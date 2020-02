Porto Rico, le Venezuela et la République dominicaine lancent la série des Caraïbes

Les Cangrejeros de Porto Rico ont dominé 4-3 en 10 manches contre les Astronautes de Panama pour obtenir leur première victoire dans la Caribbean Series 2020, qui se déroule au stade Hiram Bithorn de la capitale portoricaine.

Le partant portoricain, Hector Santiago, a lancé un formidable match de seulement trois coups sûrs sans marquer en cinq manches complètes, mais l’enclos des releveurs n’a pas pu défendre l’avantage.

Avec un score de 3-1 en faveur du Panama, Porto Rico a réduit les distances en sixième manche avec une racine tirée par Jack Lopez, et en septième ils ont rempli les bases. Un but par balle a permis le tirage au sort et un tir de Jan Hernández a stimulé la course à la victoire pour les Portoricains.

Au petit matin, le Venezuela a ruiné les débuts de la Colombie dans la foire des Caraïbes en les battant 6-4. Les Colombiens ont dominé le match 3-0 jusqu’à la septième manche lorsque les battes vénézuéliennes ont commencé à faire leur travail.

Simple de Gorkys Hernández a promu les deux premières annotations du Venezuela. Ils ont croisé le plateau René Reyes et Carlos Rivero. Une ligne vers le champ gauche d’Alexi Amarista a conduit les deux prochaines courses de Vénézuéliens sur les jambes de Hernandez et de Wellington Dotel. Un doublé d’Osmal Marval a permis aux deux courses de sceller la victoire vénézuélienne.

“Nous sommes satisfaits de ce que nous avons vécu aujourd’hui. Nous avons vu un bon travail de l’équipe colombienne qui nous a compliqué la tâche. Nous avons pu profiter de la septième manche”, a déclaré le leader vénézuélien Luis Ugueto.

Il s’agit de la première participation de la Colombie à la série des Caraïbes. Il est arrivé cette année en tant qu’invité pour remplacer Cuba.

De leur côté, les Bulls de l’Est de la République Dominicaine ont commencé victorieusement leur passage à travers les Caribbean Series 2020 en battant 2-1 aux Tomateros de México.

Lors de la troisième manche, une double profondeur dans le champ gauche de la batte d’Abraham Almonte a amené Peter O’Brien au marbre. Almonte, avec un simple pilote Diego Gorys, a marqué la victoire pour les Dominicains.

“Heureux. Un grand jeu. Très heureux avec les garçons et l’engagement qu’ils ont. Heureux avec le travail de [Yunesky] Maya qui nous a donné 5 solides manches “, a déclaré le leader du neuvième de Quito, Lino Rivera.

Le lancement du premier ballon avant le match inaugural entre Porto Rico et le Panama, était en charge des membres de l’équipe portoricaine de rêve, qui a remporté la série des Caraïbes 1995 invaincu, à qui la 62e édition du tournoi de baseball est dédiée Caraïbes

Roberto Alomar, Carlos Delgado, Juan “Igor” González, Rubén “El Indio” Sierra, Bernie Williams, Carmelo Martínez et Ricky Bones, entre autres, étaient présents à la cérémonie.

La journée se poursuit dimanche avec les rencontres: Venezuela-Panama, Porto Rico-Mexique et République Dominicaine-Colombie.