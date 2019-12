Pornographie, politique et psychanalyse: la "littérurgie" sans précédent d'Osvaldo Lamborghini

S'ils savent Agustina Pérez et Nestor Columbus, qui a passé un an et demi à revoir, classer, déchiffrer et éditer les articles inédits d'Osvaldo Lamborghini qu'ils ont découverts dans un secrétaire avec plusieurs tiroirs apportés de Catalogne par Elvira Lamborghini, fille de l'écrivain, depuis sa veuve Hanna Muck Il était mort. Feuilles et feuilles manuscrites de biromes noirs et de biromes colorés, collages réalisés avec des coupures de presse, photos pornographiques intervenues, manuscrits illisibles. Tout un matériau qui éclaire ("illumine" est un dicton concernant l'œuvre de Lamborghini, fait d'éléments qui obscurcissent d'abord puis explosent dans le monde des sens) l'écriture précédente du frère cadet du poète Leonidas Lamborghini et qui a été compilé par l'éditeur Lamás Médula en un énorme livre (presque un kilo de plaisir littéraire) appelé bien sûr Osvaldo Lamborghini inédit. Une édition qui récupère non seulement des textes mais aussi ces interventions plastiques qui composent une nouvelle œuvre, une transition de l'écriture à l'image pure, une politisation de la pornographie.