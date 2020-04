Pompeo demande la fin des droits de survol pour une compagnie aérienne iranienne desservant le Venezuela

Par Jonathan Landay

WASHINGTON (.) – Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a appelé mercredi les pays à refuser les droits de survol à Mahan Air, une compagnie aérienne iranienne sous sanctions américaines, qui, a-t-il dit, a récemment livré des cargaisons de “soutien inconnu” au gouvernement vénézuélien.

Les États-Unis maintiennent des sanctions punitives contre l’Iran visant à contenir son pouvoir régional au Moyen-Orient et ont frappé le Venezuela avec des mesures tout aussi difficiles dans le but de forcer le président socialiste Nicolas Maduro à quitter le pouvoir.

S’exprimant lors d’une conférence de presse du Département d’État, Pompeo a déclaré que des avions de Mahan Air, la plus grande compagnie aérienne iranienne, avaient livré ces derniers jours des fournitures au gouvernement de Maduro.

“Au cours des derniers jours, plusieurs appareils appartenant à Mahan Air ont transféré un soutien inconnu au régime de Maduro”, a déclaré Pompeo. “Il s’agit de la même compagnie aérienne terroriste que l’Iran utilisait pour déplacer des armes et des combattants à travers le Moyen-Orient.”

Les vols “doivent cesser”, a poursuivi Pompeo, ajoutant que les pays devraient refuser les droits de survol de Mahan Air “tout comme beaucoup ont déjà refusé les droits d’atterrissage à cette compagnie aérienne sanctionnée”.

L’administration Trump a mené une campagne de sanctions et de mesures diplomatiques contre le Venezuela dans le but de renverser Maduro, dont la réélection de 2018 a été considérée comme une imposture par la plupart des pays occidentaux.

Les États-Unis et des dizaines d’autres gouvernements ont reconnu le chef de l’opposition Juan Guaido comme président par intérim en janvier de l’année dernière. Mais Maduro – qui se moque de Guaido en tant que marionnette américaine – reste au pouvoir, soutenu par l’armée vénézuélienne ainsi que la Russie, la Chine et Cuba. Certains responsables américains ont déclaré que cela était une source croissante de frustration pour le président Donald Trump.

La semaine dernière, un responsable vénézuélien a déclaré que le pays avait reçu des matériaux par avion iranien pour l’aider à démarrer l’unité de craquage catalytique de la raffinerie de Cardon, qui est nécessaire pour produire de l’essence. [nL2N2CB1S0]

Les avions en provenance de Téhéran ont atterri à l’aéroport de Las Piedras, dans l’ouest du Venezuela, où se trouve Cardon, les 21 et 22 avril, selon les données du service de suivi des vols FlightRadar24 examinées par .. Les avions étaient exploités par Mahan Air.

Les deux pays producteurs de pétrole sont membres de l’OPEP.

Washington en décembre et janvier a sanctionné Mahan Air pour son rôle présumé dans la prolifération d’armes de destruction massive et le transport d’armes et de combattants en Syrie dans le cadre du soutien de l’Iran à Damas dans la guerre civile de ce pays.

Ces sanctions ont été étendues aux sanctions antiterroristes de 2011 imposées à Mahan Air pour son soutien au Corps des gardiens de la révolution islamique iraniens.

(Reportage par Jonathan Landay; édité par Matt Spetalnick et Jonathan Oatis)