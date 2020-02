Police au Mexique: 26 700 éléments n’ont pas réussi les examens de confiance et sont toujours actifs

Au Mexique, 331 776 les gens sont engagés dans la profession policière, selon le dernier recensement Inegi.

Cependant, 26 700 policiers qui en 2018 n’a pas approuvé examens de contrôle et de confiance (série de tests servant à vérifier qu’ils sont capables d’exercer le métier), uniquement 392 (1,4%) ont été libérés de leur société.

Selon les informations compilées par le Secrétariat exécutif du Système national de sécurité publique (SESNSP), Mexico (14,3%), Jalisco (2,7%), Baja California Sur (13,9%) et Tlaxcala (13,2%) sont les États ayant le pourcentage le plus bas de policiers certifiés (c’est-à-dire sans évaluation du contrôle de la confiance, des performances, des compétences et de la formation initiale).

En revanche, Queretaro (96,4%), Colima (86,9%), Guanajuato (81,7%), Basse Californie (81,2%) et Durango (76,5%), occupent les premières places.

Conformément aux dispositions du titre cinq de la loi générale du système national de sécurité publique sur le développement de la police, «les membres des services de police peuvent être séparés de leur fonction s’ils ne satisfont pas aux exigences des lois en vigueur”

Avec les examens de contrôle et de confiance, les autorités cherchent à reconnaître les compétences, les capacités, les attitudes, les connaissances générales et spécifiques de la police pour exercer ses fonctions; ainsi que d’identifier les facteurs de risque qui interfèrent avec votre travail.

Ils servent également à confirmer que la police n’a pas de casier judiciaire, ne consomme pas de drogue et n’a aucun lien avec le crime organisé.

Mépris et manque de préparation

María Elena Morera, président de Cause commune, soutient que le Mexique les flics se déroulent dans des scénarios défavorablesD’une part, la société n’en veut pas et d’autre part, ils sont confrontés à l’abandon de l’État.

En outre, l’enseignant a mentionné la conditions donc précaire dans lequel ils travaillent: bas salaires, heures de travail de plus de 24 heures, manque de professionnalisation, et même, dit-il, il y a des cas où Ils doivent acheter leurs instruments de travail.

En outre, il a déclaré que la police est stigmatisée par le même État et quand elle perd la vie, on ne lui garantit même pas justice, comme en témoigne l’absence d’enregistrement des détenus et des condamnés pour avoir tué des hommes en uniforme:

“Le message que les politiciens du pays finissent par envoyer est criminel: tuer un policier est facile et il n’y a pas de conséquences … Si nous voulons que la police s’occupe de nous, nous devons commencer par prendre soin d’eux”, a-t-il expliqué.

Cause commune proposé quatre mesures que le gouvernement mexicain doit prendre:

1. Effectuer un examen des salaires, car les perceptions moyennes reçues par la police C’est moins de 10 000 pesos par mois, montant qui ne correspond pas au niveau de risque lié à leur travail.

2. Fournir du matériel et une formation à l’utilisation de la force, des armes et de la protection, car il est De nombreux travailleurs en uniforme consacrent une partie de leur salaire à l’acquisition d’équipements de travail.

3. Indemniser les familles des policiers tombés au combat, car n’étant pas une priorité pour l’État de protéger la vie de ses éléments de sécurité, leur famille n’est pas non plus recherchée.

4. Le meurtre doit être puni et l’impunité doit cesser.