Point Roberts, «l’endroit le plus sûr» aux États-Unis sans cas de coronavirus

Point Roberts, une petite ville située dans l’État de Washington, est considérée comme «l’endroit le plus sûr» des États-Unis car elle n’a jusqu’à présent signalé aucun cas de coronavirus, a rapporté le Daily Mail.

La ville compte 1 314 habitants selon le recensement de 2010, la ville a été séparée du reste des États-Unis. USA Pour le Canada, c’est pourquoi entrer à Point Roberts n’est possible que par ce pays.

Point Roberts est situé sur une péninsule de cinq milles carrés reliée uniquement au Canada, mais parce qu’elle se situe en dessous du parallèle 49, le cercle de latitude nord qui désignait environ 2175 milles de la frontière américaine. USA et le Canada, fait toujours partie des États-Unis.

Aucun cas de coronavirus n’a été signalé dans les hôpitaux de la ville appelée par ses résidents la “ petite Amérique ”, cependant, ils ont signalé qu’il restait fermé du monde extérieur avec un blocus strict à sa frontière pour empêcher le coronavirus d’atteindre la localité.

Malgré son isolement, la communauté suit les mesures de sécurité mises en place dans l’État de Washington par le gouverneur Jay Inslee, car le vieillissement de la population de Point Roberts pourrait fortement souffrir en cas d’épidémie dans la ville.

«C’est probablement l’endroit le plus sûr d’Amérique du Nord; définitivement dans les États », a déclaré Theresa Coe, 57 ans, une américaine qui travaille à Point Roberts pour The Guardian.

“Pour entrer dans la ville, vous devez passer par les douanes américaines. USA et ceux du Canada. Rien ne va se passer ici ou peut-être très peu de choses se produiront », a déclaré la femme.

Avec le «Traité de l’Oregon» signé en 1846, la latitude 49 est devenue la frontière en Amérique du Nord.

Cependant, une péninsule au large de Vancouver se trouve au sud, faisant de Point Roberts une partie étrange des États-Unis. USA au Canada.

Point Roberts est à 135 miles au nord-ouest de Seattle et n’est accessible que depuis les États-Unis. USA voyager dans un bateau privé, voler vers votre aéroport depuis une piste ou traverser deux postes frontaliers internationaux.

Aux USA USA Les États-Unis et le Canada ont fermé leurs frontières en mars à tous les voyages internationaux, sauf essentiels, il est devenu plus difficile pour tout non-résident d’entrer dans la ville, empêchant tous, à l’exception de la nourriture, du carburant et d’autres biens essentiels, de traverser la frontière.

La fermeture de la frontière a non seulement séparé Point Roberts du Canada, mais aussi du reste des États-Unis, avec une réduction significative du nombre de voitures qui sont passées du Canada à la ville ces dernières semaines.

Les résidents peuvent toujours traverser la frontière pour répondre à leurs besoins essentiels, tels que le respect des rendez-vous chez le médecin.Cependant, les agents frontaliers sont difficiles avec les non-résidents qui tentent d’entrer dans la ville.

Selon le chef des pompiers de Point Roberts, Christopher Carleton, un week-end en 2019 aurait vu environ 2000 voyages à travers la frontière, mais est maintenant tombé à moins de 100 alors que les touristes restent chez eux.

“C’est probablement l’endroit le plus sûr du pays en ce moment”, a déclaré Pamala Sheppard, 65 ans, au Guardian.