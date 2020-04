Pollution atmosphérique, COVID-19 et Jour de la Terre

Il y a cinquante ans, le 22 avril 1970, des millions de personnes sont descendues dans les rues le premier jour de la Terre, exigeant un air pur et une protection de l’environnement. La participation massive des citoyens, environ 10% de la population américaine à l’époque, a conduit à la Clean Air Act et à d’autres lois de protection de l’environnement.

Maintenant, le président Trump a «commémoré» le 50e anniversaire de cette étape en proposant d’étendre l’application de ces mêmes lois de protection de l’environnement durement gagnées pendant la pandémie de coronavirus, au moment où nous en avons le plus besoin, et nous rendant ainsi plus vulnérables aux COVID. 19 décès. Les débats sur les réponses politiques pour se protéger contre COVID-19 ignorent un remède clé que les promoteurs du Jour de la Terre comprennent: l’amélioration de la qualité de l’air sauve des vies.

Parce que COVID-19 attaque nos poumons, la pollution de l’air nous rend plus vulnérables au virus. Il n’est pas surprenant que les décès dus au COVID-19 soient élevés dans les endroits où la qualité de l’air est mauvaise. Des recherches récentes de l’Université Harvard en témoignent bien. En fait, les résultats de l’étude, ont noté les chercheurs, «soulignent l’importance de continuer à appliquer les réglementations existantes sur la pollution atmosphérique pour protéger la santé humaine à la fois pendant et après la crise du COVID-19». Alors pourquoi faisons-nous le contraire?

La pollution de l’air provoque des maladies pulmonaires et respiratoires, le cancer, les maladies cardiaques et le diabète, tuant environ sept millions de personnes dans le monde chaque année, selon l’Organisation mondiale de la santé. Les personnes qui contractent le COVID-19 ont des taux de mortalité beaucoup plus élevés, entre 700% et 1 400% de décès, s’ils ont ces conditions préalables. COVID-19 pénètre par les voies respiratoires, cible les cellules pulmonaires et devient sévère dans près de 20% des cas. La pneumonie au COVID-19 peut s’ensuivre et est plus grave que la pneumonie «régulière», car elle apparaît dans tous les secteurs des poumons, et elle n’est pas causée par des bactéries, donc les antibiotiques ne peuvent pas la nettoyer.

Les zones où la qualité de l’air est pire sont plus vulnérables. La Lombardie, en Italie, possède l’une des pires conditions de qualité de l’air en Europe, et c’est maintenant la zone la plus touchée de l’Italie avec des décès dus au COVID-19. Six mois avant que Wuhan, en Chine, ne devienne le premier centre de décès dû au COVID-19, les habitants ont protesté contre la pollution atmosphérique. Des études montrent que les personnes vivant dans des endroits où la pollution atmosphérique est modérée étaient 84% plus susceptibles de mourir du précédent coronavirus du SRAS que celles vivant dans des régions où l’air est plus pur. Les villes américaines les plus durement touchées par COVID-19 jusqu’à présent sont également des villes de mauvaise qualité de l’air: les zones métropolitaines de New York, San Francisco et Seattle. Les régions où la qualité de l’air est la meilleure, comme le Maine, le Vermont et Hawaï, ont moins de décès par COVID-19 par habitant.

La mauvaise qualité de l’air est causée par l’industrie et la circulation. Les politiques de distanciation sociale améliorent la qualité de l’air, en diminuant les polluants émis par le trafic et les usines. Les photos satellites montrent un air plus pur dans les zones réglementées COVID-19

L’administration Trump a déjà affaibli les protections environnementales afin de stimuler la fabrication. Mais les nouvelles directives radicales de l’EPA permettent aux entreprises de ne pas se conformer aux lois environnementales, de signaler la pollution ou de payer des sanctions en cas de violation pendant la pandémie.

Il est maintenant temps d’améliorer la qualité de l’air, de ne pas abandonner les protections d’air pur. Les politiques de relance économique devraient investir dans l’air pur, en intensifiant l’utilisation de nombreuses nouvelles technologies disponibles, pour guérir notre économie, nos poumons et notre planète.

Les exemples incluent la tour sans smog, un vide créé par un artiste qui aspire les particules dangereuses dans l’air qui endommagent nos poumons et condense la pollution en pierres précieuses. Les arbres de la ville sont des panneaux verticaux qui peuvent être fixés à un banc de parc dans un projet d’art public ou à des cloisons d’autoroute. Ils déploient des plantes résistantes à la pollution comme la mousse et le lichen dans les villes et à proximité des principales autoroutes. Chaque unité purifie autant d’air qu’une forêt de 275 arbres, à une fraction de l’espace et du coût. Les forêts verticales incorporent des plantes sur les bâtiments pour purifier l’air et apporter une plus grande beauté naturelle aux structures.

L’installation de panneaux solaires et d’autres technologies d’énergie renouvelable réduit la demande de sources d’énergie qui nuisent à nos poumons, comme les centrales électriques au charbon. Le printemps est le moment idéal pour planter, et la plantation emploierait des personnes à l’extérieur de manière à respecter la distance sociale. Au lieu de renflouements, de petites équipes de travail qui maintiennent une distance sociale et opèrent 24h / 24 pourraient le faire, permettant aux gens de revenir à des entreprises et des infrastructures plus propres et plus vertes qui aident la communauté, la planète et l’économie.

La meilleure façon de protéger la santé publique, bien sûr, n’est pas de polluer notre air en premier lieu. Les centrales électriques au charbon sont terribles pour nos poumons, produisant des particules (smog) ainsi que du plomb, du mercure, de l’arsenic et une foule d’autres polluants nocifs. Les investissements du gouvernement peuvent aider à la transition de ces sites pour fournir des emplois dans les énergies renouvelables, en convertissant les sites actuels et déclassés.

Ceux du Sud et de l’Ouest peuvent être convertis en solaire. Ceux sur l’eau peuvent être convertis en panneaux solaires hydroélectriques ou flottants. Beaucoup de zones venteuses pourraient être converties en énergie éolienne. La biomasse a du sens dans les régions agricoles, du papier et du bois d’oeuvre pour transformer les biodéchets en énergie propre. L’argent de relance du gouvernement peut attirer des investisseurs privés et employer des travailleurs pour effectuer ces transitions.

Le fait de marquer le 50e anniversaire du Jour de la Terre avec des investissements dans l’énergie propre et le renforcement de la protection de l’environnement produira des bienfaits pour la santé pour les années à venir.