Pornovirus au milieu de la crise mondiale by COVID-19

Chronique: Pornovirus au milieu de la crise mondiale … comment allez-vous? La pornographie des coronavirus devient virale Nous sommes humains, c’est pourquoi, au milieu d’une crise mondiale sur COVID-19, nous avons encore de l’ingéniosité pour ces choses!

Frère, je passe du temps à regarder des choses sur le Coronavirus, tout comme vous. Donc, en vérifiant les nouvelles sur ce sujet, j’ai trouvé quelque chose que je ne peux pas m’empêcher de vous dire.

Il s’avère qu’une tendance croissante vers le pornovirus profite de cette tendance à la super information de COVID-19.

Samantha Cole raconte, dans une note pour Vice.com, qu’il existe un certain nombre de productions pornographiques en tendance qui profitent de ce scénario pandémique pour faire leur chose.

Pouvez-vous imaginer un film porno avec des masques et des costumes blancs et tout ça? Et bien oui!

Ils disent “Goûte les couleurs” et, bien sûr, ici, ils font les honneurs du dicton.

Dans le monde, COVID-19 a déjà tué des milliers de personnes et les personnes infectées dans plusieurs pays commencent à être innombrables. Mais les créateurs de films porno ont trouvé un récif dans les scénarios de villes désertes en quarantaine, avec des gens désespérés et isolés.

Cole mentionne la vidéo “Deserted Wuhan” comme l’un d’eux. Et un autre, “L’agent de la TSA arrête une femme suspecte du Coronavirus”, pourrait bien être un véritable titre de presse, dit-il.

Ils disent que les relations sexuelles déstressent, qu’ils servent d’échappatoire à la réalité … et sinon, demandez à Bill Clinton, qui a dit qu’il avait des relations avec son stagiaire pour cette raison dans un documentaire récemment publié.

Ainsi, tout le monde peut trouver une évasion dans le porno en temps de crise.

Le Pornovirus est là, mon frère.

“Une recherche de coronavirus dans Pornhub donne 112 vidéos avec des titres tels que” MILF en coronavirus en quarantaine est laissé xxxxx par le médecin “et” Coronavirus xxxx patients dans la salle de quarantaine. “

Dans xHamster, il y a quatre vidéos avec cette recherche. (Et je ne l’ai pas cherché, dit Cole dans sa note).

C’est que, selon le porte-parole de xHamster Alex Hawkins, après une offre le mois dernier de fournir des comptes premium gratuits aux régions gravement touchées par le coronavirus, l’augmentation écrasante des abonnements a dépassé la capacité de xHamster à approuver de nouveaux comptes.

De toute évidence, tant de temps d’isolement commence à nous affecter …

«Nous savons que les gens se sont fait piéger à Wuhan et ils l’ont fait [los videos] penser à eux », explique Hawkins.

“Je pense que les gens sont attirés par le porno thématique COVID-19 de la même manière que les gens qui ont peur de leur ombre s’en tiennent aux films d’horreur: nous recherchons tous des choses qui nous font vivre”, dit-il.

Le plus incroyable, c’est qu’au sein de ce cinéma pornovirus, il y a aussi des vidéos qui tentent d’éduquer leurs conumidores. Même si vous n’y croyez pas …

Dans “COVID-19 Coronavirus: Womanzuela doit porter une protection pendant l’épidémie!” L’artiste de Little Squirtles entre par la porte de sa maison, enlève ses chaussures et crie: «Papa, je suis à la maison! Et très “chaud”.

Son partenaire Chase Poundher sort du couloir avec un masque facial et sa main tendue pour l’arrêter. «Attendez, ne vous approchez pas d’un pied. Vous n’avez pas entendu parler de COVID-19? » Et puis il donne une conférence de 30 secondes sur la protection contre le Coronavirus que même les instructions du CDC pourraient envier, comme le mentionne Cole.