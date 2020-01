Pol Pla revient à l’appel pour les Hamilton et Sydney World Series | Sports pratiques

Pol Pla, meilleur buteur historique des essais de l’équipe espagnole de rugby à 7, est l’une des quatre nouveautés de la liste des entraîneurs Pablo Feijóo pour le différend des deux prochaines épreuves des World Series qui auront lieu à Hamilton (Nouvelle-Zélande) et à Sydney (Australie).

Le joueur catalan s’est blessé début décembre lors du premier tournoi de la saison organisé à Dubaï et ne pouvait pas être présent dans la ville sud-africaine de Le Cap, où la deuxième étape de la compétition mondiale a eu lieu.

L’équipe dirigée par Pablo Feijóo, qui à Dubaï s’est terminée en onzième position et au Cap, il a conclu sa participation à la treize positions, il se penchera sur la tournée océanique pour montrer son meilleur niveau pour entrer dans les quarts de finale.

Dans la ville de Nouvelle-Zélande, où ils concourront les 25 et 26 janvier, contestera la phase de groupes contre France, Irlande et Canada. Cependant, ils ne connaissent toujours pas les rivaux qu’ils affronteront dans la ville australienne, dont le tournoi se tiendra les jours 1er et 2 février.

Appeler

Outre l’incorporation de Pol Pla l’attaquant de Cordoue sera également présent Javi de Juan, la troisième ligne des Cisneros Tobias Sainz-Trapaga et le défenseur d’Alcobendas Alejandro «Monetti» Sánchez de la Rosa.

La liste est complétée par le capitaine Paco Hernández, Nacho Rodríguez-Guerra, Juan Ramos, Iñaki Mateu, Manu Sainz-Trápaga, Joan Losada, Pablo Fontes et Javier Carrión, des joueurs réguliers qui composent un casting avec beaucoup d’expérience dans le circuit international.

Après la concentration tenue à Madrid depuis le 7 janvier, les joueurs espagnols se déplacent déjà à Hamilton, où leur arrivée est attendue jeudi à l’aube (heure de la péninsule espagnole).

