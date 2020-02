Plusieurs missiles ont frappé la zone verte de Bagdad, où se trouve l’ambassade américaine en Irak

Plusieurs roquettes ont frappé dimanche près de l’ambassade américaine dans la capitale irakienne, a déclaré une source militaire américaine, lors de la dernière d’une série d’attaques contre des actifs de ce pays en territoire irakien.

Les roquettes ont déclenché des sirènes d’avertissement dans tout le complexe diplomatique, mais on ne savait pas exactement quelles zones étaient touchées ni combien de roquettes avaient frappé.La source américaine et un diplomate occidental basé dans les environs ont déclaré à l’..

Il n’y a eu aucun rapport immédiat de victimes.

La coalition dirigée par les États-Unis en Irak a confirmé l’attaque, a rapporté le porte-parole militaire Myles B. Caggins sur Twitter.

“La coalition confirme que de petits missiles ont touché la base irakienne qui abrite des troupes dans la zone internationale le 16 février à 15 h 24 (heure irakienne). Aucune victime L’enquête est en cours», A déclaré le colonel.

“Plusieurs explosions ont ébranlé la base militaire de la coalition dirigée par les États-Unis dans la capitale irakienne, Bagdad, ce dimanche matin, apparemment à la suite d’une attaque de missiles.», Avait indiqué précédemment une armée américaine, comme le rapporte la chaîne de télévision Al Arabiya

Des correspondants de l’. ont entendu de multiples explosions suivies d’avions volant en cercle près de la Zone verte, l’enclave de haute sécurité où se trouve la mission américaine.

Il s’agissait de la 19e attaque depuis octobre contre l’ambassade ou les quelque 5 200 soldats américains stationnés aux côtés des forces locales dans tout l’Irak.

Les attaques ne sont généralement pas revendiquées, mais les États-Unis ont tenu pour responsables les groupes soutenus par l’Iran à Hashed al-Shaabi., un réseau militaire officiellement intégré aux forces de sécurité de l’État irakien.

Fin décembre, une attaque à la roquette sur la base irakienne du K1 a fait un mort sur un entrepreneur américain et déclenché une série d’événements dramatiques.

Washington a répondu par des attaques de représailles contre une faction hachée dans l’ouest de l’Irak et quelques jours plus tard, une attaque de drone à Bagdad a tué le général iranien Qassem Soleimani et à sa droite, le directeur adjoint de Hashed, Abu Mahdi al-Muhandis.

Les factions ont promis de se venger de la mort de Soleimani et al-Muhandis, et ont insisté pour que les troupes américaines doivent quitter l’Irak immédiatement.

L’attaque de dimanche est survenue quelques heures après qu’une des factions soutenues par l’Iran de Hashed, Harakat al-Nujaba, a annoncé un “compte à rebours” pour expulser les forces américaines du pays.