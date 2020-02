Porto Rico qualifie les demi-finales de la série des Caraïbes

Les Cangrejeros de Porto Rico, dans un match très serré et passionnant, ont dominé la Colombie 3×2 mardi pour obtenir le dernier billet pour les demi-finales du tournoi de baseball des Caraïbes.

La Colombie, qui a fait ses débuts dans la série des Caraïbes, a été éliminée.

Les producteurs de café ont la possibilité de remporter une victoire afin de ne pas revenir à zéro lorsqu’ils affronteront le Mexique à la dernière date de la série régulière.

Bien que sans victoires record, les Colombiens ont donné une excellente démonstration de baseball à chacune de leurs sorties.

Dans l’action du jeu, la première course de Porto Rico est venue dans le deuxième épisode avec David Vidal, qui avait frappé une balle à travers le champ central.

La Colombie a répliqué en grattant le marbre au cinquième but avec un home run dirigé par le défenseur central Andy Vázquez. Au sixième, il a pris la tête de la carrière d’Andrés Angulo.

Mais l’avantage n’a pas duré longtemps pour les Colombiens. Dans la partie inférieure du sixième, les Portoricains ont fait match nul avec la carrière d’Emmanuel Rivera.

La course au bris d’égalité est survenue dans le huitième épisode. Avec les bases pleines, Jonathan Morales a reçu un passeport au début poussant Vidal et obtenant la course à la victoire.

“C’était un peu de souffrance, mais en même temps de joie. La Colombie était un adversaire formidable. C’était un match qui pour nous était la vie et la mort. Il y avait beaucoup de pression, nous savions le but et nous nous sommes battus jusqu’à la fin”, a déclaré le pilote portoricain José «Tony» Valentine.

Pour Ozney Guillen, leader du neuvième colombien, la défaite est due au fait que “simplement quand nous avons dû sortir, nous ne l’avons pas fait”.

Sur la participation de la neuvaine, Guillen s’est dit fier de ses élèves.

“Je suis très heureux pour les garçons, pour la façon dont ils se sont battus. J’espère que les gens se rendent compte qu’il y a beaucoup de bons joueurs de baseball en Colombie”, a-t-il déclaré.

Entrées d’entrée:

– 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Colombie 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 5 3

Porto Rico 0 1 0 0 0 1 0 1 x 3 10 0