitures propres de l’ère Obama, ouvrant la voie à une querelle juridique prolongée alors que la nation lutte pour lutter contre la pandémie mondiale de coronavirus.

Les véhicules tant attendus et près de 2000 pages sûrs et économes en carburant (SAFE) répondent à une norme de 2012 conçue pour réduire considérablement la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre des voitures et des camions (Greenwire, 31 mars).

L’EPA et le ministère des Transports ont publié l’automne dernier la première partie de la règle SAFE Vehicles, qui a empêché la Californie de fixer des limites d’émissions plus strictes que le gouvernement fédéral. Ce règlement fait déjà l’objet de contestations devant les tribunaux (Greenwire, 20 septembre 2019).

“Nous espérons que tout le monde s’assiéra et examinera notre analyse et comprendra que c’est le bon équilibre à trouver pour le peuple américain”, a déclaré James Owens, administrateur par intérim de la National Highway Traffic Safety Administration du DOT, lors du dévoilement de la deuxième partie des véhicules SAFE. Règle.

“Nous espérons donc que nous ne verrons pas de litige”, a-t-il dit, “mais bien sûr, nous sommes prêts à défendre la règle si une telle éventualité malheureuse se produit.”

Les groupes environnementaux et les chefs d’État se sont déjà engagés à intenter des poursuites dans les mois à venir au sujet de la deuxième partie de la règle SAFE Vehicles, qui réduit les augmentations annuelles de l’efficacité de l’économie de carburant des voitures particulières de 5% à 1,5%.

Le procureur général de Californie, Xavier Becerra (D), a qualifié le moment du retour en arrière, qui survient au milieu d’une crise de santé publique, de «plus que sourd» et a rejeté le raisonnement de l’EPA selon lequel les nouvelles normes réduiraient la pollution, sauveraient des vies et renforceraient la économie.

“Vous verrez toujours des gens mourir à cause de cette règle”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse après la publication du règlement. «Nous sommes prêts à aller en justice.»

Les meilleurs avocats du Colorado et du Massachusetts, tous deux démocrates, ont également déclaré qu’ils avaient l’intention de poursuivre la règle.

Une multitude de groupes verts – dont l’Environmental Defence Fund, Moms Clean Air Force et le Sierra Club – se sont prononcés contre la diminution de la protection de l’air tandis qu’une infection pulmonaire virale, COVID-19, se propage à travers les États-Unis.

“Cette administration n’a-t-elle pas des choses plus importantes à faire en ce moment?” Gina McCarthy, présidente et chef de la direction du Natural Resources Defence Council et ancienne administratrice de l’EPA sous le président Obama, a déclaré dans un communiqué. «Plutôt que de se concentrer sur la lutte contre cette pandémie mondiale, cela sape les efforts pour faire face à une autre menace sanitaire majeure.

“Nous verrons l’administration Trump devant les tribunaux”, a-t-elle déclaré.

Les opposants à la règle SAFE Vehicles affirment que les Américains pourraient finir par payer moins pour de nouvelles voitures, mais finalement dépenser plus en essence à la pompe. Et certains modèles montrent de graves conséquences pour la santé publique en raison de la règle moins stricte, qui pourrait remettre plus d’un milliard de tonnes de carbone dans l’atmosphère.

Les effets du règlement sur la défense de l’environnement montrent une forte augmentation des décès prématurés et des frais médicaux, dont plus de 300 000 nouveaux troubles respiratoires.

L’administrateur de l’EPA, Andrew Wheelersaid, dans un communiqué de presse selon lequel la règle tient la «promesse» de l’administration Trump de mettre en œuvre «un programme national sensible qui atteint le bon équilibre réglementaire qui protège notre environnement et fixe des objectifs raisonnables pour l’industrie automobile».

Le confrère principal de l’Institut Heartland, H. Sterling Burnett, a déclaré dans un communiqué que les agences avaient raison de donner aux Américains les voitures plus robustes qu’ils “veulent conduire” en assouplissant les normes de l’ère Obama. Heartland rejette la science du climat dominante.

«Les mamans de football, les agriculteurs, les pêcheurs à la ligne et les navetteurs quotidiens peuvent remercier Trump de leur avoir permis de conduire les VUS, les mini-fourgonnettes, les grandes berlines et les camions dont ils ont besoin pour transporter leurs enfants à l’école et aux événements, transporter des remorques ou déplacer des meubles et des appareils électroménagers». il a écrit.

Ann Carlson, co-directrice de l’Institut Emmett sur le changement climatique et l’environnement de l’UCLA, a déclaré que les règles moins agressives de l’administration Trump «n’ont pas de sens juridique».

Elle a noté que les agences devront défendre leur décision d’abandonner un ensemble «bien raisonné» de protections du climat et de l’air, en particulier lorsque les constructeurs automobiles ont soif de normes plus bien définies.

«Une réglementation gouvernementale stricte est le seul moyen de plier la pointe de la courbe dans le secteur des transports», a-t-elle déclaré. “Il est particulièrement inquiétant et problématique de nous voir reculer plutôt que de diriger [the] passer à des sources de transport plus propres.

Modifications «arbitraires»

Les poursuites judiciaires contre les nouvelles règles seront probablement enracinées dans la loi sur la procédure administrative, qui régit l’élaboration des règles fédérales, a déclaré Caitlin McCoy, boursière en climat, air pur et énergie à la Harvard Law School.

Les adversaires sont susceptibles de cibler la nouvelle règle comme un changement «arbitraire et capricieux» aux normes de l’ère Obama qui a fourni plus de rigueur environnementale et de clarté réglementaire pour les constructeurs automobiles.

“Quoi [challengers will] Ce que nous devons essayer de faire, c’est montrer que les agences ont ignoré à tort les preuves dans le dossier », a déclaré McCoy, ajoutant que les changements de l’administration Trump devront résister à l’analyse effectuée par les responsables d’Obama.

Les Verts et les États pourraient également faire valoir que l’EPA et la NHTSA bafouent leurs obligations légales de réduire les besoins énergétiques et de protéger la qualité de l’air en diminuant les protections environnementales.

“La colline qu’ils doivent gravir est pour l’agence de montrer que ce qu’ils font est vraiment justifié par une sorte de changement de circonstances et qu’il ne semble pas arbitraire à la lumière de toutes les preuves”, a déclaré McCoy.

Avi Zevin, avocat principal à l’Institut pour l’intégrité des politiques de l’Université de New York, a déclaré que si le gouvernement a peut-être réglé certaines des principales préoccupations statistiques de la proposition, la règle n’est toujours pas rentable.

“Il est très difficile, je pense, de convaincre un tribunal que vous n’êtes pas arbitraire en choisissant volontairement d’adopter une règle qui fait plus de tort que de bien au peuple américain”, a-t-il déclaré.

Incertitude COVID-19

Certains experts affirment que la pandémie de coronavirus pourrait compliquer les litiges concernant les nouvelles normes automobiles.

Carlson de l’UCLA a noté qu’avec des prix du gaz si bon marché maintenant, l’administration pourrait l’utiliser pour défendre les coûts et les avantages de la nouvelle règle, notamment en affirmant que les consommateurs ne remarqueront pas une augmentation des prix du gaz qui sont déjà bas.

“Ils vont argumenter sur le fait que les prix du gaz sont si bon marché que les consommateurs ne réaliseront pas les économies résultant de normes économiques plus strictes qu’ils ne le feraient autrement”, a déclaré Carlson.

Les événements actuels pourraient également affecter si les tribunaux gèleraient la mise en œuvre de la règle à la demande des environnementalistes et des États, a-t-elle ajouté. Alors que l’économie est en ébullition, Carlson a déclaré que les tribunaux devront équilibrer les dommages à l’industrie et au public.

“Si les constructeurs automobiles ne vendent pas de voitures en ce moment, leur imposons-nous des réglementations plus strictes?” elle a demandé. “Vous pouvez imaginer que l’administration va faire valoir que nous ne devrions pas.”

Mais McCoy de Harvard a déclaré qu’elle pense que les retards liés à la pandémie pourraient finir par travailler en faveur des opposants légaux qui souhaitent mettre fin au litige.

“Si vous êtes l’un des États ou si vous êtes un groupe environnemental contestant ces normes, il est probablement dans votre intérêt que ce litige se déroule lentement dans l’espoir qu’il y aura une nouvelle administration en 2021”, a-t-elle déclaré.

