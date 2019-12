Polémique sur un article qui permettrait au gouvernement de taxer également 30% sur le dollar américain et les espèces

Le dollar européen et le liqui fonctionnent comme suit. Le «marché des paiements électroniques» (MEP) est un moyen d'acheter des dollars sur le marché des obligations souveraines en dollars (qui sont cotés en pesos et en dollars). Pour cette opération, les plus utilisés sont les plus liquides (AO20D, AY24D, DICYD). Il est nécessaire d'avoir un compte client en bourse et une caisse d'épargne en dollars. S'agissant d'une opération «vierge», l'origine des fonds doit être dûment déclarée. L'argent en pesos est transféré à la bourse, des obligations souveraines cotées en pesos et en dollars sont achetées (il y a différentes périodes de règlement de l'argent immédiat jusqu'à 72 heures), puis elles sont détenues pour une durée obligatoire dans le compte client et Ils sont enfin vendus.